Dermesztő fordulat: Brüsszel szerint katonai terveket kell készíteni Oroszországgal szemben

Az Európai Unió olyan védelmi stratégiák kidolgozásán dolgozik, amelyekkel fel tud lépni abban az esetben, ha Oroszország fokozza hibrid támadásait az uniós tagállamokkal szemben – számolt be a hírről az RBK híroldal, Kaja Kallas nyilatkozata alapján.

Az EU külügyi vezetője szerint Oroszország „háborús játékot folytat”, és a helyzet már messze nem elméleti. Úgy véli, hogy az európai gazdasági erőt katonai elrettentéssé kell alakítani annak érdekében, hogy elkerülhető legyen egy nyílt fegyveres konfliktus.

Az uniós politikus hangsúlyozta, hogy Oroszország hibrid akciói folyamatos kockázatot jelentenek, és a feszültségek bármikor tovább növekedhetnek – függetlenül attól, hogy Moszkva célja-e a közvetlen háború az EU-val.