Ez a titokzatos nő lett Magyar Péter új kedvence

„Olyan szerepet tölt be Magyar Péter mellett, mint Rogán Antal a Karmelitában” – mondta lapunknak egy a Tisza Párt belső életét ismerő forrásunk Barati Ágnesről, aki nemrég a pártelnök első, és eddigi egyetlen főtanácsadója lett, és fizetését is ebben a minőségében kapja. A szélesebb nyilvánosság előtt egyelőre ismeretlen nő villámkarriert futott be Magyar Péter pártjában, amelyhez tavaly ősszel került közel.

Az elmúlt hetekben számos beszélgetést folytattunk olyan Tisza-közeli forrásokkal, akik ismerik az ellenzéki párt belső viszonyait, és minden nekünk nyilatkozó egybehangzóan említette, hogy Barati mennyire feltört a párton belül.

A képviselők kiválasztását is új kedvencére bízta Magyar Péter

Információink szerint először a Tisza Párt call centerének vezetését bízta Magyar Barati Ágnesre, aki azonban hamar bizonyította rátermettségét a pártelnöknek, aki ezért további, egyre fontosabb feladatokkal találta meg. Barati kapta például a megbízást arra a kifejezetten bizalmi szerepre, hogy előszűrje Magyar Péter számára a lehetséges egyéni képviselőjelölteket, és egy olyan gondosan előkészített, szűkített listát készítsen a pártelnöknek, amiben már csak megbízható nevek szerepelnek, akik közül Magyar kiválaszthatja majd a végső befutókat a 2026-os parlamenti választás előtt. Információink szerint amúgy az egyik legelőkelőbb helyre éppen maga Barati Ágnes kerülhet majd a Tisza listáján, mivel Magyar Péter rendkívüli módon támaszkodik rá.