Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
11. 17.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott Szoboszlai Dominik Írország

Ízekre szedte a nagyvilág Szoboszlait – de most előkerült egy felvétel, ami mindent megmagyaráz (VIDEÓ)

2025. november 17. 14:13

Bizonyító erejű képsorok.

2025. november 17. 14:13
null

Mint arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominik egyetlen mozdulatával beszédtémát szolgáltat az egész világnak. Tele az internet a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányáról készült fotókkal, amelyen úgy tűnt, a 37. percben 2–1-es vezetésnél az íreket gúnyolta, majd a lefújás után, 2–3-nál könnyes szemmel meredt maga elé.

A kommentelők nekiestek, egyből megállapították, érdekes, milyen gyorsan pofon tud vágni az élet, miközben csak a kiragadott pillanatképek alapján alkottak véleményt.

Ezt is ajánljuk a témában

Az M4 Sport felvételei alapján azonban egyértelmű, hogy a csapatkapitány a kispadon ülő társaival ünnepelte a magyar gólt az orra elé tett kézzel, szó sem volt az írek provokációjáról vagy gúnyolásáról. A gesztus után ki is ment Marco Rossihoz. Egy másik felvétel pedig egyértelműen a mesterséges intelligencia műve, AI-generálta hamisítvány, amely Cristiano Ronaldo dublini kiállítása utáni, sírós mozdulatára akar emlékeztetni...

Az alábbi összeállítás felső képén a videón is látható jelenet egy pillanata látszik, míg az alsó elméletileg ugyanabban a másodpercben ábrázolja a liverpooli középpályást, de teljesen már más mozdulat közben... Utóbbi teljesen hamis látszatot akar kelteni.

Szoboszlait egyébként rendkívüli módon megviselték a történtek, nem véletlen, hogy a meccs végi interjúban mindössze néhány szót volt képes kipréselni magából.

– Mennyire fáj most ez?
– Nagyon.
– Lehet most egyáltalán értékelni?
– Nem.
– Ennyire igazságtalan lenne a futball?
– Úgy néz ki.
– Köszönöm.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
andris-923
2025. november 17. 14:21
Az élet megy tovább és egyszer minden úgyis véget ér. Most még fáj de majd holnap csillapodik ez az érzés !
Válasz erre
2
0
SZEGYENVALOGATOTT_SZEGYEN_SZEGYEN
2025. november 17. 14:20
Ezek a tények Pedókáim: 2025-ös szégyenfal: november 16. Magyarország - Írország 2 : 3 november 13. Örményország - Magyarország 0 : 1 október 14. Portugália - Magyarország 2 : 2 október 11. Magyarország - Örményország 2 : 0 szeptember 09. Magyarország - Portugália 2 : 3 szeptember 06. Írország - Magyarország 2 : 2 június 10. Azerbajdzsán - Magyarország 1 : 2 június 06. Magyarország - Svédország 0 : 2 március 23. Magyarország - Törökország 0 : 3 március 20. Törökország - Magyarország 3 : 1 Minden komolyan vehető csapat elvert minket Pedókáim. PedoFidesz 2026 ❤🤍💚❤
Válasz erre
0
4
SZEGYENVALOGATOTT_SZEGYEN_SZEGYEN
2025. november 17. 14:19
Még mindig a Szopós Domingóval vagytok elfoglalva. Mennyit fizet nektek a Szopóka menedzsere, hogy napi 10 AI-val generált cikkben Szopókázzatok??
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!