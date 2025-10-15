Szijjártó: Magyarország nem kockáztatja a szuverenitását – Trump a béke, Paks az energia kulcsa

Magyarország felkészülten várja a telet: maradnak Európa legalacsonyabb energiaárai
A kormány szerint a rezsicsökkentés megmarad, a tárolókban pedig másfél évnyi gázkészlet van.
A külügyminiszter szerint Trump hozhat békét Európába, Magyarország nem kockáztatja energiafüggetlenségét, és jövő februárban elindul a paksi atomerőmű új szakasza.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában, az Orosz Energiahéten vett részt, ahol több alkalommal is hangsúlyozta:
Magyarország számára az energiaellátás biztonsága szuverenitási kérdés, és a kormány minden nemzetközi nyomás ellenére megvédi a magyar családokat az energiaárak emelkedésétől.
A tárcavezető szerint a magyar családok továbbra is az Európai Unió legalacsonyabb gázárait élvezhetik, és ez a jövőben is így marad.
A miniszter az energetikai panelbeszélgetésen kijelentette, hogy „őrültségnek” tartja, ahogy Brüsszel a diverzifikációt értelmezi, hiszen az nem egy energiaforrás lecserélését, hanem több forrás és útvonal elérhetővé tételét kellene hogy jelentse. Mint fogalmazott: az energiaellátás nem politikai vagy ideológiai kérdés, hanem fizika, matematika és tapasztalat kérdése. „Most Európában Brüsszel arra kényszerít minket, hogy olcsó, megbízható energiaforrásunkat drágább és kevésbé stabil forrásokra cseréljük. Ez nemcsak gazdasági, hanem szuverenitási kockázat is lenne, amit Magyarország nem vállalhat” – hangsúlyozta.
Szijjártó Péter szerint Magyarország energiapolitikájának alapja a biztonság és a kiszámíthatóság. Ennek érdekében hosszú távú megállapodások biztosítják az ellátást több partnertől, így Oroszországból, Törökországból, Horvátországból, Azerbajdzsánból, Franciaországból, Hollandiából és az Egyesült Államokból is. A miniszter kiemelte: a Gazprommal kötött szerződés alapján minden szállítás időben és az előírt mennyiségben érkezik, a Shell-lel és az ENGIE-vel kötött LNG-megállapodások pedig tovább erősítik a hazai ellátás biztonságát.
Aki azt kéri, hogy zárjuk el az orosz vezetéket, az valójában a magyar energiaellátást veszélyezteti”
– tette hozzá.
Bejelentette: jövő februárban sor kerül az első betonöntésre, amelytől kezdve a beruházás hivatalosan is építés alatt álló atomerőműnek minősül majd a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szabványai szerint. „A két új paksi blokk megépítésével garantáljuk, hogy a magyar családok hosszú távon is Európa legalacsonyabb energiaárait fizessék” – mondta Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy az atomenergia aránya a hazai áramtermelésben 70 százalékra nő, ezzel tovább erősítve az ellátásbiztonságot.
A miniszter szerint a magyar gazdaság növekedésével nő az energiaigény is, ezért a nukleáris kapacitások bővítése elengedhetetlen.
„Ez stratégiai kérdés: nem engedjük, hogy bárki ráerőltessen minket olyan döntésekre, amelyek emelnék a rezsit. A rezsicsökkentés vívmányait minden áron meg fogjuk védeni” – fogalmazott.
Kiemelte: Donald Trump amerikai elnök megérdemelné a Nobel-békedíjat, mert sokat tett a fegyveres konfliktusok lezárásáért és az ukrajnai béke előmozdításáért. Mint mondta, napjainkban „Trump az ukrajnai rendezés egyetlen reális reménye”, és külön köszönetet mondott az amerikai elnök korábbi erőfeszítéseiért, beleértve a közel-keleti békefolyamatot is. Szijjártó szerint a mostani gázai tűzszünet a korábbi Ábrahám-megállapodásokhoz hasonlóan a béke valódi lehetőségét hordozza.
