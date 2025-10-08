Nincs több kérdés: az ukránok a Tisza applikációján keresztül avatkoznának be a magyarországi választásokba

Ukrán cég dolgozhatott a Tisza Párt applikációján – közel húszezer felhasználó adatai szivárogtak ki
Nem ez az első alkalom, hogy az ellenzéki párt háza táján komoly adatszivárgás történik.
Horváth József szerint az informatikai cégek a 21. századi katonai hadviselésben egyre fontosabb szerephez jutnak, sőt elsőrendű háborús csapásmérő eszközzé válhatnak.
Ukránok fejleszthették a Tisza párt adatgyűjtő applikációját – mondta Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője, biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában, amelynek Pelyach Gergely, a Hír FM főszerkesztője és Dezse Balázs, a Pesti Srácok újságírója is vendége volt.
Horváth József a műsorban rámutatott, hogy az informatikai cégek a 21. századi katonai hadviselésben egyre fontosabb szerephez jutnak, sőt
elsőrendű háborús csapásmérő eszközzé válhatnak.”
Ha például egy terheléses támadással a szociális ellátórendszert vagy az egészségbiztosítási rendszert megbénítják, onnantól kezdve káoszt lehet teremteni egy országban – fogalmazott. Horváth József hangsúlyozta:
úgy tűnik, hogy az ukrán politikai vezetés megbízást adott az ukrán titkosszolgálatnak arra, hogy aktívan avatkozzon be a magyarországi választásokba.
Szavai szerint a hírek 2015 óta arról szólnak, hogy amerikai informatikai cégek fiókszervezeteket létesítettek Ukrajnában.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint több jel mutat arra, hogy egy olyan cég fejlesztette az applikációt, amely kapcsolatban állhat ukrán nemzetbiztonsági szervekkel.
A biztonságpolitikai szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a választók adataiból képzett adatbázisok alkalmasak lehetnek arra, hogy célzottan befolyásolni tudják a közvéleményt és a választást akár az utolsó pillanatokban is. A négy évvel ezelőtti magyarországi választási kampányban is kiderült, hogy az ellenzéki tömörülés mögött „ott volt egy Datadat nevű cég” – emlékeztetett.
Horváth József azt mondta: jól körülhatárolható, szervezett művelet zajlik, amelynek a célja egyértelműen az, hogy destabilizálja Magyarországon a helyzetet, befolyásolja az emberek szavazatait, és
elhintsék, hogy Magyarországon rosszul mennek a dolgok, Magyarország nem kapja meg az uniós forrásokat.”
„Professzionálisan felépített rendszerrel állunk szemben” – jelentette ki, hozzátéve: az még nem látszik pontosan, hogy az ukránok vannak mögötte, vagy megbízásra végzik ezt a feladatot.
Horváth József szavai szerint Ruszin-Szendi Romulusz Tisza pártban való szerepvállalása is arra utal, „mintha a szálak összeérnének.” A művelet célja, hogy olyan embereket rakjanak össze, akiknek egyforma céljaik és kapcsolati hálójuk van – magyarázta.
Egyre súlyosabb kérdéseket vet fel Magyar Péterék adatszivárgási botránya. Az ukrán webfejlesztő cég vezetője egyébként Zelenszkij nyílt támogatója.
Horváth József kitért arra is, hogy Donald Trump megválasztása óta az Egyesült Államok elzárta a pénzcsapokat a magyarországi ellenzéki médiumok, tanácsadó szervezetek, influenszerek irányába, de ezt most „Brüsszel átvette.” Kérdés azonban, hogy hosszú távon is átveszi-e valaki – jegyezte meg.
A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője hangsúlyozta: a következő bő hat hónapban folyamatosan fel kell készülni további nyomásgyakorlásra az ukránok részéről, akiknek széles eszközrendszerük van, ezért a várható lépéseiknek
a fantázia szab csak határt.”
Nagyon gyanús az ukrán szál, Orbán Viktor is megszólalt.
Hozzátette: nagyon keményen végig kell dolgozni ezt a hat hónapot annak érdekében, hogy békésen, és demokratikus választások útján dőljön el, ki vezeti tovább ezt az országot.
Az, hogy a választás befolyásolására való törekvések mennyire lesznek sikeresek, Horváth József szavai szerint azon múlik, hogy a közvélemény mennyire lesz képes „a józan eszére hallgatni”, illetve, hogy az erre hivatott szervek mennyire képesek megmutatni nekik, hogy mi van a színfalak mögött.
A műsor második felében a közbeszéd állapotának romlásáról szóló beszélgetés résztvevője, Dezse Balázs, a Pesti Srácok újságírója elmondta, azok, akik közélettel foglalkoznak, úgy gondolhatták, hogy már semmi nem tudja meglepni őket, de berobbant Magyar Péter és gárdája, azóta „elszabadult a pokol.”
Úgy fogalmazott:
a világok harca zajlik, ami az Egyesült Államokban régóta van, átjött Brüsszelbe, és onnan Magyarországra.
Ez talán az utolsó harc azért, hogy lesz-e a brüsszeli központ igényei szerinti helytartó Magyarországon. Azt folytatják – a jobboldali választók szidalmazását –, amit Márki-Zay Péter is csinált, de most felcsavarják a hangerőt.
Kijelentette, a baloldal azért nem tud hatalomra kerülni Magyarországon, mert nem ismeri a magyar néplelket, és nem is érdekli őket. A magyar emberek nem szeretik az erőszakot, és azt sem, ha sértegetik őket – jegyezte meg.
Pelyach Gergely, a Hír FM főszerkesztője felidézte: Kuncze Gábor volt SZDSZ-es politikus Révész Mártiriusznak nevezte a 2006-os tüntetésekben megsérült fideszes politikust.
Dezse Balázs annak kapcsán, hogy Magyar Péter egy fórumán félredobta az Orbán Viktort ábrázoló kartont, azt mondta, az a helyzet, hogy „az ember összeomlott.” Az a nyomás, amely ráhelyeződik, nulla ahhoz képest, amely miniszterelnökként ráhelyeződne.
Képzeljük el, mi történne, ha tényleg nyomás alá kerülne a nemzetközi politikában”
– tette hozzá. Az álhírbotrányban szerepet játszott Látó Jánossal kapcsolatban a Pesti Srácok újságírója kifejtette, a jelenlegi ellenzék, a Tisza Párt nem tud maga köré megbízható, használható embereket szerezni, és „jönnek az ilyenek, mint Látó. Ez az ember egy Tisza-győzelem esetén pozíciót kapna” – tette hozzá.
Pelyach Gergely megjegyezte, azért nem mutatták be a Tisza Párt jelöltjeit, mert elképesztő humánerőforráshiány van a pártnál.
Azzal kapcsolatban, hogy Aranyosi Péter humorista megrángatta az őt kérdezni akaró Varga Ádám újságírót, a főszerkesztő úgy vélte, hogy a baloldal korábban soha nem volt ilyen agresszív. „Amikor régebben egy újságíró az MSZP-sekhez odament, például »Szanyi kapitány magázódva, udvariasan válaszolt«, nem volt olyan, hogy egy újságírót fellöknek” – mondta.
Feltette a kérdést: ki tuszkolja vissza a szellemet a palackba? Dezse Balázs úgy válaszolt: „ez nekünk, választópolgároknak lesz a dolgunk.” „Reméljük, hogy a jobboldal megnyeri az áprilisi választást. Nem gondolom, hogy azok, akik örültek Charlie Kirk halálának, vagy lökdösték az embereket, visszavonulnak. A társadalomnak kell egy organikus megoldást találnia” – hangsúlyozta.
A Magyar Nemzet kiderítette, hogy az a cím, ami Miroslav Tokar neve mellett szerepelt, kamu. A férfi nem reagált a lap megkeresésére, LinkedIn-profilját pedig törölte.
