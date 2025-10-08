Ft
Tisza Párt fejlesztés Ukrajna Magyar Péter applikáció adatszivárgás

Nincs több kérdés: az ukránok a Tisza applikációján keresztül avatkoznának be a magyarországi választásokba

2025. október 08. 13:08

Horváth József szerint az informatikai cégek a 21. századi katonai hadviselésben egyre fontosabb szerephez jutnak, sőt elsőrendű háborús csapásmérő eszközzé válhatnak.

2025. október 08. 13:08
null

Ukránok fejleszthették a Tisza párt adatgyűjtő applikációját – mondta Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője, biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában, amelynek Pelyach Gergely, a Hír FM főszerkesztője és Dezse Balázs, a Pesti Srácok újságírója is vendége volt.

Horváth József a műsorban rámutatott, hogy az informatikai cégek a 21. századi katonai hadviselésben egyre fontosabb szerephez jutnak, sőt 

elsőrendű háborús csapásmérő eszközzé válhatnak.”

Ha például egy terheléses támadással a szociális ellátórendszert vagy az egészségbiztosítási rendszert megbénítják, onnantól kezdve káoszt lehet teremteni egy országban – fogalmazott. Horváth József hangsúlyozta: 

úgy tűnik, hogy az ukrán politikai vezetés megbízást adott az ukrán titkosszolgálatnak arra, hogy aktívan avatkozzon be a magyarországi választásokba.

Szavai szerint a hírek 2015 óta arról szólnak, hogy amerikai informatikai cégek fiókszervezeteket létesítettek Ukrajnában.

A biztonságpolitikai szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a választók adataiból képzett adatbázisok alkalmasak lehetnek arra, hogy célzottan befolyásolni tudják a közvéleményt és a választást akár az utolsó pillanatokban is. A négy évvel ezelőtti magyarországi választási kampányban is kiderült, hogy az ellenzéki tömörülés mögött „ott volt egy Datadat nevű cég” – emlékeztetett.

Horváth József azt mondta: jól körülhatárolható, szervezett művelet zajlik, amelynek a célja egyértelműen az, hogy destabilizálja Magyarországon a helyzetet, befolyásolja az emberek szavazatait, és 

elhintsék, hogy Magyarországon rosszul mennek a dolgok, Magyarország nem kapja meg az uniós forrásokat.”

„Professzionálisan felépített rendszerrel állunk szemben” – jelentette ki, hozzátéve: az még nem látszik pontosan, hogy az ukránok vannak mögötte, vagy megbízásra végzik ezt a feladatot. 

Horváth József szavai szerint Ruszin-Szendi Romulusz Tisza pártban való szerepvállalása is arra utal, „mintha a szálak összeérnének.” A művelet célja, hogy olyan embereket rakjanak össze, akiknek egyforma céljaik és kapcsolati hálójuk van – magyarázta.

Horváth József kitért arra is, hogy Donald Trump megválasztása óta az Egyesült Államok elzárta a pénzcsapokat a magyarországi ellenzéki médiumok, tanácsadó szervezetek, influenszerek irányába, de ezt most „Brüsszel átvette.” Kérdés azonban, hogy hosszú távon is átveszi-e valaki – jegyezte meg.

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője hangsúlyozta: a következő bő hat hónapban folyamatosan fel kell készülni további nyomásgyakorlásra az ukránok részéről, akiknek széles eszközrendszerük van, ezért a várható lépéseiknek 

a fantázia szab csak határt.”

Hozzátette: nagyon keményen végig kell dolgozni ezt a hat hónapot annak érdekében, hogy békésen, és demokratikus választások útján dőljön el, ki vezeti tovább ezt az országot.

Az, hogy a választás befolyásolására való törekvések mennyire lesznek sikeresek, Horváth József szavai szerint azon múlik, hogy a közvélemény mennyire lesz képes „a józan eszére hallgatni”, illetve, hogy az erre hivatott szervek mennyire képesek megmutatni nekik, hogy mi van a színfalak mögött.

A műsor második felében a közbeszéd állapotának romlásáról szóló beszélgetés résztvevője, Dezse Balázs, a Pesti Srácok újságírója elmondta, azok, akik közélettel foglalkoznak, úgy gondolhatták, hogy már semmi nem tudja meglepni őket, de berobbant Magyar Péter és gárdája, azóta „elszabadult a pokol.”

Úgy fogalmazott: 

a világok harca zajlik, ami az Egyesült Államokban régóta van, átjött Brüsszelbe, és onnan Magyarországra. 

Ez talán az utolsó harc azért, hogy lesz-e a brüsszeli központ igényei szerinti helytartó Magyarországon. Azt folytatják – a jobboldali választók szidalmazását –, amit Márki-Zay Péter is csinált, de most felcsavarják a hangerőt.

Kijelentette, a baloldal azért nem tud hatalomra kerülni Magyarországon, mert nem ismeri a magyar néplelket, és nem is érdekli őket. A magyar emberek nem szeretik az erőszakot, és azt sem, ha sértegetik őket – jegyezte meg.

Pelyach Gergely, a Hír FM főszerkesztője felidézte: Kuncze Gábor volt SZDSZ-es politikus Révész Mártiriusznak nevezte a 2006-os tüntetésekben megsérült fideszes politikust.

Dezse Balázs annak kapcsán, hogy Magyar Péter egy fórumán félredobta az Orbán Viktort ábrázoló kartont, azt mondta, az a helyzet, hogy „az ember összeomlott.” Az a nyomás, amely ráhelyeződik, nulla ahhoz képest, amely miniszterelnökként ráhelyeződne. 

Képzeljük el, mi történne, ha tényleg nyomás alá kerülne a nemzetközi politikában”

– tette hozzá. Az álhírbotrányban szerepet játszott Látó Jánossal kapcsolatban a Pesti Srácok újságírója kifejtette, a jelenlegi ellenzék, a Tisza Párt nem tud maga köré megbízható, használható embereket szerezni, és „jönnek az ilyenek, mint Látó. Ez az ember egy Tisza-győzelem esetén pozíciót kapna” – tette hozzá.

Pelyach Gergely megjegyezte, azért nem mutatták be a Tisza Párt jelöltjeit, mert elképesztő humánerőforráshiány van a pártnál.

Azzal kapcsolatban, hogy Aranyosi Péter humorista megrángatta az őt kérdezni akaró Varga Ádám újságírót, a főszerkesztő úgy vélte, hogy a baloldal korábban soha nem volt ilyen agresszív. „Amikor régebben egy újságíró az MSZP-sekhez odament, például »Szanyi kapitány magázódva, udvariasan válaszolt«, nem volt olyan, hogy egy újságírót fellöknek” – mondta.

Feltette a kérdést: ki tuszkolja vissza a szellemet a palackba? Dezse Balázs úgy válaszolt: „ez nekünk, választópolgároknak lesz a dolgunk.” „Reméljük, hogy a jobboldal megnyeri az áprilisi választást. Nem gondolom, hogy azok, akik örültek Charlie Kirk halálának, vagy lökdösték az embereket, visszavonulnak. A társadalomnak kell egy organikus megoldást találnia” – hangsúlyozta. 

(MTI)

Nyitókép: Nyitókép: Mediaworks/Markovics Gábor

angie1
2025. október 08. 14:26
Már elnézést, de felőlem mondhatnak bármit az ukránok, meg a tisza is! Budapesten együtt szavaznak a baloldallal, Orbánfóbiás mindegyik, tehát ugyanaz a gazdi... Én éltem a baloldal és Orbán minden kormányzása alatt. Azért tudok különbséget tenni a két fél között! Tehát nekem nem egy ma tervezett applikáció fogja megmondani, hogy kire szavazzak!
lisiva
2025. október 08. 14:04
Hazaárulók
nemecsek-3
2025. október 08. 13:35
Medvenő csókosa miért ne csinálná amit a banya mond. Sok pénzt kap èrte
kbexxx
•••
2025. október 08. 13:22 Szerkesztve
Kemény 6-7 hónap elé kell néznünk! Minden ország az érdekeinek megfelelően kívánja befolyásolni a választást! Horribilis támogatást szánnak rá hogy Renitens ,államunkat megrendszabályozni legyenek Képesek .,ehez eszközeik, embereik, is vannak és az árulásra kész cinkosaik is .! Nem túlzás állítani ,hogy fontosabb ,a világon a magyar választás kimenetele ,mind ha az az francia országé, lenne Most döl el a patriótizmus jövője keresztény kultúra Egri várának küzdelme,és a megmaradásunk !
