A Telex írása kifejezetten támogató hangvételt ütött meg. A portál kritikátlanul átvette Magyar Péter üzenetét, amely szerint a jelöltállítás csúszását a jelöltek és családtagjaik biztonsága indokolja. A közlemény alapján a folyamat véghatáridejét megtartják, és a kiválasztás menete sem változik, csak a nyilvánosság előtti rész rövidül le. A cikk nem tett hozzá további kontextust, nem vonta kétségbe az érvelést, és nem keresett más magyarázatokat. Így a Telex narratívája teljes egészében összhangban volt a párt hivatalos kommunikációjával, erős legitimációt adva a döntésnek.

A HVG már címében is átvette a hivatalos indoklást: »jelöltjei biztonsága miatt« halaszt a Tisza Párt. A beszámolóban részletesen ismertették a Facebook-bejegyzés tartalmát, és nem reflektáltak arra kritikai éllel. Sőt, a cikk végén még előre is jelezték a párt következő eseményeit: a Nemzet Hangja szavazás elindítását, Magyar Péter országjárását és a Nemzeti Menet időpontját. Ezáltal az írás szinte reklámszerűen erősítette a Tisza kommunikációját, és támogató hangvételben adta vissza a döntést.

A 444.hu kiegyensúlyozottabb megközelítést választott. Bemutatta a jelöltállítás új menetrendjét, részletesen ismertetve a szeptemberi és novemberi határidőket, valamint a Tisza Világ applikáció szerepét a kiválasztásban. A portál röviden idézte a hivatalos indoklást, de nagyobb hangsúlyt helyezett a folyamat gyakorlati leírására. Kritikai megjegyzések nem szerepeltek a cikkben, ugyanakkor a száraz tényközlés eltávolította a szöveget a párt közvetlen üzeneteitől. Így a 444 inkább informáló, semleges beszámolót nyújtott.

A Magyar Hang volt talán a leginkább támogató az ellenzéki sajtóban. A lap szinte szó szerint átvette Magyar Péter Facebook-posztját, beleértve annak erősen kormánykritikus részleteit is. Külön kiemelték azt a mondatot, amely az »aljas orbáni hatalom fenyegetéseiről« beszél. A cikk nem tartalmazott semmilyen független elemzést vagy kontextust, hanem egyszerűen közvetítette a párt álláspontját. Ezáltal a Magyar Hang írása sokkal inkább politikai közleményként, mint újságírói feldolgozásként hatott.

A Pesti Srácok értékelő és erősen kritikus narratívát alkalmazott. Már a címben is azt állította, hogy