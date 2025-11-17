Ft
11. 17.
hétfő
Budapest Karácsony Gergely díszpolgár

Ők lettek Budapest legújabb díszpolgárai – íme a teljes névsor!

2025. november 17. 20:10

Karácsony Gergely főpolgármester adta át a címeket.

2025. november 17. 20:10
null

Átadta Budapest díszpolgári címeit Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn, a főváros napján, Budapest egyesítésének 152. évfordulóján. Díszpolgári címet kapott 

  • Lányi András író, nyugalmazott egyetemi docens, 
  • Mácsai Pál színész, rendező, az Örkény István Színház alapító igazgatója, 
  • Saly Noémi Budapest-történész, 
  • Sebestyén Márta, az UNESCO Artist For Peace címmel kitüntetett, Kossuth-, Liszt Ferenc- és Prima Primissima díjas népdalénekes, előadóművész, az Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, 
  • Spiró György író, 
  • valamint Tarr Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező.

A kitüntetés posztumusz díjazottja Lukáts Andor, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, színházigazgató, valamint Wachsler Tamás országgyűlési képviselő, államtitkár és építészmérnök.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

satrafa-2
2025. november 17. 22:08
Nagy örömmel látom Wachsler Tamás nevét a listán. Igazán kár, hogy már nem érhette meg...
0
0
catalina11
2025. november 17. 21:43
Átadta Budapest díszpolgári címeit Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn, a főváros napján, Budapest egyesítésének 152. évfordulóján. Díszpolgári címet kapott Lányi András író, nyugalmazott egyetemi docens, Mácsai Pál színész, rendező, az Örkény István Színház alapító igazgatója, Saly Noémi Budapest-történész, Sebestyén Márta, az UNESCO Artist For Peace címmel kitüntetett, Kossuth-, Liszt Ferenc- és Prima Primissima díjas népdalénekes, előadóművész, az Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Spiró György író, valamint Tarr Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező." Jönnek a dúlt-keblü sekélymagyarok megint, füzfapoéták, füzfarajongók, jönnek a szarból,
0
0
davide
2025. november 17. 21:32
Csak héberek vazze? Lassan úgy tűnik ebben az országban csak héberek laknak.
0
0
nagylajos
2025. november 17. 21:29
Csak a szokásos, 1 magyart - Sebestyén Mártát sikerült kitüntetni. A többi mind nemzetellenes szélső-liberális zsidó. Judapest, Judapest, te csodás. Hányinger az egész banda! Kivétel Sebestyén Márta - neki gratulálunk!
2
0
