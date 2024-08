Kylie Minouge bűbájos volt, csak keveset kaptunk belőle

Nyitókép: Joseph Okpako/WireImage

Szerdán elkezdődött Európa egyik legnagyobb könnyűzenei és kulturális rendezvénye, a Sziget Fesztivál, amely évente több százezer látogatót vonz. A húzónevek tekintetében az idén is jól választottak a szerevezők, kezdésnek rögtön egy legendás előadót hoztak el Budapestre. Kylie Minogue volt a fesztivál első napjának nagyszínpados headlinere. A Grammy-díjas ausztrál művésznő fellépésén rengetegen voltak, de az nem biztos, hogy ez a pophercegnő miatt volt, sokkal inkább a nyitónapnak okán.

Több évtizedes munkásság, több tucat világsláger, több száz koncert világszerte, ezek tudatában joggal remélhettük, valami különlegeset kapunk szerda este a Szigeten. Magával a show-val nem is volt gond, az 56 éves díva is bedobott mindent, térd fölé érő csizma, neccharisnya és rövidke, csillogó fekete ruha. Nem fog rajta az idő és szerencsére Kylie hangja is még a régi, bár arról megoszlottak a vélemények, hogy nem volt-e playback, mert a kivetítőkön kicsit elcsúszott a hang és a kép, emiatt sokakban felmerülhetett ez a kérdés. De legyünk jóhiszeműek…

A popikon 2023-as Tension album címadó dalával indította a koncertet, majd jöttek sorra a nagy slágerei is, az In Your Eyes, Spinning Around, Can’t Get You Out Of My Head (egyedül ezt fogadta nagy üdvrivalgással a közönség).

A negyvenes, ötvenes korosztály nagy bánatára a 80-as éveket a The Loco-Motion című dallal letudta, pedig sok remek dalt, világslágert énekelt pályája kezdetén, amit jó lett volna most is élőben meghallgatni.

Végig nagyon kedvesen mosolygott, sokat táncolt, próbálta fokozni a show-t, még egy lányt is felhívott a színpadra, akivel összeölelkezett, de valójában csak pár nagy számával tudta igazán megmozgatni, felrázni a szigetelőket. Az utolsó két dalt, az On a Night Like This és a Love At First Sight című számok voltak. Bár ekkor valószínűleg még senki sem gondolta, hogy ez lesz a zárás. Az előadás ugyanis csupán 1 óra 15 percig tartott. Emiatt sokan csalódottan bandukoltak el a Nagyszínpad elöl.

Összességében persze nem volt rossz, Kylie Minouge bűbájos volt, csak hát, a helyzet az, hogy sokkal többet, hosszabban szerettünk volna kapni belőle.

A Sziget ma esti sztárfellépője az amerikai Halsey lesz, aki több mint 50 milliárd globális streamet gyűjtött már össze. A Yettel Colosseumban pedig az amerikai Chloé Caillet és a brit Enzo Siragusa fog zenélni. Utóbbi London egyik legjelentősebb rave márkájának, a Fuse-nak a motorja.