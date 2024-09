Vírusként terjed egy új trend az egész világon – Magyarország sem marad le róla

Volt kockázat a nagy ugrásban

Egyetértett azzal a felvetésünkkel is, hogy a Yettelnek önbizalomra, de leginkább komoly hálózaterősítésre is szüksége volt ehhez a kollaborációhoz, hiszen a fesztiválozók a telekommunikációs szolgáltatókon kérhetik számon, ha nem tudnak internetezni vagy telefonálni.

„Így van, nekünk is el kellett hinnünk, hogy képesek vagyunk erre, bíznunk kellett abban, hogy a technológiánk alkalmas az elvárások teljesítésére” – mondta Kovács András Péter. Megjegyezte, a kisebb vagy más típusú rendezvényekkel történő együttműködésekre is büszkék, példaként említette az idei Balaton-átúszást: a rajtnál és a célnál is rendelkezésre álltak mobiltelefonok annak érdekében, hogy az úszók – akik egyébként a vízbe nem tudtak magukkal vinni telefont – el tudják érni szeretteiket.

Plusz érték a megjelenéseken keresztül

Megkeresésünkre az MBH Banknál azt írták, a fesztiválokon igyekeznek a hagyományos szponzorációs együttműködéseken túl plusz értékeket adni a megjelenéseiken keresztül. Példaként említik a glow stationt, ami egy népszerű interaktív állomás 360 fokos szelfi kamerával, de hoszteszeik világítós sminktetoválásokat is készítettek, valamint influenszereket is bevontak.

A pénzintézet jelezte, tavaly a Gourmet fesztiválon, a Szigeten, a Strandon és a VeszprémFesten voltak kitelepülései, idén pedig a Strandon, a Szegedi Ifjúsági Napokon és az Olimpiai Sportok Kvalifikációs eseményén, továbbá a VIP-részleget brandingelték többek között a Palóznaki Jazzpikniken.

„Együttműködésre léptünk az Együtt az Autistákért Alapítvánnyal, amelynek keretében három népszerű nyári fesztiválon jelentünk meg közösen, az érzékenyítés jegyében. Célunk egyrészről, hogy felhívjuk a fesztiválozók figyelmét a társadalmi szolidaritás és az elfogadás fontosságára, másrészről pedig az adományozási kultúra elmélyítése” – tette hozzá az MBH Bank, kiemelve, hogy

a fesztiválokon a Nagy Kék Szív installációt is felállították, ahol az érdeklődők kedves üzenetekkel és képekkel fejezhették ki támogatásukat az autizmussal élők iránt.

Az MBH Bank Művészeti Alapítvány támogatásával működő HAB (Hungarian Art&Business) részt vett az idei Strand Fesztiválon, ahol izgalmas művészeti előadásokkal és közös alkotással várta az érdeklődőket. A kitelepülés során a fesztiválozók a művészet és a Balaton találkozásának lehettek szemtanúi egy közös kreatív alkotás keretében.