Ha ez igaz, akkor Zelenszkij elérte az abszolút mélypontot: igazi szörnyetegekkel szövetkezhetett Ukrajna

Dermesztő fordulat: Brüsszel szerint katonai terveket kell készíteni Oroszországgal szemben
Az EU külügyi vezetője úgy véli: az európai gazdasági erőt katonai elrettentéssé kell alakítani.
Az FSZB közlése szerint az ukrán titkosszolgálatok az Iszlám Állammal közösen szerveztek volna robbantást az orosz fővárosban.
Megakadályoztak egy magas rangú orosz katonatiszt elleni merényletet Moszkvában,
a terrortámadást az ukrán titkosszolgálatok az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel együttműködésben készítették elő
– közölte hétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).
Az FSZB őrizetbe vett négy gyanúsítottat; három orosz állampolgárt, akinek a tervezett bűncselekmény nyomait kellett volna eltüntetnie utólag, és egy olyan negyedik embert, aki egy meg nem nevezett közép-ázsiai országból érkezett, és aki az orosz védelmi minisztérium magas rangú vezetője elleni terrorcselekmény közvetlen végrehajtója lett volna. A nevüket egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Ezt is ajánljuk a témában
Az EU külügyi vezetője úgy véli: az európai gazdasági erőt katonai elrettentéssé kell alakítani.
Az FSZB szerint a kijelölt végrehajtót az a Szaidakbar Gulomov szervezte be, aki ellen Oroszország és Üzbegisztán már korábban nemzetközi körözést rendelt el, mert részt vett Igor Kirillov altábornagy tavaly december 17-én történt meggyilkolásában. Az FSZB szerint a tábornokot, aki az orosz fegyveres erők sugár-, vegyi és biológiai védelmi erőin parancsnoka volt, az ukrán biztonsági szolgálat távirányítású pokolgéppel ölte meg akkor Moszkvában.
A tájékoztatás szerint ezúttal Gulomov Ukrajna és nyugat-európai országok területéről irányította és pénzelte a végrehajtókat közvetítők segítségével, valamint különböző eszközökkel látta el őket házi készítésű robbanószerkezet összeszereléséhez. Az alkotórészeket drónokról dobták le Oroszország területére.
A pokolgépet egy kerékpárra erősítették egy lopásgátló lakattal. A biciklit a merénylőnek a kiszemelt áldozat házának bejáratához kellett eljuttatnia, a főváros egyik sűrűn lakott negyedében.
A robbanószerkezet hatótávolsága 70 méter volt, és megölte volna a merénylőt is.
A gyanúsított az orosz szakszolgálat által közzétett videófelvételen orosz nyelven beismerő vallomást tett. Képsorokat tettek közzé arról is, ahogy a hatóságok a férfit az utcán éjjel őrizetbe veszik, és arról, hogy a kerékpárt egy robot segítségével felrobbantják az úttest közepén.
Az ügyben terrorcselekmény és robbanóanyagok vagy robbanószerkezetek illegális birtoklása címén indult büntetőeljárás.
(MTI)
Nyitókép: STR / AFP
***
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Az amerikai elnök Jeruzsálemben közölte, hogy a közel-keleti tűzszünet után Oroszország ügye kerül napirendre.
Martin Jäger szerint ugrásra készen áll Oroszország.
„Emberhiány van, gyalogság nélkül pedig lehetetlen tartani a frontvonalat” – nyilatkozta az egyik drónegység parancsnoka.