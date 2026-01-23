Újra megtelhet a Puskás Aréna: megvan a vb-ről lemaradó magyar válogatott tavaszi programja

„Rögeszmévé vált ez az ügy Magyarországon” – saját bőrén tapasztalta meg Rossi a kudarc hatásait
Olaszországban nyilatkozott a vb-selejtezős kudarcról a szövetségi kapitány. Marco Rossi azt is elárulta, nem ragaszkodott a nemzeti csapat kispadjához.
Márciusban kétszer is itthon lép pályára Marco Rossi együttese. A magyar válogatott az elérhető ellenfelek közül a legerősebbekkel játszhat.
Hivatalossá vált a világbajnokságról lemaradó magyar labdarúgó-válogatott tavaszi programja. Marco Rossi szövetségi kapitány együttese márciusban két alkalommal is hazai pályán szerepel felkészülési mérkőzésen, a két ellenfél Szlovénia és Görögország lesz. A magyar válogatott szeretné megerősíteni a kapcsolatát a szurkolókkal.
Marco Rossi nemzeti csapata március 28-án 18 órakor Szlovéniát fogadja a Puskás Arénában, három nappal később, március 31-én 19 órakor pedig Görögország ellen lép pályára ugyanitt. Szoboszlai Dominik csapatkapitány várhatóan ismét telt ház előtt vezetheti pályára az együttest.
„Olyan csapatok közül választhattunk a márciusi felkészülési időszakra, akik elérhetőek a számunkra ekkor, ennek ismeretében a lehető legerősebb riválisokkal találkozunk. Szeretnénk látni, hogy néhány labdarúgónk miként teljesít nemzetközi szinten is erős ellenfelekkel szemben, hiszen a terv az, hogy négy-öt új játékost is meghívunk a keretbe. Folyamatosan figyeljük a lehetséges kerettagokat, hogy teljes képet kapjunk a formájukról, alapul véve a jövőbeli lehetőségeket, célokat.
A novemberi fájó eredmény után nyár elejéig négy felkészülési mérkőzésünk lesz, ezeken a meccseken több labdarúgót is kipróbálunk majd,
de minden alkalommal, amikor felmegyünk a pályára, tisztában kell lenni azzal, hogy mit képviselünk, mi a célunk, ezért nem lehet felelőtlenül kísérletezgetni” – fogalmazott Marco Rossi az mlsz.hu-nak, majd így folytatta:
„Azt hiszem, senki sem felejti el a novemberben történteket, ezért szeretnénk újra megerősíteni a kapcsolatunkat a szurkolókkal, és ennek érdekében az a legfontosabb, hogy jobb eredményeket érjünk el, mint novemberben. Vissza kell építenünk a magabiztosságunkat, a magunkba vetett hitet, és hiszem, hogy ez sikerülni is fog. Egyúttal vissza kell szereznünk a szurkolók bizalmát, ebben a mutatott teljesítmény és az elért eredmények segíthetnek leginkább, mert a labdarúgásban mindig az eredmények a legfontosabbak. Bárki mondhat bármit, eredmények nélkül nincs miről beszélni.
A négy felkészülési mérkőzés fontos a szeptemberben kezdődő Nemzetek Ligája miatt is, hiszen megpróbálunk visszajutni az A divízióba, ami a következő Európa-bajnokság szempontjából is sokat számíthat nekünk”
– tekintett előre a szakember.
Fotó: MTI/Illyés Tibor