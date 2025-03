„Javainkat mind elhordták”, na ja – most pedig húzzál innen, és vegyél 9 ezerért tiszás karkötőt vagy 7 ezerért Magyar Péter-sziluettes pólót, köszöntem!

Zárásnak pedig egy apró észrevétel. El tudjuk-e képzelni vajon, hogy a Fidesz egy következő reklámfilmjében valamiféle

mesedélutánt tartó drag queenekkel vagy édi-bédi afgán migránsokkal rukkoljon elő,

mármint klipjének főhőseiként, szavazói pedig rezzenéstelen arccal magyarázzák egymásnak, hogy ne akadjunk ki ezen, ez egy ügyes trükk, ők csak szavazatokat akarnak szerezni balról? Abszurd lenne, ugye. A magára valamit is adó jobboldali konzervatív gyomra be nem venné az efféle megalázást; a magára valamit is adó balos progresszív pedig biztosan nem hatódna meg a bugyuta beetetéstől.

Amelyik antifasiszta tiszás világpolgárnak füle van a hallásra, hallja meg!

***