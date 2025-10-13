Micsoda felvétel: Apponyi Albert mutatja be a Rubicon legújabb számát (VIDEÓ)

Hogyan vezetett az önáltatás és a nagyhatalmi érdek a magyar történelem legnagyobb tragédiájához? Miért a magyar-csehszlovák határt tartották a legigazságtalanabbnak? Miért nem tekinthetünk egyetlen, önmagában álló eseményként Trianonra? Hogyan befolyásolta egy késlekedő diplomata Magyarország új határvonalait? Miként vélekedtek rólunk, magyarokról a nagyhatalmak száz évvel ezelőtt?

Egyebek mellett ezekre is választ kapnak az érdeklődők a Rubicon legújabb, októberi lapszámában, amely a trianoni békediktátumot mutatja be a megszokottól eltérő nézőpontból, nem csak a határok és a térképek, de az érintettek beszámolói alapján. A tágabb kontextusból kiderül, miképp szakadt két részre a nemzet, és a két rész között mi történt az új határok közé szorított országgal.

A lapszám különlegessége, hogy az egyik szerző Sir Antony Beever lovaggá ütött brit történész.

