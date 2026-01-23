Ft
01. 23.
péntek
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Marco Rossi magyar válogatott Szoboszlai Dominik

Újra megtelhet a Puskás Aréna: megvan a vb-ről lemaradó magyar válogatott tavaszi programja

2026. január 23. 11:06

Márciusban kétszer is itthon lép pályára Marco Rossi együttese. A magyar válogatott az elérhető ellenfelek közül a legerősebbekkel játszhat.

2026. január 23. 11:06
null

Hivatalossá vált a világbajnokságról lemaradó magyar labdarúgó-válogatott tavaszi programja. Marco Rossi szövetségi kapitány együttese márciusban két alkalommal is hazai pályán szerepel felkészülési mérkőzésen, a két ellenfél Szlovénia és Görögország lesz. A magyar válogatott szeretné megerősíteni a kapcsolatát a szurkolókkal.

magyar válogatott
Kétszer is szurkolhatunk márciusban a magyar válogatottnak a Puskás Arénában
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Marco Rossi nemzeti csapata március 28-án 18 órakor Szlovéniát fogadja a Puskás Arénában, három nappal később, március 31-én 19 órakor pedig Görögország ellen lép pályára ugyanitt. Szoboszlai Dominik csapatkapitány várhatóan ismét telt ház előtt vezetheti pályára az együttest.

Magyar válogatott: a legerősebb ellenfelekkel indítjuk az évet

„Olyan csapatok közül választhattunk a márciusi felkészülési időszakra, akik elérhetőek a számunkra ekkor, ennek ismeretében a lehető legerősebb riválisokkal találkozunk. Szeretnénk látni, hogy néhány labdarúgónk miként teljesít nemzetközi szinten is erős ellenfelekkel szemben, hiszen a terv az, hogy négy-öt új játékost is meghívunk a keretbe. Folyamatosan figyeljük a lehetséges kerettagokat, hogy teljes képet kapjunk a formájukról, alapul véve a jövőbeli lehetőségeket, célokat.

A novemberi fájó eredmény után nyár elejéig négy felkészülési mérkőzésünk lesz, ezeken a meccseken több labdarúgót is kipróbálunk majd,

de minden alkalommal, amikor felmegyünk a pályára, tisztában kell lenni azzal, hogy mit képviselünk, mi a célunk, ezért nem lehet felelőtlenül kísérletezgetni” – fogalmazott Marco Rossi az mlsz.hu-nak, majd így folytatta:

„Azt hiszem, senki sem felejti el a novemberben történteket, ezért szeretnénk újra megerősíteni a kapcsolatunkat a szurkolókkal, és ennek érdekében az a legfontosabb, hogy jobb eredményeket érjünk el, mint novemberben. Vissza kell építenünk a magabiztosságunkat, a magunkba vetett hitet, és hiszem, hogy ez sikerülni is fog. Egyúttal vissza kell szereznünk a szurkolók bizalmát, ebben a mutatott teljesítmény és az elért eredmények segíthetnek leginkább, mert a labdarúgásban mindig az eredmények a legfontosabbak. Bárki mondhat bármit, eredmények nélkül nincs miről beszélni.

A négy felkészülési mérkőzés fontos a szeptemberben kezdődő Nemzetek Ligája miatt is, hiszen megpróbálunk visszajutni az A divízióba, ami a következő Európa-bajnokság szempontjából is sokat számíthat nekünk”

– tekintett előre a szakember.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

hernadvolgyi-2
•••
2026. január 23. 11:41 Szerkesztve
Foci nélkül lehet élni, de minek! Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok! Hajrá Rossi! Csak a Diósgyőr!!!
rugbista
2026. január 23. 11:30
Hihetetlen ez a mai közönség. Ha nem is lesz szerintem telt ház, azért többen lesznek, mint 1973-ban, amikor kiestünk a vb-selejtezőn (Edström!), majd a következő meccsen a Népstadionban 3000 néző volt az NDK ellen.
zrx8
2026. január 23. 11:26
ó, én naiv, már azt hittem, valami hasznosat csinálnak, pl. szemetet szednek a stadionban, vagy ilyesmi..
