Óbaloldal újratöltve: Momentum-haver jelöltet is indít Magyar Péter

Ismét csúszik a Tisza-jelöltek bejelentése
Ez már nagyon kínos.
A Tisza Párt a Csongrád-Csanád vármegyei szentesi választókerületben csupa olyan embert indítana, akik szorosan kötődnek a baloldalhoz, de a Momentum ifjúsági szervezetének volt vezetőjének legjobb barátja is feltűnt.
Csongrád-Csanád vármegye 3-as számú körzetében (Szentes és környéke) Páger Krisztina, Bárkányi Bence és Bocskay István került a jelöltek közé.
Páger Krisztina Magyar Péter embere, a Tisza Párt vármegyei koordinátora, aki az utóbbi években több helyi megmozdulás, demonstráció és közéleti botránykeltésben is részt vett.
Bárkányi Bencét a Tisza Párt fiatal politikusai között emlegetik.
Bárkányi kebelbarátja Borsik Viktornak, a Momentum ifjúsági szervezetének elnökének, aki 2025 nyarán távozott a pártból.
Kapcsolódó vélemény
Megfenyegette saját pártját Fekete-Győr András, aki közölte: ha a Momentum elindul a 2026-os választáson, kilép a pártból.
Mint ismeretes, a Momentum Brüsszel legelhivatottabb kiszolgálója volt, a magyarok helyett a külföldiek érdekeket képviselték. Nem véletlen, hogy megbuktak, és most mindent elkövetnek, hogy Magyar Péter kegyeibe férkőzzenek.
Bocskay István több forrás szerint a baloldal által vezetett Szentes kínai fantomberuházásaiért felelős. A kapcsolatoknak a mai napig nem látják a gazdasági profitját.