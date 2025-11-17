Ft
11. 17.
hétfő
A Károlyi-féle párt pontosan ugyanilyen Tisza-párt féle piros-fehér-zöldes, hazafias párttal verte át a választókat

2025. november 17. 21:28

Aztán mikor hatalomra jutottak átadtak mindent a moszkvai elvtársaknak.

2025. november 17. 21:28
Jeszenszky Zsolt
Jeszenszky Zsolt
Facebook

„A történelmi párhuzamok néha ordító erővel jönnek szembe. Ha esetleg a felső képen látható arcot valaki nem ismerné, ő Károlyi Mihály. Gazdag, grófi család sarja. Az I. világháború végét követő nehéz időkben rövid ideig Magyarország miniszterelnöke volt. Ezalatt az idő alatt sikerült a hadsereg maradékát is felszámolnia aminek köszönhetően a trianoni békediktátum visszautasítására Magyarországnak semmilyen ereje érdekérvényesítő képessége nem maradt. 1919 januárjában már az új Magyar Népköztársaság első elnöke lett, majd pedig a kormány és az ő személyes tevékenysége tette lehetővé az 1919 márciusában kikiáltott, Kun Béla vezette tanácsköztársaság dicstelen 133 napját. A Horthy-korszak alatt emigrációban élt, ezalatt folyamatosan Magyarország olyan ellenségeinek kínálta fel a szolgálatait, mint Benes és Masaryk, a kisantantot létrehozó két csehszlovák politikus, valamint Karl Renner osztrák kancellár. Célja Horthy Miklós kormányzó eltávolítása volt a hatalomból. De mind az idegen vezetők, mind az emigráns kollégák lassan egyre inkább kerülni kezdték, eltávolodtak tőle, mert annyira radikálisnak, összeférhetetlennek bizonyult. Aztán 1947-ben viszont a Rákosi Mátyás által levezényelt kommunista hatalomátvételt követően megkapta a franciaországi nagyköveti posztot.

Az arisztokratából bolsevik-párti, radikális baloldali politikussá avanzsált Károlyi nem volt egy lángész, de nagy ambíciói voltak, és amint látjuk, egy ócska, megvehető, igazi gazember volt. (Bár a Telex, HVG, 24.hu stb. őt is folyamatosan igyekeznek mosdatni, és időnként megjelentetnek egy-egy cikket, miszerint nem volt hazaáruló. De, az volt.) Földosztással és mindenféle egyéb ígéretekkel egy rövid időre sikerült népszerűvé tennie magát,  még a hangzatos nevű »Függetlenségi és 48-as Pártot« is megalapította, de aztán a hatalom megszerzését követően nagyon rövid idő alatt tette teljesen tönkre a háborút követően amúgy is szenvedő, kiszolgáltatott Magyarországot, és adta át a hatalmat egy még destruktívabb marxista-bolsevik erőnek – amely ideológiával egyébként masszívan szimpatizált.

Hmmm... nem tudom... van-e bármilyen párhuzam... nehéz találni... ja, nem.

A Károlyi féle párt pontosan ugyanilyen Tisza-párt féle piros-fehér-zöldes, hazafias párttal verte át a választókat (Függetlenségi és 48-as Párt). Aztán mikor hatalomra jutottak átadtak mindent a moszkvai elvtársaknak. A korábbi miniszterelnök, Tisza István végig ellenezte a háborút, Károlyiék mégis a nyakába akarták varrni.  Tisza ellen merényletet követtek el, amiben Károlyi közvetlen munkatársai is a gyanúsítottak körébe kerültek.

A történelem kőkeményen ismétli önmagát. Mára annyi változott, hogy – egyelőre – még csak fenyegetőznek a merényletekkel, gyilkossággal, akasztással. És az elvtársak most nem Moszkvában vannak (sőt, Moszkva kifejezetten pragmatikus viszonyra törekszik), hanem Brüsszelben.”

Nyitókép: Facebook

 

Burg_kastL71-C
2025. november 17. 22:01
Feltétlen kell a fenti párhuzamot minél több helyen ismételni, mert nem egy esetben pártíz vagy száz meggyőzött szavazó dönthet a javunkra. Lásd, Budapesten 270 miatt vesztettünk.
nyugalom
2025. november 17. 21:53
Ez lakkozott tarajéjú kiskakas marosánbuci rokona!
Palatin
2025. november 17. 21:53
Nem tudom, feltünt-e már valakinek, hogy a "Tisza párt" elnevezés milyen titkokat rejteget. Rendezzük csak át betüket a helyes sorrendbe, a következöket kapjuk: "TÁRS TAPIZ" - a Tisza párt értekezletei úgy kezdödnek, hogy a tiszások letapizzák egymást, nehogy valaki felvegye az összeesküvés részleteit. "PÁ, SZAR ITT" - így köszönnek el a szektától a Tiszában csalódottak,
Palatin
2025. november 17. 21:40
Úgy elgondolkodtam azon, hogy mi is a legundokabb Magyar Péterben. Mert ugye valamennyien érezzük azt a mély viszolygást töle, ami a romlott étel szagára emlékeztet. Aztán rájöttem, hogy nem is az a legvisszataszítóbb benne, amiket eddig valóban elkövetett, bár az sem akármi, de hát elég sok hasonló bunkó nyikhaj szaladgál közöttünk, így az még nem lenne nagy szám. És eddig csak kamu-poziciókban idétlenkedett, így nem volt alkalma sem nagy károkat okozni az országnak. Hanem nála az veri le a lécet igazán, hogy nincs az az aljasság, szemétség, genyó ármánykodás, hazugság stb. a világon, ami ne hangzana hihetöen, - akár igaz akár nem -, ha valaki azt mondaná, hogy ezt Magyar Péter követte el. No ez az embertípus számomra a legalja., amelyikre minden ráfér, függetlenül attól, hogy valóban bünös-e a konkrét témában.... A kisugárzása valahogy félelmetes, azt sugallja: "Ebben az emberben nehogy megbízzál.." Soha nem lehet tudni, hogy mit hoz a fejünkre.
