Óbaloldal újratöltve: Momentum-haver jelöltet is indít Magyar Péter

Mint ismeretes, a Momentum Brüsszel legelhivatottabb kiszolgálója volt, a magyarok helyett a külföldiek érdekeket képviselték. Nem véletlen, hogy megbuktak, és most mindent elkövetnek, hogy Magyar Péter kegyeibe férkőzzenek.

Bocskay István több forrás szerint a baloldal által vezetett Szentes kínai fantomberuházásaiért felelős. A kapcsolatoknak a mai napig nem látják a gazdasági profitját.