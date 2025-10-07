Ft
Szuverenitásvédelmi Hivatal titkosszolgálat Ukrajna Magyar Péter applikáció adathalászat

Lánczi: ukrán titkosszolgálati szál is felmerül a Tisza Párt applikációjának adatszivárgása mögött

2025. október 07. 19:53

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint több jel mutat arra, hogy egy olyan cég fejlesztette az applikációt, amely kapcsolatban állhat ukrán nemzetbiztonsági szervekkel.

2025. október 07. 19:53
null

Több jel mutat arra, hogy egy olyan cég fejlesztette a Tisza Párt adatgyűjtő applikációját, amely kapcsolatban állhat ukrán nemzetbiztonsági szervekkel – közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke kedden a Facebook-oldalán.

Lánczi Tamás bejegyzésében azt írta, egy hónappal ezelőtt a hivatal világos kérdéseket tett fel a Tisza Pártnak, és arra volt kíváncsi, hogy kik, hol és miből fejlesztették a párt adatgyűjtő applikációját, ugyanis felmerült a gyanú, hogy külföldiek vehettek részt annak létrehozásában, illetve hozzáférhettek magyar emberek adataihoz.

Magyar Péter megtagadta a válaszadást. A tegnapi napon az is érthetővé vált, hogy miért 

– írta.

Lánczi Tamás bejegyzése szerint több jel mutat arra, hogy egy olyan cég fejlesztette az applikációt, amely kapcsolatban állhat ukrán nemzetbiztonsági szervekkel.

„Tegnap az is nyilvánvalóvá vált, hogy a Tisza nem gondoskodott a rábízott adatok védelméről, ami a rendszerváltás utáni egyik legnagyobb, személyes adatokkal történő visszaéléshez vezetett” – fogalmazott.

A hivatal elnöke úgy látja, az, hogy magyar emberek személyes adatai nyilvánosságra kerültek, lehetőséget teremt külföldi politikai befolyásolási kísérletek, dezinformációs kampányok és választási beavatkozások végrehajtására, továbbá adathalászok és hekkerek célpontjaivá teszi az adatszivárgásban érintett magyar embereket.

Lánczi Tamás szerint 

súlyosbítja a helyzetet, hogy az applikáció jelenleg is elérhető, az adatgyűjtést a Tisza Párt a botrány ellenére sem állította le.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal ismételten felszólítja Magyar Pétert, hogy válaszoljon arra: kik vettek részt az alkalmazás fejlesztésében, hogyan kerültek kapcsolatba Miroslav Tokarral és a PettersonApps nevű ukrán céggel; hogyan fordulhatott elő, hogy a magyar emberek érzékeny adatai nyilvánosságra kerültek, és miért nem állították le az adatgyűjtést az eset után?

(MTI)

***

Nyitókép: képernyőmentés

kbexxx
•••
2025. október 07. 20:21 Szerkesztve
Tiszások, bár nem voltak tudatában ,annak hogy, Mit kezdenek, az apk regisztráció során ,az adataikkal ,a túlzott bizalommal ,álambiztonsági Kockázat részesei lettek.! Szabad préda lett ,a teljes biográfiájuk..,adható vehető ,információkká váltak ,hamis profilok alapja Vissza élések ,fegyver ,drog vagy más ,dark weben Bitcoint , és más, kereskedők ..stromanjaként.. sajnálom.öket és készüljenek fel !
londonbaby
•••
2025. október 07. 20:01 Szerkesztve
HÜLYE LIBSI AGYROGGYANT BALFASZOK !!! . MEDDIG NYALJÁTOK MÉG ENNEK A PROLI NÁRCISZTIKUS IDIÓTÁNAK A SZAROS SLIMFITGATYÁS PICSÁJÁT ?? . MÍG TITEKET IS SAJÁT MAGÁN KÍVÜL BITÓRA JUTTAT ???? EZ A HAZAÁRULÓ SZAR FOS EMBERNEK MONDOTT RATYI ???? . NEKI MÁR MEG VAN ÍRVA A SORSA, ÉS NEM FOGJA ELKERÜLNI !!!! ELFUTHAT ELMENEKÜLHET !!! . DE ELBÚJNI SEHOVA NEM FOG TUDNI !!!! . HÁT FOLYAMATOSAN ÁTBASZ BENNETEKET IS !!!!! . MI KELL MÉG HÜLYE BUZI AGYROGGYANT IDIÓTA NAGY MAGYAR TARKA BARMOK, HOGY ELKEZDJETEK MÁR GONDOLKODNI IS.. ???? . HÜLYE ZOMBIK !!!!! ÁRAD A TISZA ... JAJ HÁT ...ÁRAD A TISZA.. ÁRADUNK MINT ÁLLAT... . EKKORA EGY NAGY BAROM CSÜRHÉT A HÁTÁN NEM HORDOTT MÉG A FÖLD !!!
dzsini75
•••
2025. október 07. 20:00 Szerkesztve
TiszaVilág app=Árad az Adat……. 🤣🤣🤣
Takagi
2025. október 07. 19:54
Az biztos. Mi ezt nem tudtuk, de sejtettük.
