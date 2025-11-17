Ft
felsőoktatásban Pécsi Tudományegyetemen Berzsenyi Dániel Főiskola

Már órákkal vagyunk a beígért határidő után, de még mindig csak a hetede ismert az aspiránsoknak

2025. november 17. 22:29

Mindegy, én jól fogok szórakozni.

2025. november 17. 22:29
null
Hont András
Hont András
„Már órákkal vagyunk a beígért határidő után, és két órával azt követően, hogy elvben elkezdték föltölteni a jelöltek neveit, de még mindig csak a hetede ismert az aspiránsoknak. Viszont egy adag ilyet már sikerült végigolvasnom. 

József egy dolgozó ember, aki két évtizede cégvezetőként bizonyítja, hogy képes felelősséggel dönteni, csapatot építeni és helytállni nehéz helyzetekben is. Meghatározó számára a város iránti elkötelezettség; szülővárosát nemcsak szeretné, hanem aktívan tenni is akar érte.

Ezt is ajánljuk a témában

Beáta határozott, jövőorientált ember, aki mindig a közösség érdekeit tartja szem előtt. Kétgyermekes édesanyaként és cégvezetőként pontosan tudja, mennyi munka, felelősség és kitartás kell ahhoz, hogy valami valóban működjön. Egész életében arra törekedett, hogy tisztességesen, másokat segítve érjen el eredményeket – és ugyanígy képzeli el a közéletet is. Beáta nem tűri a hazugságot és a manipulációt, hisz abban, hogy egy országot csak őszinteséggel és összefogással lehet építeni.

Tamás tíz évet dolgozott rendőrként, majd a magánszférában szerzett tapasztalatot beosztottként és vezetőként is. Úgy érzi, a szakmai évekből a nyitottságot, a megújulás képességét és a legfontosabb felismerést viszi tovább: minden szervezet szíve az ember.

Zsófia háromgyermekes édesanya, lokálpatrióta, aki civilként és szakemberként is a közösségépítés híve. Felsőfokú végzettségeit a Berzsenyi Dániel Főiskolán és a Pécsi Tudományegyetemen szerezte, tanított a felsőoktatásban, majd vállalkozóként női ruhamárkákat honosított meg. 

Martin politológusként és frissen megválasztott önkormányzati képviselőként olyan fiatal, aki már bizonyította: képes felelősséget vállalni a közösségéért. A régiót járva hónapok óta személyesen hallgatja meg az emberek gondjait, és pontosan érti, milyen terhek nyomják a családokat. Nem profi politikus, hanem hétköznapi ember, aki bolti eladóként, gyári munkásként és elemzőként is dolgozott.

A sajtó természetesen el fog élvezni, hogy csak sikerült megugrani a feladatot, a tiszás jelölteknek is két füle van, de ebből így baj lesz még nekik. A politikus nem így születik. Mindegy, én jól fogok szórakozni.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

states-2
2025. november 17. 23:56
Nem kell ide semmilyen lejárató kampány, Pszichopetiék önerőből megoldják. Orbán meg hülyére röhögi magát.
tapir32
2025. november 17. 22:42
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. Magas inflációt. Magas munkanélküliséget A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Nyugdíjak megadóztatását. A háború támogatását. Szavazz a nyomorra!
No comment no cry
2025. november 17. 22:35
Valahogy így választhattak meg anno egy hegesztőt Svédország élére. Vagy ahogy a vicc mondja: "És így temették el Robin Hoodot a szekrény tetején."
ultimax
2025. november 17. 22:35
Legalább mutattak már valamit/valakit.. ebbe már kevésbé lehet belekötni. Igaza volt Péternek, ezek tényleg valódi, hús vér emberek. Buszsofőrök, cégvezetők.. országot is biztos rájuk lehet bízni, ebből csak az következhet. Jaj ne...
