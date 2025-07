Ezt nem láttuk jönni: még a Quimby is felháborodott a Budapest Pride legdurvább előadása miatt

Mint ismert: drag queen show is része volt a hétvégi Pride programjának. A színpadon az volt látható, amint egy nőnek öltözött férfi táncol, majd a földre dobja a magyar kokárdát; ezután előveszi a transzgender zászlót, és azt lobogtatja.

A videó részletet Orbán Viktor is megosztotta közösségi oldalán. A miniszterelnök a következőképpen kommentálta a drag showt:

Van, aki erre büszke. Mi nem kérünk belőle!”

Felháborodott Majorosi Marianna

Majorosi Marianna Kossuth-díjas énekesnő – aki a tánc alatt hallható dalt énekli – a miniszterelnök posztja alá írt kommentjében határozottan elutasította, hogy az ő hangját használták fel erre a performanszra, és hangot adott mélységes felháborodásának is az eset kapcsán.

Mint írta: „Igyekszem tisztességgel minden alkalommal a közönség összetételétől függetlenül, szórakoztatva közvetíteni a zenét.

Mélységesen felháborít, hogy nekem, mint előadónak nincs jogom megelőzni, hogy valaki ezt tegye a hangommal.”

A művésznő hozzátette: igyekszik keresni a módját, hogy többé a személyét érintő hasonló eset nagy plénum előtt ne történhessen meg.

Első lépésként kérem, ne osszák meg ezt a felvételt”

– hangsúlyozta hozzászólásában.

A Quimby is megszólalt az ügyben

„A szombati Pride műsorában a Most múlik pontosan Csík zenekar által készített feldolgozása is elhangzott egy produkció kisérőzenéjeként. Ez az a dal, ami megszületése óta rengeteg helyzetben megszólalt már, ezekről mi is legtöbbször csak utólag értesülünk.

A jelenlegi szabályozás szerint ugyanis nem szükséges a szerzőktől előzetesen engedélyt kérni.

Sajnos mindannyian érezzük a társadalmi és politikai feszültség fokozódását. Nem tudhatjuk mi áll még előttünk... Ezért arra kérünk minden szervezőt, hogy ha szeretnék felhasználni a zenénket, előtte jelezzék nekünk, hogy az milyen kontextusban történne.

Ez nemcsak a jogokról szól, hanem arról is, hogy tiszteletben tartsuk a művészi munkát és a mögötte álló szándékot.

Egy kis odafigyelés sokat jelent nekünk. Köszi, hogy értitek!” – írta az együttes.