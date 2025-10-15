Szijjártó: Magyarország nem kockáztatja a szuverenitását – Trump a béke, Paks az energia kulcsa

Szijjártó Péter szerint Magyarország energiapolitikájának alapja a biztonság és a kiszámíthatóság. Ennek érdekében hosszú távú megállapodások biztosítják az ellátást több partnertől, így Oroszországból, Törökországból, Horvátországból, Azerbajdzsánból, Franciaországból, Hollandiából és az Egyesült Államokból is. A miniszter kiemelte: a Gazprommal kötött szerződés alapján minden szállítás időben és az előírt mennyiségben érkezik, a Shell-lel és az ENGIE-vel kötött LNG-megállapodások pedig tovább erősítik a hazai ellátás biztonságát.

Aki azt kéri, hogy zárjuk el az orosz vezetéket, az valójában a magyar energiaellátást veszélyezteti”

– tette hozzá.

A tárcavezető Moszkvában tárgyalt a Roszatom vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval is, akivel a paksi bővítésről egyeztetett.

Bejelentette: jövő februárban sor kerül az első betonöntésre, amelytől kezdve a beruházás hivatalosan is építés alatt álló atomerőműnek minősül majd a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szabványai szerint. „A két új paksi blokk megépítésével garantáljuk, hogy a magyar családok hosszú távon is Európa legalacsonyabb energiaárait fizessék” – mondta Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy az atomenergia aránya a hazai áramtermelésben 70 százalékra nő, ezzel tovább erősítve az ellátásbiztonságot.