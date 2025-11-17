„Érthetetlen, amit Magyarország művelt” – az írek hőse sem tudja hova tenni a Puskás Arénában történteket

Szobrot állítanának neki, repülőteret neveznének el róla, a Fradi-edző is róla énekel – Troy Parrott egy csapásra világsztár lett
Még Robbie Keane is nótába foglalta a nevét.
Az írek hőse nem érti, hogy a magyar válogatott miért vett vissza a tempóból a góljai után. Troy Parrott szerint a mieink jobban játszottak, de a második egyenlítő találat után megváltozott a mérkőzés lélektana.
Troy Parrott nevét vasárnap egy életre megjegyeztük: a holland AZ Alkmaarban futballozó csatár mesterhármast ért el a Magyarország ellen 3–2-re megnyert világbajnoki selejtezőn, ezzel a pótselejtezőt érő második helyre lőtte az íreket a csoportban, és szertefoszlatta a mieink vb-álmait.
A 23 éves játékos a mérkőzés után a Nemzeti Sportrádióban elismerte, a magyar válogatott veszélyesebben futballozott az írnél, ám az előny birtokában túlságosan elkényelmesedett a második játékrészben.
„A nyolcvanötödik perc körül, amikor visszajöttem egy szöglethez, mondtam a társaimnak, hogy biztosan lesz még esélyünk. Nem találom a szavakat… – nyilatkozta Parrott. – Rengeteg rossz pillanatunk volt a meccsen, ahogyan az egész selejtezősorozatban is, mégis megmaradt az esély az utolsó találkozó utolsó pillanatáig. Arra biztattam mindenkit, hogy higgyen a csapatban, higgyen magában.
A magyarok rögtön gólra játszottak, aztán érthetetlen módon visszavettek a tempóból, ekkor jött az első gólunk. Erre újra támadni kezdtek, újabb gólt szereztek, majd ismét lelassítottak, annak ellenére, hogy jobbak voltak nálunk.
Sok gondot okoztak nekünk. A második félidőben volt egy periódus, amikor már elhitték, hogy nincs veszély, de a semmiből egyenlíteni tudtunk. Az a gól erőt és hitet adott nekünk, a végén pedig sikerült fordítani, ami hihetetlen.”
Parrott hozzátette, a bravúros győzelem ellenére a csapat még nem érte el a célját, hiszen még nem jutott ki a világbajnokságra.
A számunkra tragikusan végződő mérkőzés Troy Parrott életének egyik legboldogabb napja lett.
Az írek új hőse nem először lőtt gólt Budapesten: idén januárban az AZ Alkmaar színeiben a Ferencváros ellen 4–3-ra elveszített Európa-liga-mérkőzésen is eredményes volt. További érdekesség vele kapcsolatban, hogy vasárnap az ír válogatott történetének első játékosa lett, aki idegenbeli mérkőzésen mesterhármast ért el.
Magyarország–Írország 2–3