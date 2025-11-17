Anyaszült meztelenül sétált egy család Debrecen utcáin – ördögűzés áll a háttérben (VIDEÓ)

Fényes nappal, Debrecen egyik utcáján készült videó a hétvégén, amelyen egy férfi és egy nő anyaszült meztelenül haladt tempósan a közterületen – számolt be a Dehír. Velük volt öt év körüli gyermekük, aki szintén tetőtől-talpig meztelen volt. A Médiacentrum Debrecen birtokába került felvételen hallatszik, ahogy a nő fennhangon azt mondja:

Űzd ki belőle, távozz tőle, sátán.”

A lap információi szerint a család a hétvégén egy nagyerdei hotelben szállt meg, ahol azt tervezték, hogy kiűzik gyermekükből az „ördögöt”. A hotel dolgozóinak feltűnt a zavart viselkedés, ezért a rendőrséget hívták a helyszínre.

A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi osztálya kiskorú veszélyeztetése gyanúja miatt indított eljárást a házaspár ellen. A rendőrség gondoskodott a gyermek elhelyezéséről, és jelezte az esetet a gyermekvédelmi szervek felé. A hatóság a folyamatban lévő büntetőeljárásra tekintettel bővebb tájékoztatást nem kívánt adni.

Az esetről készült felvételt ide kattintva tekinthetik meg.