Eldőlt, mikor búcsúztatják Schmuck Andort

A lap szerint nagyon sokan szerették Schmuck Andort, amit az is bizonyít, hogy a tragikus hír nyilvánosságra kerülése után több barát és kolléga is felajánlotta: beszáll a temetés költségeibe, ezzel is tisztelegve a politikus emléke előtt, aki „mindenkinek csak segíteni akart, ám ő maga soha nem kért ilyesmit.”

Még a sírhelyét is előre megváltotta, az egyik jó barátja, Pánczél Zoltán nyughelye mellett.

A búcsúztató dátumát kitűzték, és az is kiderült, ki állja a ceremónia költségeit, ez pedig nem más, mint Schmuck Andor személyes jó barátja, Mága Zoltán hegedűművész. A Liszt Ferenc-díjas hegedűművész menedzsmentje azt közölte a Blikk-kel, hogy Schmuck Andor személye Mága Zoltán számára nemcsak szakmai, hanem baráti értelemben is kiemelkedő jelentőségű volt. A búcsúztatásra 2025. augusztus 15-én, délután 2 órakor kerül sor a Fiumei úti sírkertben.

Nyitókép: Schmuck Andor Facebook-oldala