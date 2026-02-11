„A paralimpikonok kitartása a mindennapi életben is inspiráló példa” – megnyugtató hírt kaptak legjobbjaink

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Ismét szembejött a valóság a baloldallal.
Az MBH Bank együttműködési megállapodást kötött a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, ennek értelmében a pénzintézet a Magyar Paralimpiai Csapattal közösen erősíti tovább a hazai sportéletet. A partnerség célja, hogy a hitelintézet hozzájáruljon a magyar parasportok fejlődéséhez, valamint támogassa a paralimpiai értékek szélesebb körű megismertetését.
Az MBH Bank és a Magyar Paralimpiai Bizottság által kötött megállapodás hosszú távú, stratégiai együttműködés kereteit rögzíti, amelynek középpontjában a közös gondolkodás és a kölcsönös értékteremtés áll. Az MBH Bank a jövőben „A Magyar Paralimpiai Csapat Támogatója” megjelölést viselheti azzal a célkitűzésével összhangban, hogy hozzájáruljon a parasport fejlődési lehetőségeinek bővítéséhez, valamint ahhoz, hogy a paralimpiai sportolók teljesítménye és példamutatása minél szélesebb körben váljon láthatóvá. A bank kiemelten fontosnak tartja az esélyegyenlőség, az elfogadás és a közösségi összetartozás erősítését, amelyek a paralimpiai mozgalom alapértékei is.
„Büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Paralimpiai Csapat partnereként hozzájárulhatunk a parasportolók sikereihez.
A paralimpikonok elkötelezettsége, kitartása és teljesítménye nemcsak a sportban, hanem a mindennapi életben is inspiráló példát mutat.
Az MBH Bank számára fontos, hogy olyan ügyek mellé álljon, amelyek valódi értéket teremtenek a közösség számára” – mondta Puskás András, az MBH Bank Államigazgatási kapcsolatokért, önkormányzati és egyházi kiszolgálásért, ESG és fenntarthatóságért felelős vezérigazgató-helyettese.
Az MBH Bank hosszú évek óta aktív és meghatározó szereplője a hazai sporttámogatásoknak. A pénzintézet stratégiai partnere a Magyar Olimpiai Bizottságnak, a magyar olimpiai csapat hivatalos bankjaként támogatja a sportolók felkészülését és versenyeken való részvételét. Emellett kiemelt szponzori együttműködésben áll a Magyar Úszó Szövetséggel, valamint több meghatározó hazai sportegyesülettel és klubbal, köztük
a Ferencvárosi Torna Clubbal, a DVSC-vel és a veszprémi férfi kézilabdacsapattal. A bank márkanagykövete Kós Hubert olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó,
aki inspiráló példaként képviseli azokat az értékeket, amelyek a sportban és a felelős pénzügyi döntésekben egyaránt meghatározóak.
A Magyar Paralimpiai Csapattal kötött együttműködés pedig tovább erősíti az MBH Bank elkötelezettségét az esélyegyenlőség, az inkluzivitás és a közösségi értékteremtés mellett.
Szabó László a Magyar Paralimpiai Bizottság és a FODISZ elnöke kiemelte,
„A fogyatékossággal élők sportja ma már olyan volumenű szakmai és anyagi forrásokat igényel, amelyhez elengedhetetlen egy stabil, megbízható partner.
Az MBH Bank személyében egy olyan stratégiai szövetségest találtunk, amely hosszú távon biztos hátteret tud teremteni a magyar parasportolók számára. Külön öröm, hogy a bank számára a sport nemcsak támogatandó terület, hanem kiemelt stratégiai ágazat is. Egy olyan vállalattal működünk együtt, amely
a sportban egyszerre lát társadalmi értéket és felelős befektetést.”
Beszédét az alábbi gondolattal zárta: „Február 22. a parasport napja – de azt szeretnénk, ha az év minden napján kiemelt figyelem övezné a fogyatékossággal élők sportját.”
A Magyar Parasport Napja 2026 nagykövetei közül elsőként Kuttor-Bragmayer Zsanett, világbajnoki ezüstérmes, Európa-játékok győztes triatlonista osztotta meg gondolatait. „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az idei Magyar Parasport Napja nagykövete lehetek. A triatlonban az integráció természetes része a sportágnak, hiszen évek óta együtt versenyzünk Bencéékkel. Nagyon várom a programokat, és igyekszem minél több eseményen személyesen is részt venni – még úgy is, hogy nemrégiben született meg a kisfiam.”
Mocsári Bence, paralimpiai 5. helyezett paratriatlonista elmondta, „Számunkra is öröm, hogy Zsanettékkel együtt versenyezhetünk.
Ilyenkor az ép sportolókat példaként kezelem, igyekszem tanulni tőlük és folyamatosan fejlődni.
Boldog vagyok, hogy nagykövetként segíthetem az idei Magyar Parasport Napja programjait. Nagy célom, hogy a párizsi ötödik helyemet Los Angelesben tovább javítsam, és akár a dobogóra is felállhassak.”