Hamarosan Kormányinfó – fontos bejelentések várhatók

Csütörtökön délelőtt 10 órakor ismét Kormányinfót tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, ahol tájékoztatást adtak az aktuális kormányzati döntésekről, valamint válaszoltak az újságírói kérdésekre.

„Az Európai Bizottságnál rendkívül rossz irányú folyamatok zajlanak. A Néppárt eldöntötte, hogy feltétel nélkül és kritikátlanul támogatják Ukrajna gyorsított felvételét az EU-ba” – fogalmazott Gulyás Gergely, hozzátéve,

hogy ez azt jelenti, hogy még 2025-ben minden tárgyalási fejezetet meg kell nyitni.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a legnagyobb veszélyt az orosz gáz-és olajimport megszüntetése, valamint az esetleges fegyverszállítások támogatása jelenti a Magyarország számára.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: az orosz olaj- és gázimport korlátozása tulajdonképpen a rezsivédelem megszüntetését jelentené.

Nem fizethetik meg a magyarok az ukrán gyorsított csatlakozás árát”

– szögezte le, és azt is elárulta, hogy Magyarország szövetségeseket keres ebben a küzdelemben. Gulyás úgy véli: minden EU-s tagállamnak joga van meghatározni a saját energiamixét, és a bizottság most pont ezt próbálja megkerülni; ezzel egyidejűleg pedig az egyhangúságot is fúrja. Gulyás Gergely emlékeztetett: ha a jelenlegi árakon kellene kiváltani az orosz gázt, és máshonnan venni, akkor ez 1,5-2 milliárd euróval kerülne többe hazánknak.

Ez azt jelentené, hogy a rezsivédelemre fordított teljes támogatás összegét kellene a megnövekedett árak kifizetésére fordítani. Két és félszer kerülne többe az embereknek, mint amennyit most fizetnek érte. A miniszter szerint a bizottság javaslata szándékosan árt Magyarországnak és Szlovákiának. Éppen ezért – mint fogalmazott – mindenkit arra biztatnak, hogy vegyen részt a Voks 2025-ben.

Árrés-szabályozás

Gulyás Gergely kiejtette azt is, hogy az élelmiszerek terén hozott árrésstop intézkedések beváltak.

Mint mondta: ezeket az intézkedéseket a drogériákra is bevezetik, 30 termékre 15 százalékos csökkenést várnak.

Hozzátette: mindez pedig tovább csökkenthetik az inflációt. „A kereskedőknek 15 százalékos haszonnal meg kell elégedniük” – húzta alá.

Gulyás Gergely közölte: az indokolatlan áremelések elfogadhatatlanok, „amit nem fogunk megengedni, és a jelenlegi gazdasági környezetben nem fogadható el a kereskedőláncok profitéhsége” – hangsúlyozta.

Bejelentette: várhatóan 30 kategóriában, több mint 1000 termékre 15 százalékos árrést vezetnek be.

*Cikkünk frissül.

Nyitókép: Facebook