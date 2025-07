A Budapest Pride drag queenje azt üzente a transzoknak, fontolják meg, mi a fontosabb: a hazájuk vagy az identitásuk

***

Orbán Viktornak és Novák Elődnek is üzent a botrányt kiváltó drag queen

A Telexnek mind az említett fellépőt, mind társát, Emma Rebelt sikerült elérniük, akik egy interjúban reagáltak a történtekre és az őket ért felszólításokra. Mint ismert, többek között Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója is bocsánatkérésre szólította fel Mia Szöszt, mivel véleménye szerint az érdemes művészt „a sárba rántotta”.

Mia Szösz a lap az iránti érdeklődésére, hogy követte-e a róla is szóló médiamegjelenéseket az elmúlt napokban, azt felelte, nem volt erre ideje, de igazából nem is érdekelte, hogy a különböző médiaorgánumok mit írnak róla.

Orbán Viktor miniszterelnök reakciójára pedig úgy reagált, hogy Ő (a kormányfő – szerk.) nem is volt ott, „szóval az, hogy nem kér belőlünk, már ott tiszta volt.

Nem is neki szólt az előadásom, hanem annak a 200-akárhány ezer embernek, aki a tiszteletét tette aznap”

– jelentette ki.

Emma Rebel elmondta, látta, hogy a jobboldali média tele van vele és „kolléganőjével”, valamint azzal, hogy „szerintük én vagyok a sátán az egyik táncmozdulatom miatt”. „Mia meg hazaáruló, mert ledobta a kokárdáját a földre – az mindegy, hogy pont a lényeget nem vették észre benne.

A baloldali média szerint meg bátrak vagyunk, amiért odaálltunk”

– hangsúlyozta az előadó.

Mia Szösz arra a kérdésre, hogy a saját értelmezésében miről szólt a produkciója, melyet Déri Stefi, a Megafon megmondóembere is kommentált, a drag queen azt felelte, ha Déri odafigyelt volna arra, hogy éppen milyen szövegnél rántotta elő a zászlót, akkor értette volna a lényeget.

Azt akartam üzenni a transznemű embereknek, hogy fontolják meg, hogy mi a fontosabb a számukra: az identitásuk vagy a hazájuk.

Lehet, hogy ez rosszul hangzik, pedig nem hazaárulásra akarok senkit rávenni,

de jelen helyzetben a transzok a marginalizált csoporton belül is a legesleg-marginalizáltabbak, és néha szinte hajtóvadászatot indítanak ellenük”

– emelte ki.

Mia arra is válaszolt, hogy miért dobta le a kokárdát. Mint mondta, valójában a ledobás pusztán egy technikai megoldás volt, mert nem akarta a kezében tartogatni, „de jó megafonoshoz méltón ezt is kiragadták, és plusz jelentéstöbbletet adtak neki”– utalt Déri Stefi bejegyzésére. De azt is elárulta, hogy a Hatvannégy Vármegye felakarta jelenteni nemzetiszimbólum-gyalázás miatt. Mindezekre az volt a drag queen reakciója, hogy „nem ők és nem Novák Előd fogja meghatározni, hogy mi a magyarság, és hogy én milyen szimbólumokat használhatok itt született és itt felnőtt magyarként. Nem csak ők alkotják a nemzeti egységet. És a népművészet sem politika, és nem is kéne azzá tenni” – szögezte le.

Csak azt tette, amire a Pride felkérte

Arra pedig, hogy a Csík zenekar Kossuth-díjjal elismert énekesnője, Majorosi Marianna azt kommentelte a miniszterelnök posztja alá, hogy mélységesen felháborítja, hogy neki mint előadónak nincs joga megelőzni, hogy valaki ezt tegye a hangjával, és arra kért mindenkit, hogy ne osszák meg ezt a felvételt, Mia Szösz csak annyit fűzött hozzá,

Szerintem ő is tudja, hogy ez nem így működik, és sajnálom, hogy neki nem tetszett a produkcióm, de nem is feltétlenül gyönyörködtetni akartam vele.

Én tényleg csak azt tettem meg, amire felkért a Pride, és nem szeretnék semmilyen nyilvános vitában részt venni” – olvasható az interjúban.

