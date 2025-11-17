„Megérdemelték a magyarok” – keményen beleszálltak Szoboszlaiba is

Erre várt mindenki, Szoboszlai végre üzent: „Egy vb-vel tartozunk nektek”
„Imádok magyarnak lenni, még akkor is, amikor az élet próbára tesz.”
Az ír labdarúgásban dolgozó szakemberek szerint Írország teljesen megérdemelten verte meg a magyar válogatottat. Már csak azért is, mert szerintük a magyar csapat legjobb játékosából, Szoboszlai Dominikből teljességgel hiányzott az alázat.
Még mindig fáj visszaemlékezni, belegondolni és leírni (és jó darabig vélhetően még fájni is fog): a magyar labdarúgó-válogatott az utolsó pillanatokban kapott góllal 3–2-es vereséget szenvedett hazai pályán Írországtól a világbajnoki selejtezősorozat utolsó fordulójában, ezzel visszacsúszott a csoportja harmadik helyére, és minden esélyét elveszítette arra, hogy kijusson a jövő nyári vb-re.
Amíg mi kesergünk, addig az írek természetesen úsznak a boldogságban. Korábbi szövetségi kapitányuk, a nemzeti együttest 2003 és 2005 között irányító Brian Kerr úgy véli, nemcsak a sajátjai érdemelték meg a továbbjutást, hanem a mieink is a kiesést. A 72 éves szakembernek nem tetszett, hogy a magyar csapat a második félidőben „látványosan húzta az időt”.
„Régóta benne vagyok már a futball világában. Sok szép napot, varázslatos befejezést és érzelmes pillanatot átéltem már, de ez a mostani ott van a valaha volt legnagyobb feltámadások között, amelyeket az ír válogatottól láttam – mondta Kerr a Virgin Mediának. – Amikor kettő–egyes hátrányban voltunk, és próbáltunk nyomást gyakorolni, úgy tűnt, hogy Magyarország kézben tartja a mérkőzést, de a csapatunk nem adta fel a harcot. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült fordítanunk. Megérdemeltük ezt az eredményt.
Ez a szép a labdarúgásban, hogy meg lehet fordítani így egy meccset. Látva, hogy a magyar csapat hogyan húzta az időt, megérdemelte a vereséget. A végén utolérte őket a végzet.”
Nem érti, hogy a magyar válogatott miért vett vissza a tempóból a góljai után.
A balls.ie cikke Szoboszlai Dominiket külön kipécézte – azt írják, többször is „nevetségesen lassan” sétált oda a szabadrúgások és a szögletek elvégzéséhez, és ezért a sors a mérkőzés hosszabbításában megbüntette őt.
A magyar válogatott csapatkapitánya az ír nemzeti csapatban 1965 és 1971 között 23 meccsen szereplő Eamon Dunphynál is kihúzta a gyufát. A már 80 éves exjátékos szerint teljességgel elfogadhatatlan az, ahogyan Szoboszlai hozzáállt a mérkőzéshez.
„A meccs elejétől sétatempóban akarták játszani a futballt. A Liverpool játékosa, Szoboszlai Dominik hamar átvette az irányítást, és sétálgatva cipelte és oldalra passzolgatta a labdát. Ha azt hiszi, hogy okosabb, mint amilyen valójában, akkor talán vasárnap megtanulta azt az értékes leckét, ami egész pályafutása során végigkísérheti majd: ilyen típusú teljesítményt nem engedhet meg magának, mert az látványosan visszaüthet. A magyarok talán abban bíztak, hogy hülyét csinálhatnak belőlünk, és hogy majd egyszerűen összeomlunk. Profinak kell lenned, ha ennyi minden forog kockán, ehhez képest Szoboszlai már öt perc után próbálta lassítani a játékot, és ostobaságokat művelt a labdával” – idézett a csakfoci.hu Dunphy írásából, amely az Irish Mirroron jelent meg.
Bizonyító erejű képsorok.
Az ír újságcikk szerzője hozzáteszi, Troy Parrotték a Portugália és a Magyarország elleni győzelemnek köszönhetően önbizalommal felvértezve futhatnak majd neki jövő tavasszal a pótselejtezőnek – a mieink kapcsán pedig megjegyzi, a magyar játékosok talán még most sem tudják, hogyan veszítették el ezt a meccset…
