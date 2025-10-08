A tüntetők ellepték az utcákat: Trump a fegyveres erők bevetése mellett döntött

The elite Texas National Guard.



Ever ready.



Deploying now. pic.twitter.com/7lXe7Wpmue — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) October 7, 2025

Kristi Noem belbiztonsági miniszter szombaton helyezte kilátásba a pótlólagos fegyveres egységek kivezénylését, miután Chicago közelében tüntetők autókkal vonták körgyűrűbe és fenyegették a Bevándorlási és Vámvégrehajtás (Immigration and Border Enforcement – ICE) több ügynökét.

Brandon Johnson, Chicago polgármestere a katonák kivezénylését kedden „törvénytelennek, alkotmányellenesnek, veszélyesnek és elhibázottnak”, valamint „autoritarizmusnak” nevezte a szövetségi kormány részéről.

A városvezető hétfőn helyi rendeletet hozott, amelyben a város egyes területeit úgynevezett „ICE-mentes” zónaként jelölte meg, ahova a szándék szerint nem engednék be az illegális bevándorlókkal szemben intézkedő szövetségi ügynököket.

Egy helyi aktivista csoport, amely magát a Trump Politika Elleni Koalíciónak (Coalition Against the Trump Agenda) nevezi, szerdára tüntetést hirdetett meg a katonák kivezénylése ellen.