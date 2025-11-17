Felvételen a brutális orosz támadás, amely miatt még egy romániai falut is evakuálni kellett (VIDEÓ)

Cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító hajót rongált meg egy orosz támadás Odessza térségében – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hétfőn az X-en.

Az ukrán tárcavezető szerint a támadás miatt a szomszédos Románia egyik határ menti falvának lakosait evakuálni kellett.

Ukrán tisztségviselők szerint egy drón találta el Izmajil kikötőjében a török zászló alatt hajózó tankert, amely ennek következtében kigyulladt. Az Orinda nevű hajóból éppen akkor szivattyúzták ki a gázt. A 16 fős legénységet sértetlenül evakuálni tudták.

„Oroszország terrorjának brutális eszkalációja nemcsak Ukrajnát, de szomszédainkat is fenyegeti. Ez alátámasztja a kollektív nyomásgyakorlás szükségességét, hogy Moszkva leállítsa háborúját” – írta Szibiha a közelebbről meg nem nevezett román falura utalva.

Az ukrán hatóságok szerint orosz légicsapásokban az ország keleti felében legkevesebb öten vesztették életüket. A mentőszolgálatok közölték, hogy hárman a Harkiv megyei Balaklija városban haltak meg egy lakóövezetet érő támadásban, 13 másik ember pedig megsebesült. További két civil Dnyipropetrovszk régióban halt meg.