Ízekre szedte a nagyvilág Szoboszlait – de most előkerült egy felvétel, ami mindent megmagyaráz (VIDEÓ)

„Nincsenek szavak” – Marco Rossi szíve megszakad, Szoboszlai Dominik öt szóval reagált a drámára
A főszeplők is nehezen tudtak mit mondani a magyar válogatott 95. perces futballdrámája után.
Bizonyító erejű képsorok.
Mint arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominik egyetlen mozdulatával beszédtémát szolgáltat az egész világnak. Tele az internet a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányáról készült fotókkal, amelyen úgy tűnt, a 37. percben 2–1-es vezetésnél az íreket gúnyolta, majd a lefújás után, 2–3-nál könnyes szemmel meredt maga elé.
A kommentelők nekiestek, egyből megállapították, érdekes, milyen gyorsan pofon tud vágni az élet, miközben csak a kiragadott pillanatképek alapján alkottak véleményt.
Az M4 Sport felvételei alapján azonban egyértelmű, hogy a csapatkapitány a kispadon ülő társaival ünnepelte a magyar gólt az orra elé tett kézzel, szó sem volt az írek provokációjáról vagy gúnyolásáról. A gesztus után ki is ment Marco Rossihoz. Egy másik felvétel pedig egyértelműen a mesterséges intelligencia műve, AI-generálta hamisítvány, amely Cristiano Ronaldo dublini kiállítása utáni, sírós mozdulatára akar emlékeztetni...
Az alábbi összeállítás felső képén a videón is látható jelenet egy pillanata látszik, míg az alsó elméletileg ugyanabban a másodpercben ábrázolja a liverpooli középpályást, de teljesen már más mozdulat közben... Utóbbi teljesen hamis látszatot akar kelteni.
Szoboszlait egyébként rendkívüli módon megviselték a történtek, nem véletlen, hogy a meccs végi interjúban mindössze néhány szót volt képes kipréselni magából.
– Mennyire fáj most ez?
– Nagyon.
– Lehet most egyáltalán értékelni?
– Nem.
– Ennyire igazságtalan lenne a futball?
– Úgy néz ki.
– Köszönöm.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
