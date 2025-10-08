Ft
Chicago Nemzeti Gárda Texas Donald Trump Illinois katona

A tüntetők ellepték az utcákat: Trump a fegyveres erők bevetése mellett döntött

2025. október 08. 10:20

Tüntetést hirdetett meg szerdára a Trump Politika Elleni Koalíció, miután a texasi Nemzeti Gárda egységei megérkeztek Illinois államba.

2025. október 08. 10:20
null

A Nemzeti Gárda katonái érkeztek Texasból Chicago körzetébe a szövetségi bevándorlási hatóság tagjainak és létesítményeinek védelmére kedden.

A washingtoni hadügyminisztérium, a Pentagon bejelentése szerint az Illinois állambeli nagyvárosba 200 katonát vezényeltek 60 napos időtartamra „a Szövetségi Védelmi Küldetés” támogatására,

ami szövetségi feladatok ellátásának, a szövetségi alkalmazottak és szövetségi tulajdon védelmére szolgál.

Greg Abbott, Texas kormányzója hétfőn közölte, hogy Donald Trump elnök rendelkezése nyomán készenlétben állnak az állam Nemzeti Gárdájának elit egységei, összesen 400 katona. A hírek szerint az Illinois államba vezényelt 200 nemzeti gárdistán túl további 200 katonát Oregon államba vezényelhetnek, ahol a hétvégén szintén heves tüntetések voltak a szövetségi bevándorlási hatóság intézkedéseivel szemben.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter szombaton helyezte kilátásba a pótlólagos fegyveres egységek kivezénylését, miután Chicago közelében tüntetők autókkal vonták körgyűrűbe és fenyegették a Bevándorlási és Vámvégrehajtás (Immigration and Border Enforcement – ICE) több ügynökét.

Brandon Johnson, Chicago polgármestere a katonák kivezénylését kedden „törvénytelennek, alkotmányellenesnek, veszélyesnek és elhibázottnak”, valamint „autoritarizmusnak” nevezte a szövetségi kormány részéről.

A városvezető hétfőn helyi rendeletet hozott, amelyben a város egyes területeit úgynevezett „ICE-mentes” zónaként jelölte meg, ahova a szándék szerint nem engednék be az illegális bevándorlókkal szemben intézkedő szövetségi ügynököket.

Egy helyi aktivista csoport, amely magát a Trump Politika Elleni Koalíciónak (Coalition Against the Trump Agenda) nevezi, szerdára tüntetést hirdetett meg a katonák kivezénylése ellen.

(MTI)

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

remi
2025. október 08. 11:05
Usákia útja a polgárháborúba immár nem rögös, hanem olajozott csúszda. A folyamat visszafordíthatatlan. Az ideje kérdéses.
nemturista
2025. október 08. 10:47 Szerkesztve
"-Amerikaiak vagyunk! -Oké,de milyen amerikaiak....nem tudják?"
Agricola
2025. október 08. 10:40
Brandon Johnson, Chicago polgármestere a katonák kivezénylését kedden „törvénytelennek, alkotmányellenesnek, veszélyesnek és elhibázottnak”, Brandon Johnson, Chicago polgármestere mintegy kinyilatkoztatásként, önmagától eredő igazságként állítja be általa vélelmezett dolgokat. Úgy tesz, mintha Ö lenne a Pápa Őszentsége!
szantofer
2025. október 08. 10:34 Szerkesztve
Nem véletlen ez a nagy felháborodás. A hatóságok átestek a ló másik oldalára. Munkahelyekről, vacsoraasztal mellől visznek el 10-05 éve ott élő, becsületesen dolgozó családapákat, nemzetiségre való tekintet nélkül. Erről persze mélyen hallgat a magyar média.
