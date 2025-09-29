Óriási kudarc: Magyar Péter elhalasztotta a jelöltállítását!
Hiába a nagy szavak, a Tisza-vezér képtelen embereket találni, alap politikai feladatot képtelen elvégezni. Érik a bukta?
Magyar Péter szombaton Facebook-posztban jelentette be, hogy a Tisza Párt novemberre tolja a jelölt-állítás időpontját.
„Magyar Péter szombaton Facebook-posztban jelentette be, hogy a Tisza Párt novemberre tolja a jelölt-állítás időpontját. Mint írta: »az elnökség és a TISZA operatív vezetése úgy döntött, hogy a következő hetekben minden emberi erőforrásunkat a Nemzet Hangja szavazásra és az utcai jelenlétre, valamint a TISZA Szigetek és a több tízezres önkéntes hálózatunk bővítésére és a TISZA Világ applikáció minél szélesebb rétegekhez való eljuttatására fordítjuk.« Elemzésünkben tíz online hírportál – a Telex, az Index, a Pesti Srácok, a 24.hu, a Mandiner, a 444.hu, a Magyar Nemzet, a Magyar Hang, az Origo és a HVG – beszámolóit hasonlítottuk össze.
A Magyar Nemzet beszámolója élesen eltért Magyar Péter indoklásától. A lap belső informátorra hivatkozva azt állítja, hogy
a jelöltállítás csúszása mögött valójában a gyenge utánpótlás áll.
Cikkük szerint »sem mennyiségben, sem pedig minőségben nem felelnek meg az alapvető elvárásoknak a Tisza Párt potenciális jelöltjei«. Forrásuk szerint a maradók között olyan politikusok vannak, akik nem tekinthetők szalonképesnek, ezért nem volt más választása a pártnak, mint elhalasztani a folyamatot. A portál ezzel teljesen mellőzte Magyar Péter hivatalos kommunikációját, és helyette saját narratívát épített a Tisza Párt szervezetlenségéről és alkalmatlanságáról.
Az Index semleges hangvételű cikkében részletesen ismertette Magyar Péter érvelését. A portál kiemelte, hogy a párt egyszerre mutatná be jelöltjeit, minden körzetben három személyt ajánlva a választók figyelmébe. A beszámolóban szó esett arról is, hogy a pozíciókra tízezren jelentkeztek, közülük ezer főt már személyesen meghallgattak, és a kiválasztási folyamat a végéhez közeledik. Az Index kitért a párt vezetőit ért támadásokra – Forsthoffer Ágnes lejáratására, egy mentős vezető kirúgására és egy hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragikus halálára. Márki-Zay Pétert is idézték, aki szerint a Tiszának előnyös lehet, hogy nincsenek előre ismert jelöltjei. Az Index így kontextust nyújtott, de értékelő állításokat nem fogalmazott meg.
Az Origo bulváros, ironikus hangvételű cikkben számolt be az eseményekről. A lap szerint »újabb halasztás« történt, és a helyzetet úgy mutatták be, mintha a párt teljes káoszban lenne. Felvetették, hogy vajon
egyáltalán lesznek-e jelöltek, vagy Magyar Péter állna mind a 106 körzetben rajthoz.
Az indoklásra egyáltalán nem tértek ki, helyette a halasztást a szervezetlenség és a bizonytalanság jeleként értelmezték. A szövegben több gúnyos megjegyzés szerepelt, amelyek inkább a párt hitelességét kérdőjelezték meg.
A Telex írása kifejezetten támogató hangvételt ütött meg. A portál kritikátlanul átvette Magyar Péter üzenetét, amely szerint a jelöltállítás csúszását a jelöltek és családtagjaik biztonsága indokolja. A közlemény alapján a folyamat véghatáridejét megtartják, és a kiválasztás menete sem változik, csak a nyilvánosság előtti rész rövidül le. A cikk nem tett hozzá további kontextust, nem vonta kétségbe az érvelést, és nem keresett más magyarázatokat. Így a Telex narratívája teljes egészében összhangban volt a párt hivatalos kommunikációjával, erős legitimációt adva a döntésnek.
A HVG már címében is átvette a hivatalos indoklást: »jelöltjei biztonsága miatt« halaszt a Tisza Párt. A beszámolóban részletesen ismertették a Facebook-bejegyzés tartalmát, és nem reflektáltak arra kritikai éllel. Sőt, a cikk végén még előre is jelezték a párt következő eseményeit: a Nemzet Hangja szavazás elindítását, Magyar Péter országjárását és a Nemzeti Menet időpontját. Ezáltal az írás szinte reklámszerűen erősítette a Tisza kommunikációját, és támogató hangvételben adta vissza a döntést.
A 444.hu kiegyensúlyozottabb megközelítést választott. Bemutatta a jelöltállítás új menetrendjét, részletesen ismertetve a szeptemberi és novemberi határidőket, valamint a Tisza Világ applikáció szerepét a kiválasztásban. A portál röviden idézte a hivatalos indoklást, de nagyobb hangsúlyt helyezett a folyamat gyakorlati leírására. Kritikai megjegyzések nem szerepeltek a cikkben, ugyanakkor a száraz tényközlés eltávolította a szöveget a párt közvetlen üzeneteitől. Így a 444 inkább informáló, semleges beszámolót nyújtott.
A Magyar Hang volt talán a leginkább támogató az ellenzéki sajtóban. A lap szinte szó szerint átvette Magyar Péter Facebook-posztját, beleértve annak erősen kormánykritikus részleteit is. Külön kiemelték azt a mondatot, amely az »aljas orbáni hatalom fenyegetéseiről« beszél. A cikk nem tartalmazott semmilyen független elemzést vagy kontextust, hanem egyszerűen közvetítette a párt álláspontját. Ezáltal a Magyar Hang írása sokkal inkább politikai közleményként, mint újságírói feldolgozásként hatott.
A Pesti Srácok értékelő és erősen kritikus narratívát alkalmazott. Már a címben is azt állította, hogy
a Tisza Párt »nem alkalmas a választásokon való indulásra«.
A cikk szerint a párt mögött nincs valódi szervezet, a sok jelentkező között pedig nincsenek alkalmas jelöltek. Hosszasan elemezték Magyar Péter politikai kommunikációját, amely szerintük gyűlöletkeltésre épül, és személyét is több negatív jelzővel illették. A hivatalos indoklást nem ismertették, helyette a Tiszát egy életképtelen, káoszba fulladó projektként mutatták be.
A Mandiner ismertette ugyan Magyar Péter indoklását, de erős jobboldali kommentárokat épített a cikkbe. Bohár Dániel emlékeztetett a párt korábbi, be nem tartott ígéreteire, míg Deák Dániel szerint
a Tisza valójában üres szervezet, amelynek vezetője csak önmagát szereti tapsoltatni.
A portál így a hivatalos üzenet mellett a kritikus hangoknak is teret adott, és végső soron a szervezetlenség és a hitelesség hiánya került előtérbe.
A 24.hu beszámolója kifejezetten támogató hangvételt ütött meg. Már a címben is drámai keretbe helyezték Magyar Péter üzenetét: »Embertelen lejáratókampányoktól tartva elhalasztja a Tisza a jelöltválasztás nyilvános részét.« A portál kritikátlanul és szemmel láthatólag különösebb reflexió nélkül vette át Magyar Péter érvelését, amely szerint a jelöltek és családtagjaik biztonsága érdekében kell halasztani. A szövegben nem jelentek meg kételyek vagy független reflexiók, sőt a dramatizáló címadás még erősebben legitimálta a pártelnök narratíváját. Az írás így nemcsak közvetítette, hanem retorikailag is felerősítette a Tisza Párt üzenetét.
A sajtókörkép világosan kirajzolja a törésvonalakat a magyar médiatérben. A jobboldali portálok (Magyar Nemzet, Origo, Pesti Srácok, Mandiner) a szervezetlenségre és az alkalmatlanságra helyezték a hangsúlyt, gyakran gúnyos vagy élesen kritikus hangnemben. Az ellenzéki portálok (24.hu, Telex, HVG, Magyar Hang) többnyire kritikátlanul átvették a hivatalos indoklást, és támogató keretezésben közölték a hírt. A semlegesebb hangot képviselő oldalak (Index, 444) inkább a folyamat bemutatására és a kontextus nyújtására törekedtek. A Tisza Párt jelölt-állításának csúsztatása tehát nemcsak politikai döntésként értelmezhető, hanem jól illusztrálja azt is, hogyan tükrözi vissza a magyar sajtó polarizáltsága ugyanannak az eseménynek a különböző arcait.”
