Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
11. 17.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Csongrád – Csanád megye parlamenti választás

Óbaloldal újratöltve: Momentum-haver jelöltet is indít Magyar Péter

2025. november 17. 21:21

A Tisza Párt a Csongrád-Csanád vármegyei szentesi választókerületben csupa olyan embert indítana, akik szorosan kötődnek a baloldalhoz, de a Momentum ifjúsági szervezetének volt vezetőjének legjobb barátja is feltűnt.

2025. november 17. 21:21
null

Zökkenőkkel, de megkezdte országgyűlési jelölt-jelöltjeinek bemutatását a Tisza Párt.

Ezt is ajánljuk a témában

Csongrád-Csanád vármegye 3-as számú körzetében (Szentes és környéke) Páger Krisztina, Bárkányi Bence és Bocskay István került a jelöltek közé.

Páger Krisztina Magyar Péter embere, a Tisza Párt vármegyei koordinátora, aki az utóbbi években több helyi megmozdulás, demonstráció és közéleti botránykeltésben is részt vett.

Bárkányi Bencét a Tisza Párt fiatal politikusai között emlegetik.

Bárkányi kebelbarátja Borsik Viktornak, a Momentum ifjúsági szervezetének elnökének, aki 2025 nyarán távozott a pártból. 

Kapcsolódó vélemény

Gabay Dorka

Magyar Nemzet

Idézőjel

Brüsszel lecserélte a Momentumot

Megfenyegette saját pártját Fekete-Győr András, aki közölte: ha a Momentum elindul a 2026-os választáson, kilép a pártból.

Mint ismeretes, a Momentum Brüsszel legelhivatottabb kiszolgálója volt, a magyarok helyett a külföldiek érdekeket képviselték. Nem véletlen, hogy megbuktak, és most mindent elkövetnek, hogy Magyar Péter kegyeibe férkőzzenek.  

Bocskay István több forrás szerint a baloldal által vezetett Szentes kínai fantomberuházásaiért felelős. A kapcsolatoknak a mai napig nem látják a gazdasági profitját.

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. november 17. 21:53
csak a szokasos baloldali "minosegg"
Válasz erre
0
0
Palatin
2025. november 17. 21:36
Úgy elgondolkodtam azon, hogy mi is a legundokabb Magyar Péterben. Mert ugye valamennyien érezzük azt a mély viszolygást töle, ami a romlott étel szagára emlékeztet. Aztán rájöttem, hogy nem is az a legvisszataszítóbb benne, amiket eddig valóban elkövetett, bár az sem akármi, de hát elég sok hasonló bunkó nyikhaj szaladgál közöttünk, így az még nem lenne nagy szám. És eddig csak kamu-poziciókban idétlenkedett, így nem volt alkalma sem nagy károkat okozni az országnak. Hanem nála az veri le a lécet igazán, hogy nincs az az aljasság, szemétség, genyó ármánykodás, hazugság stb. a világon, ami ne hangzana hihetöen, - akár igaz akár nem -, ha valaki azt mondaná, hogy ezt Magyar Péter követte el. No ez az embertípus számomra a legalja., amelyikre minden ráfér, függetlenül attól, hogy valóban bünös-e a konkrét témában.... A kisugárzása valahogy félelmetes, azt sugallja: "Ebben az emberben nehogy megbízzál.." Soha nem lehet tudni, hogy mit hoz a fejünkre.
Válasz erre
4
0
Palatin
2025. november 17. 21:35
BREAKING NEWS: A minap elökerült Juhász Gyulának egy Magyar Péterröl írt verse: Milyen volt böszmesége, nem tudom már, De gaz tetteit látván e barbár eszemben jár. Saját hitvesét lökte sárba e bösz lélekkufár, Lelkében ö beteg, trágár, egy vad lócsiszár. Milyen volt feslettsége nem tudom már, De ha látom e kajlán vigyorgó szerzetet, Szívem sajog, sajnálom e mulya nemzetet, Miért hagyja még öt, miért oly palimadár? Milyen volt álszentsége sem tudom már, De ha arra gondolok, hogy ez a bösz lator, - Ha népem, ne adja Isten, lenne oly botor -, Célba érne, várna ránk a sors, a bús, a sivár.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!