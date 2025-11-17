„Érthetetlen, amit Magyarország művelt” – az írek hőse sem tudja hova tenni a Puskás Arénában történteket

A 23 éves játékos a mérkőzés után a Nemzeti Sportrádióban elismerte, a magyar válogatott veszélyesebben futballozott az írnél, ám az előny birtokában túlságosan elkényelmesedett a második játékrészben.

„A nyolcvanötödik perc körül, amikor visszajöttem egy szöglethez, mondtam a társaimnak, hogy biztosan lesz még esélyünk. Nem találom a szavakat… – nyilatkozta Parrott. – Rengeteg rossz pillanatunk volt a meccsen, ahogyan az egész selejtezősorozatban is, mégis megmaradt az esély az utolsó találkozó utolsó pillanatáig. Arra biztattam mindenkit, hogy higgyen a csapatban, higgyen magában.