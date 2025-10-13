Ft
rubicon Trianon sebei Magyarország békediktátum történelem

Micsoda felvétel: Apponyi Albert mutatja be a Rubicon legújabb számát (VIDEÓ)

2025. október 13. 21:06

A történelmi folyóirat októberi számából kiderül, Trianon miért nem egy önmagában álló esemény volt, hanem tragédiák sorozata.

2025. október 13. 21:06
Rubicon Apponyi Albert

Hogyan vezetett az önáltatás és a nagyhatalmi érdek a magyar történelem legnagyobb tragédiájához? Miért a magyar-csehszlovák határt tartották a legigazságtalanabbnak? Miért nem tekinthetünk egyetlen, önmagában álló eseményként Trianonra? Hogyan befolyásolta egy késlekedő diplomata Magyarország új határvonalait? Miként vélekedtek rólunk, magyarokról a nagyhatalmak száz évvel ezelőtt?

Egyebek mellett ezekre is választ kapnak az érdeklődők a Rubicon legújabb, októberi lapszámában, amely a trianoni békediktátumot mutatja be a megszokottól eltérő nézőpontból, nem csak a határok és a térképek, de az érintettek beszámolói alapján. A tágabb kontextusból kiderül, miképp szakadt két részre a nemzet, és a két rész között mi történt az új határok közé szorított országgal.

A lapszám különlegessége, hogy az egyik szerző Sir Antony Beever lovaggá ütött brit történész.

A mesterséges intelligencia kreálta lapbemutatót itt nézheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Zsolt75
2025. október 13. 21:24
Akitiosz Ja, a mohácsi csata. Olaszok által hajóztatott törökökkel, akik francia ágyúkkal lőttek. Meg Dózsa, előtte pár évvel. Fortunatus, miazmás...
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. október 13. 21:15
"Micsoda felvétel: Apponyi Albert mutatja be a Rubicon legújabb számát A mesterséges intelligencia kreálta lapbemutató" Tudtam előre a címből, hogy hazugság.
Válasz erre
0
0
Zsolt75
2025. október 13. 21:14
Briliáns. Azért legközelebb kérjenek kevesebb hadonászást.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. október 13. 21:13
A magyar történelem legnagyobb tragédiája Mohács. Ha az nincsen, akkor Trianon sincsen.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!