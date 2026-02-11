Liverpoolban már arról beszélnek, mi van, ha Szoboszlaiék nem indulhatnak a BL-ben

Előfordult már ilyen, de...

Ezek után magát Slotot is megkérdezték arról, jelentheti-e liverpooli karrierjének a végét, ha a klub valóban nem tudja teljesíteni a minimumcélt az idény végén.

Ez nehéz kérdés, nem én döntök a jövőmről. Csak azt tudom, hogy korábban és nemrég is előfordult már hasonló, és nem befolyásolta a menedzser jövőjét. De ez persze nem garancia semmire”

– találgatott Slot, hozzátéve, bízik abban, nem kizárólag az eredmények alapján ítélik meg a munkáját a klubnál, hanem figyelembe veszik a csapatépítést, a játékosok fejlődését és a külső körülményeket is. – Ez nem minden klub esetében igaz, de úgy gondolom, én egy olyan csapatnál dolgozom, amely valóban foglalkozik ezekkel a dolgokkal, ahogy azt korábban is láthattuk, amikor a klub nem jutott be a Bajnokok Ligájába.”

A Liverpool szerda este a PL hétközi fordulójában próbálhat meg újabb lépést tenni Európa felé, ám nem sok jót sejtet, hogy a roppant masszív újonc, a Sunderland otthonában idei legjobbjuk, a hétvégi rangadón kiállított Szoboszlai Dominik nélkül kénytelenek fellépni magyar idő szerint 21:15-től...