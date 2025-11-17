„Megérdemelték a magyarok” – keményen beleszálltak Szoboszlaiba is

Amíg mi kesergünk, addig az írek természetesen úsznak a boldogságban. Korábbi szövetségi kapitányuk, a nemzeti együttest 2003 és 2005 között irányító Brian Kerr úgy véli, nemcsak a sajátjai érdemelték meg a továbbjutást, hanem a mieink is a kiesést. A 72 éves szakembernek nem tetszett, hogy a magyar csapat a második félidőben „látványosan húzta az időt”.

„Régóta benne vagyok már a futball világában. Sok szép napot, varázslatos befejezést és érzelmes pillanatot átéltem már, de ez a mostani ott van a valaha volt legnagyobb feltámadások között, amelyeket az ír válogatottól láttam – mondta Kerr a Virgin Mediának. – Amikor kettő–egyes hátrányban voltunk, és próbáltunk nyomást gyakorolni, úgy tűnt, hogy Magyarország kézben tartja a mérkőzést, de a csapatunk nem adta fel a harcot. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült fordítanunk. Megérdemeltük ezt az eredményt.