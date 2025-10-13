Ft
Dermesztő fordulat: Brüsszel szerint katonai terveket kell készíteni Oroszországgal szemben

2025. október 13. 17:29

Az EU külügyi vezetője úgy véli: az európai gazdasági erőt katonai elrettentéssé kell alakítani.

2025. október 13. 17:29
null

Az Európai Unió olyan védelmi stratégiák kidolgozásán dolgozik, amelyekkel fel tud lépni abban az esetben, ha Oroszország fokozza hibrid támadásait az uniós tagállamokkal szemben – számolt be a hírről az RBK híroldal, Kaja Kallas nyilatkozata alapján.

Az EU külügyi vezetője szerint Oroszország „háborús játékot folytat”, és a helyzet már messze nem elméleti. Úgy véli, hogy az európai gazdasági erőt katonai elrettentéssé kell alakítani annak érdekében, hogy elkerülhető legyen egy nyílt fegyveres konfliktus.

Az uniós politikus hangsúlyozta, hogy Oroszország hibrid akciói folyamatos kockázatot jelentenek, és a feszültségek bármikor tovább növekedhetnek – függetlenül attól, hogy Moszkva célja-e a közvetlen háború az EU-val.

Kallas arról is beszélt, hogy az EU konkrét védelmi terveket fog bevezetni, melyek célja a hibrid támadások megelőzése és elrettentése.

„Világos, hogy meg kell erősítenünk az európai védelmet Oroszországgal szemben. Nem a háborút akarjuk előidézni, hanem éppen ellenkezőleg – meg akarjuk akadályozni. Készül egy útmutató, amely meghatározza, hogyan valósítjuk meg ezt a NATO-val együttműködésben” – tette hozzá Kallas.

Nyitókép: Alekszandr Zemljanyicsenko

akitiosz
2025. október 13. 19:32
Churchill kidolgoztatta a hadi tervet a Szovjetunió lerohanására 1945. májusában. Operation Unthinkable. Amerikának talán nincsen hadi terve Kanada lerohanására? Hadi tervek azért kellenek, hogy ha hirtelen szükség lenne rájuk, akkor legyen mihez nyúlni. Akkor elkezdeni tervezni a poroltó készülékek helyét, amikor már ég a ház régen késő.
Válasz erre
0
0
kuzmics
•••
2025. október 13. 19:18 Szerkesztve
A Kallast ki kellene küldeni a frontra. Harcoljon!
Válasz erre
1
0
Box Hill
2025. október 13. 19:11
A szovjet-orosz kérdés 1941-ben simán megoldható lett volna, ha a demokráciák nem azt választják, hadd dühöngjön csak a kommunizmus tovább világszerte, megölve még további 122 millió embert (főleg Kínában).
Válasz erre
0
0
londonbaby
2025. október 13. 19:06
a faszért nem vágja már valaki fültől fülig a torkát ennek a beltenyésztett hisztis brüsszel vén kurvának ???? pánikolnak a barmok állandóan ... menj azt baszasd már meg magad tisztességesen te vén dög.. hátha alább hagy a világuralomra törési mániád ??? ütöttek vertek kiskorodban hogy egy ilyen kibaszott tetves náci emberi roncs lettél ? már vagy 5 éve valahol egy nádasban kéne hogy rohadjon le a hús rólad vagy a disznóknak kellett volna lerágni rólad !!!! . ilyen egy kibaszott idióta picsát hogy taposna már szét egy teherautó..bazd meg...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.