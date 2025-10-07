Lánczi: ukrán titkosszolgálati szál is felmerül a Tisza Párt applikációjának adatszivárgása mögött

Ukrán cég dolgozhatott a Tisza Párt applikációján – közel húszezer felhasználó adatai szivárogtak ki
Nem ez az első alkalom, hogy az ellenzéki párt háza táján komoly adatszivárgás történik.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint több jel mutat arra, hogy egy olyan cég fejlesztette az applikációt, amely kapcsolatban állhat ukrán nemzetbiztonsági szervekkel.
Több jel mutat arra, hogy egy olyan cég fejlesztette a Tisza Párt adatgyűjtő applikációját, amely kapcsolatban állhat ukrán nemzetbiztonsági szervekkel – közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke kedden a Facebook-oldalán.
Lánczi Tamás bejegyzésében azt írta, egy hónappal ezelőtt a hivatal világos kérdéseket tett fel a Tisza Pártnak, és arra volt kíváncsi, hogy kik, hol és miből fejlesztették a párt adatgyűjtő applikációját, ugyanis felmerült a gyanú, hogy külföldiek vehettek részt annak létrehozásában, illetve hozzáférhettek magyar emberek adataihoz.
Magyar Péter megtagadta a válaszadást. A tegnapi napon az is érthetővé vált, hogy miért
– írta.
Lánczi Tamás bejegyzése szerint több jel mutat arra, hogy egy olyan cég fejlesztette az applikációt, amely kapcsolatban állhat ukrán nemzetbiztonsági szervekkel.
„Tegnap az is nyilvánvalóvá vált, hogy a Tisza nem gondoskodott a rábízott adatok védelméről, ami a rendszerváltás utáni egyik legnagyobb, személyes adatokkal történő visszaéléshez vezetett” – fogalmazott.
A hivatal elnöke úgy látja, az, hogy magyar emberek személyes adatai nyilvánosságra kerültek, lehetőséget teremt külföldi politikai befolyásolási kísérletek, dezinformációs kampányok és választási beavatkozások végrehajtására, továbbá adathalászok és hekkerek célpontjaivá teszi az adatszivárgásban érintett magyar embereket.
Lánczi Tamás szerint
súlyosbítja a helyzetet, hogy az applikáció jelenleg is elérhető, az adatgyűjtést a Tisza Párt a botrány ellenére sem állította le.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal ismételten felszólítja Magyar Pétert, hogy válaszoljon arra: kik vettek részt az alkalmazás fejlesztésében, hogyan kerültek kapcsolatba Miroslav Tokarral és a PettersonApps nevű ukrán céggel; hogyan fordulhatott elő, hogy a magyar emberek érzékeny adatai nyilvánosságra kerültek, és miért nem állították le az adatgyűjtést az eset után?
(MTI)
Nyitókép: képernyőmentés