Ízekre szedte a nagyvilág Szoboszlait – de most előkerült egy felvétel, ami mindent megmagyaráz (VIDEÓ)

Az alábbi összeállítás felső képén a videón is látható jelenet egy pillanata látszik, míg az alsó elméletileg ugyanabban a másodpercben ábrázolja a liverpooli középpályást, de teljesen már más mozdulat közben... Utóbbi teljesen hamis látszatot akar kelteni.

Szoboszlait egyébként rendkívüli módon megviselték a történtek, nem véletlen, hogy a meccs végi interjúban mindössze néhány szót volt képes kipréselni magából.

– Mennyire fáj most ez?

– Nagyon.

– Lehet most egyáltalán értékelni?

– Nem.

– Ennyire igazságtalan lenne a futball?

– Úgy néz ki.

– Köszönöm.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert