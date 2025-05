Érthető döntést hozott a kormány: több mint ezer termék ára zuhanhat a mélybe

A fizetések tovább emelkednek

Az inflációs időszak áremelkedéseit alapvetően nem az állami beavatkozások, hanem a piaci verseny, a tudatos vásárlás, de legfőképp a jövedelmek emelkedése tudja ellensúlyozni. Az árrésstop ennek ellenére indokolt, mivel a nagy, külföldi tulajdonban lévő üzletláncok esetén időről időre felmerül a közös árképzéssel kapcsolatos gyanú, vagyis a tiszta piaci verseny megkérdőjelezhető. A tudatos vásárlást segíti az online árfigyelő rendszer, amely folyamatosan bővül, ezzel a fogyasztók összevethetik immár a legtöbb napi szükségletű termék árát a különböző üzletekben.

A bérek emelkedése is jelentős, tavaly átlagosan közel 10 százalékkal emelkedett a keresetek vásárlóereje. A bérek emelkedése idén is folytatódik, ezt részben a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, a munkaerőhiány és az alkalmazottak erősebb alkupozíciója is segíti. A fizetések emelkedésével együtt az árak korlátozása az alacsonyabb és a közepes jövedelmű háztartásokban is segíti az életszínvonal javulását. Az állami támogatások kiszélesítése, főképp a családi adókedvezmény emelése és az szja-mentesség kiterjesztése pedig minden jövedelmi kategóriában érdemi életszínvonal-emelkedést és vásárlóerő-növekedést eredményez.