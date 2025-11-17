Ft
11. 17.
hétfő
magyar válogatott mesterhármas Troy Parrott Magyarország vb-selejtező Írország

„Érthetetlen, amit Magyarország művelt” – az írek hőse sem tudja hova tenni a Puskás Arénában történteket

2025. november 17. 16:33

Az írek hőse nem érti, hogy a magyar válogatott miért vett vissza a tempóból a góljai után. Troy Parrott szerint a mieink jobban játszottak, de a második egyenlítő találat után megváltozott a mérkőzés lélektana.

2025. november 17. 16:33
null

Troy Parrott nevét vasárnap egy életre megjegyeztük: a holland AZ Alkmaarban futballozó csatár mesterhármast ért el a Magyarország ellen 3–2-re megnyert világbajnoki selejtezőn, ezzel a pótselejtezőt érő második helyre lőtte az íreket a csoportban, és szertefoszlatta a mieink vb-álmait.

A 23 éves játékos a mérkőzés után a Nemzeti Sportrádióban elismerte, a magyar válogatott veszélyesebben futballozott az írnél, ám az előny birtokában túlságosan elkényelmesedett a második játékrészben.

„A nyolcvanötödik perc körül, amikor visszajöttem egy szöglethez, mondtam a társaimnak, hogy biztosan lesz még esélyünk. Nem találom a szavakat… – nyilatkozta Parrott. – Rengeteg rossz pillanatunk volt a meccsen, ahogyan az egész selejtezősorozatban is, mégis megmaradt az esély az utolsó találkozó utolsó pillanatáig. Arra biztattam mindenkit, hogy higgyen a csapatban, higgyen magában. 

A magyarok rögtön gólra játszottak, aztán érthetetlen módon visszavettek a tempóból, ekkor jött az első gólunk. Erre újra támadni kezdtek, újabb gólt szereztek, majd ismét lelassítottak, annak ellenére, hogy jobbak voltak nálunk.

Sok gondot okoztak nekünk. A második félidőben volt egy periódus, amikor már elhitték, hogy nincs veszély, de a semmiből egyenlíteni tudtunk. Az a gól erőt és hitet adott nekünk, a végén pedig sikerült fordítani, ami hihetetlen.”

 

Parrott hozzátette, a bravúros győzelem ellenére a csapat még nem érte el a célját, hiszen még nem jutott ki a világbajnokságra.

Az írek új hőse nem először lőtt gólt Budapesten: idén januárban az AZ Alkmaar színeiben a Ferencváros ellen 4–3-ra elveszített Európa-liga-mérkőzésen is eredményes volt. További érdekesség vele kapcsolatban, hogy vasárnap az ír válogatott történetének első játékosa lett, aki idegenbeli mérkőzésen mesterhármast ért el.

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor

Magyarország–Írország 2–3

Sróf
2025. november 17. 17:11
Korrekt.
SZEGYENVALOGATOTT_SZEGYEN_SZEGYEN
2025. november 17. 16:49 Szerkesztve
A "Skulo" nevű agynéma szerint a "csapat jó, egyre jobb", ehhez képest az igazság az, hogy 30 éve is jobb volt a magyar foci mint ma. Tények: Milliárdokból fizetett tehetségtelen focistáink most: Portugália 13 pont Írország 10 pont Magyarország 8 pont Focistáink milliárdok nélkül az 1998-as VB selejtező csoport végeredmény. 1. Norvégia 20 pont 2. Magyarország 12 pont Mire következtet ezekből a számokból a lebutított magyar ember?
Skulo
2025. november 17. 16:38
A csapat jõ ,egyre jobb,de kinőtte az edzöt Sajnålom.
SZEGYENVALOGATOTT_SZEGYEN_SZEGYEN
2025. november 17. 16:36
Büszkék lehetnek az írek, jogosan lehetnek büszkék, míg mi magyarok ismét szégyenpályán vagyunk. Tények: Milliárdokból fizetett tehetségtelen focistáink most: Portugália 13 pont Írország 10 pont Magyarország 8 pont Focistáink milliárdok nélkül az 1998-as VB selejtező csoport végeredmény. 1. Norvégia 20 pont 2. Magyarország 12 pont Mire következtet ezekből a számokból a lebutított magyar ember?
