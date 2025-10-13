Dermesztő fordulat: Brüsszel szerint katonai terveket kell készíteni Oroszországgal szemben

Váratlan fordulat: Von der Leyen legújabb húzására még Orbán sem számíthatott
Ugyan őt nem hívták meg a békecsúcsra, de kiderült, hogy támogatja a békét az Európai Bizottság elnöke.
Az EU külügyi vezetője úgy véli: az európai gazdasági erőt katonai elrettentéssé kell alakítani.
Az Európai Unió olyan védelmi stratégiák kidolgozásán dolgozik, amelyekkel fel tud lépni abban az esetben, ha Oroszország fokozza hibrid támadásait az uniós tagállamokkal szemben – számolt be a hírről az RBK híroldal, Kaja Kallas nyilatkozata alapján.
Az EU külügyi vezetője szerint Oroszország „háborús játékot folytat”, és a helyzet már messze nem elméleti. Úgy véli, hogy az európai gazdasági erőt katonai elrettentéssé kell alakítani annak érdekében, hogy elkerülhető legyen egy nyílt fegyveres konfliktus.
Az uniós politikus hangsúlyozta, hogy Oroszország hibrid akciói folyamatos kockázatot jelentenek, és a feszültségek bármikor tovább növekedhetnek – függetlenül attól, hogy Moszkva célja-e a közvetlen háború az EU-val.
Kallas arról is beszélt, hogy az EU konkrét védelmi terveket fog bevezetni, melyek célja a hibrid támadások megelőzése és elrettentése.
„Világos, hogy meg kell erősítenünk az európai védelmet Oroszországgal szemben. Nem a háborút akarjuk előidézni, hanem éppen ellenkezőleg – meg akarjuk akadályozni. Készül egy útmutató, amely meghatározza, hogyan valósítjuk meg ezt a NATO-val együttműködésben” – tette hozzá Kallas.
Nyitókép: Alekszandr Zemljanyicsenko