Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
12. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
GWM Magyarország Great Wall Motor Románia autóipar

Románia mindent megtesz a magyarok elgáncsolásáért – új területen nyílhat front a két ország között

2025. december 03. 15:24

Keleti szomszédunk ütheti el hazánkat egy régóta várt autóipari beruházástól.

2025. december 03. 15:24
null

Korábban rendszeresen felröppent a hír, hogy a kínai Great Wall Motor (GWM) Európában szeretne gyárat nyitni, és az 

első számú jelöltnek Magyarország tűnt, azon belül is Pécset emlegették lehetséges helyszínként. 

Azonban nemcsak hazánk, hanem keleti szomszédunk is szeretné magához csábítani a kínai autógyártót, sőt, Románia a hírek szerint már meg is tette az első lépést – írja a VG.hu a Profit.ro alapján.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye
Tovább a cikkhezchevron

A Great Wall Motor 2029-re egy működő autógyárral szeretne rendelkezni valamelyik európai országban. A vállalat vezetőinek nyilatkozataiból kitűnik, hogy évi 300 ezer autó gyártására szeretnének kapacitást kiépíteni, azonban 

egyelőre még nem született döntés arról, hogy melyik országban fogják ezt felépíteni.

Románia előnye az, hogy a schengeni övezethez való csatlakozással és az autópálya-hálózat bővítésével leküzdötte azokat a fő problémákat, amelyekre a potenciális befektetők a múltban hivatkoztak.

A hírek szerint a románok és a kínaiak között már történtek is tárgyalások. 

Kezdetben egy romániai gyártóegység létrehozásáról puhatolóztak a felek, melynek fő tevékenységi köre a világítási berendezések gyártása lenne. Ez az Elba világítási berendezések gyártójával együttműködésben megvalósuló kisebb tevékenységnek tűnt.

Később azonban a GWM növelte a tétet, és már egy hárommillió eurós beruházásban gondolkodott, és egy olyan üzemben, amely az autóipar számára gyártana kulcsfontosságú alumínium alkatrészeket. A kínai befektetők a Profit.ro értesülései szerint már azt is közölték a román hatóságokkal, hogy a beruházás második szakaszában növelni kívánják befektetésüket, azonban a gyártás típusáról egyelőre nem adtak részletes információkat. Az üzem a hírek szerint Temesváron valósulhatna meg.

A nyitókép illusztráció: AFP/Daniel Mihalescu 

 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bodosoldier-2
2025. december 03. 18:09
3 milló eurós beruházás.))))Hát azért ettől nem kell elájulni.)))
Válasz erre
0
0
csulak
2025. december 03. 18:02
majd a kinai eldonti
Válasz erre
0
0
rezeda-kazmer
2025. december 03. 17:52
Ez biztos, hogy demokratikus együttműködés lesz, vagy, ha a spanyolok vinnék el, és nem diktatúrákkal parolázás, mint amikor nálunk fektetnek be a kínaiak.
Válasz erre
0
0
rezeda-kazmer
2025. december 03. 17:44
Romániával nem fog sikerülni jóban lenni, akármennyit mosolygunk rájuk. Per definitionem.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!