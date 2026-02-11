„A paralimpikonok kitartása a mindennapi életben is inspiráló példa” – megnyugtató hírt kaptak legjobbjaink

Az MBH Bank hosszú évek óta aktív és meghatározó szereplője a hazai sporttámogatásoknak. A pénzintézet stratégiai partnere a Magyar Olimpiai Bizottságnak, a magyar olimpiai csapat hivatalos bankjaként támogatja a sportolók felkészülését és versenyeken való részvételét. Emellett kiemelt szponzori együttműködésben áll a Magyar Úszó Szövetséggel, valamint több meghatározó hazai sportegyesülettel és klubbal, köztük

a Ferencvárosi Torna Clubbal, a DVSC-vel és a veszprémi férfi kézilabdacsapattal. A bank márkanagykövete Kós Hubert olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó,

aki inspiráló példaként képviseli azokat az értékeket, amelyek a sportban és a felelős pénzügyi döntésekben egyaránt meghatározóak.

A Magyar Paralimpiai Csapattal kötött együttműködés pedig tovább erősíti az MBH Bank elkötelezettségét az esélyegyenlőség, az inkluzivitás és a közösségi értékteremtés mellett.

Szabó László a Magyar Paralimpiai Bizottság és a FODISZ elnöke kiemelte,