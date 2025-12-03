Románia mindent megtesz a magyarok elgáncsolásáért – új területen nyílhat front a két ország között

Rotterdami pokol: Debrecen csak a kezdet volt, a románok most a semleges helyszínben bíznak
A magyar–román mindig két nemzet csatája.
Keleti szomszédunk ütheti el hazánkat egy régóta várt autóipari beruházástól.
Korábban rendszeresen felröppent a hír, hogy a kínai Great Wall Motor (GWM) Európában szeretne gyárat nyitni, és az
első számú jelöltnek Magyarország tűnt, azon belül is Pécset emlegették lehetséges helyszínként.
Azonban nemcsak hazánk, hanem keleti szomszédunk is szeretné magához csábítani a kínai autógyártót, sőt, Románia a hírek szerint már meg is tette az első lépést – írja a VG.hu a Profit.ro alapján.
A Great Wall Motor 2029-re egy működő autógyárral szeretne rendelkezni valamelyik európai országban. A vállalat vezetőinek nyilatkozataiból kitűnik, hogy évi 300 ezer autó gyártására szeretnének kapacitást kiépíteni, azonban
egyelőre még nem született döntés arról, hogy melyik országban fogják ezt felépíteni.
Románia előnye az, hogy a schengeni övezethez való csatlakozással és az autópálya-hálózat bővítésével leküzdötte azokat a fő problémákat, amelyekre a potenciális befektetők a múltban hivatkoztak.
A hírek szerint a románok és a kínaiak között már történtek is tárgyalások.
Kezdetben egy romániai gyártóegység létrehozásáról puhatolóztak a felek, melynek fő tevékenységi köre a világítási berendezések gyártása lenne. Ez az Elba világítási berendezések gyártójával együttműködésben megvalósuló kisebb tevékenységnek tűnt.
Később azonban a GWM növelte a tétet, és már egy hárommillió eurós beruházásban gondolkodott, és egy olyan üzemben, amely az autóipar számára gyártana kulcsfontosságú alumínium alkatrészeket. A kínai befektetők a Profit.ro értesülései szerint már azt is közölték a román hatóságokkal, hogy a beruházás második szakaszában növelni kívánják befektetésüket, azonban a gyártás típusáról egyelőre nem adtak részletes információkat. Az üzem a hírek szerint Temesváron valósulhatna meg.
A nyitókép illusztráció: AFP/Daniel Mihalescu