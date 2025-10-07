Lánczi: ukrán titkosszolgálati szál is felmerül a Tisza Párt applikációjának adatszivárgása mögött

Több jel mutat arra, hogy egy olyan cég fejlesztette a Tisza Párt adatgyűjtő applikációját, amely kapcsolatban állhat ukrán nemzetbiztonsági szervekkel – közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke kedden a Facebook-oldalán.

Lánczi Tamás bejegyzésében azt írta, egy hónappal ezelőtt a hivatal világos kérdéseket tett fel a Tisza Pártnak, és arra volt kíváncsi, hogy kik, hol és miből fejlesztették a párt adatgyűjtő applikációját, ugyanis felmerült a gyanú, hogy külföldiek vehettek részt annak létrehozásában, illetve hozzáférhettek magyar emberek adataihoz.

Magyar Péter megtagadta a válaszadást. A tegnapi napon az is érthetővé vált, hogy miért

– írta.

