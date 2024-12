Miközben az úri közönség egy banánnal pózoló fazon lájkolgatásával volt elfoglalva, ilyesmik készültek el, adódtak át és népesültek be az Úr nem túl fényes 2024. esztendejében, nézze csak!

Egy év alatt ötezer új bölcsődei férőhely jött létre, és száz olyan településen nyílt ilyen létesítmény, ahol korábban soha nem létezett; így ma három és félszer annyi bölcsőde működik az országban, mint tizennégy évvel ezelőtt – Borsod-Abaúj-Zemplénben a bővülés öt és félszeres.

A nógrádi Vizsláson az óvoda idei bővítése és teljes körű korszerűsítése keretében egyéni fejlesztőszobát is kialakítottak, továbbá készült egy madármegfigyelő, egy KRESZ-pálya és több magaságyás, hogy kertészkedhessenek is a gyerkőcök. A faluban „a templom, közintézmények, utak, járdák is megújultak az elmúlt három és fél évben” – business as usual a hasonló kistelepüléseken, amit szabad körberöhögni azzal, hogy micsoda nevetséges tételek ezek, madármegfigyelő és magaságyás létesítése egy 1150 fős faluban;

csak akkor két perccel később ne az legyen a narratíva, hogy itt minden csak pusztul és visszafejlődik, míg a hanyatló nyugaton a holland gyerekek bezzeg még konyhakertet is művelhetnek a suliban.

Érdekesség, hogy Vizsláson (több más óvodabővítő faluhoz hasonlóan) úgy csökkent a népesség, hogy közben 15 éven aluliakból arányaiban több lett, hétévesnél fiatalabbakból pedig pláne; munkanélküliből negyedannyi sincs, mint 2011-ben.

A sarkadi járásban található Zsadányban (ahol nemcsak arányaiban, hanem számszerűen is több lett a gyerek) idén „nyitott színt”, mondhatni tetőt építettek a pár éve szintén állami támogatásból kialakított gumiburkolatos játszó- és KRESZ-udvar fölé, hogy akár a nyári napsütésben, akár esős időben is nyugodtan lehessen a szabadban játszani; ugyanott a magaságyások mellett mezítlábas ösvény is készült, amely azonkívül, hogy jó móka, még lúdtalpmegelőzésre és egyensúlyérzék-javításra is alkalmas – filléres dolog, igen, de kigondolták, megpályázták és megvalósították. Micsoda karriert futhatna be egy Ausztriában élő magyar Facebook-posztja, amelyben áradozik gyermeke tiroli óvodájának mezítlábasösvényes-konyhakertes-kreszpályás paradicsomi világáról –

miközben tessék, ott van Békésben, Biharugra és Okány között ugyanez.

Egy ugrásra Geszttől, az omladozó-gazos állapotából szintén idén nyárra főnixmadárként újjászületett Tisza-kastélytól.