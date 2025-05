Árcsökkentési hullám jön a drogériákban – újabb boltlánc döntött

Az Auchan több mint ezer vegyi áru és drogériai termék árát csökkenti 5-20 százalékkal hétfőtől, május 19-től – közölte a vállalat. A lépés többek között népszerű márkás mosószereket és öblítőket, tisztítószereket, testápolási termékeket és babaápolási cikkeket, pelenkákat és bébiételeket érint – írta meg a Világgazdaság.

Mint azt már korábban megírtuk: május közepétől több nagy kereskedelmi lánc és drogéria is jelentős árcsökkentéseket vezet be, köszönhetően a kormány új intézkedésének, amely maximálja a piperecikkek árrését is.

Az árrésstop értelmében május 19. és augusztus 31. között a háztartási és szépségápolási termékek árrése legfeljebb 15% lehet.

A szabályozás meghosszabbításának lehetősége is nyitva áll. A lépéstől a kormányzat – Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint – 16-18%-os árcsökkenést vár az érintett termékkategóriákban.