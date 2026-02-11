Liverpoolban már arról beszélnek, mi van, ha Szoboszlaiék nem indulhatnak a BL-ben

Szoboszlai főszereplő volt a Manchester City ellen: bombagólt lőtt, kiállították, kikapott a Liverpool (VIDEÓ)
Elképesztő mérkőzés, hihetetlen végjáték!
Egyre reálisabbnak tűnik a szezon elején még elképzelhetetlen forgatókönyv. Arne Slotot eddig megmentette a tavalyi bajnoki cím, de ha idén a minimumcélt sem sikerül elérnie, az már tényleg a liverpooli edzőkarrierje végét jelentheti.
Egyre nehezebb helyzetbe kerül a Liverpool a Premier League-ben: az újabb, kaotikus körülmények között elszenvedett bajnoki vereséggel Arne Slot együttese a hétvégén tovább távolodott a top 4-től, így nemhogy a címvédés, de jelenleg már a Bajnokok Ligája-indulás kiharcolása is mind keményebb küldetésnek tűnik. És bár sokáig úgy tűnt, a holland mester állását a tavalyi bajnoki cím miatt még az idei, kudarcos idény sem veszélyezteti érdemben, a BL-indulás kivívása azért mégiscsak olyan minimumcél a klubnál, amelynek esetleges meghiúsulása már tényleg Slot vesztét jelenthetné.
A Manchester City elleni vereséggel bezárólag
a Liverpool sokkoló mérleget „épített fel”: elmúlt húsz bajnoki bajnoki mérkőzéséből mindössze hatot(!) tudott megnyerni, így már 6 pont a hátránya a még biztos Bajnokok Ligája-indulást jelentő negyedik helyhez képest.
Egy ilyen sorozat után kisebb csodának számít, hogy egyáltalán még versenyben vannak a BL-ért, ez leginkább a közvetlen riválisok hasonló szerencsétlenkedésének köszönhető. Ám a hétvégi kudarcot követően az exliverpooli Jamie Carragher a Sky Sportson
elkeseredetten és pesszimistán nyilatkozott a Vörösök kilátásairól: az egykori klubikon úgy látja, a csapat jelen állapotában nem fog tudni odaérni a BL-helyekre,
a riválisok közül a Chelsea-t, a Manchester Unitedet, de még az Aston Villát is előrébb rangsorolja a végelszámolásnál (tegyük hozzá: jó esély van rá, hogy még az 5. hely is BL-indulást érjen a Premier League-ben).
Ezek után magát Slotot is megkérdezték arról, jelentheti-e liverpooli karrierjének a végét, ha a klub valóban nem tudja teljesíteni a minimumcélt az idény végén.
Ez nehéz kérdés, nem én döntök a jövőmről. Csak azt tudom, hogy korábban és nemrég is előfordult már hasonló, és nem befolyásolta a menedzser jövőjét. De ez persze nem garancia semmire”
– találgatott Slot, hozzátéve, bízik abban, nem kizárólag az eredmények alapján ítélik meg a munkáját a klubnál, hanem figyelembe veszik a csapatépítést, a játékosok fejlődését és a külső körülményeket is. – Ez nem minden klub esetében igaz, de úgy gondolom, én egy olyan csapatnál dolgozom, amely valóban foglalkozik ezekkel a dolgokkal, ahogy azt korábban is láthattuk, amikor a klub nem jutott be a Bajnokok Ligájába.”
A Liverpool szerda este a PL hétközi fordulójában próbálhat meg újabb lépést tenni Európa felé, ám nem sok jót sejtet, hogy a roppant masszív újonc, a Sunderland otthonában idei legjobbjuk, a hétvégi rangadón kiállított Szoboszlai Dominik nélkül kénytelenek fellépni magyar idő szerint 21:15-től...
