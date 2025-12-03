Románia mindent megtesz a magyarok elgáncsolásáért – új területen nyílhat front a két ország között

egyelőre még nem született döntés arról, hogy melyik országban fogják ezt felépíteni.

Románia előnye az, hogy a schengeni övezethez való csatlakozással és az autópálya-hálózat bővítésével leküzdötte azokat a fő problémákat, amelyekre a potenciális befektetők a múltban hivatkoztak.

A hírek szerint a románok és a kínaiak között már történtek is tárgyalások.

Kezdetben egy romániai gyártóegység létrehozásáról puhatolóztak a felek, melynek fő tevékenységi köre a világítási berendezések gyártása lenne. Ez az Elba világítási berendezések gyártójával együttműködésben megvalósuló kisebb tevékenységnek tűnt.

Később azonban a GWM növelte a tétet, és már egy hárommillió eurós beruházásban gondolkodott, és egy olyan üzemben, amely az autóipar számára gyártana kulcsfontosságú alumínium alkatrészeket. A kínai befektetők a Profit.ro értesülései szerint már azt is közölték a román hatóságokkal, hogy a beruházás második szakaszában növelni kívánják befektetésüket, azonban a gyártás típusáról egyelőre nem adtak részletes információkat. Az üzem a hírek szerint Temesváron valósulhatna meg.