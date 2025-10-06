Tovább duzzad a világraszóló botrány – kellemetlen üzenetet küldtek Donald Trumpnak

Világraszóló botrány van készülőben: nem kapott vízumot a szövetségi kapitány a labdarúgó-vb-re – éjszakázhatnak a magyarok
Fontos tudnivalók a világbajnokságról.
Az Egyesült Államok felelősségét hangsúlyozzák a jövő évi labdarúgó-világbajnokság előtt.
Mint arról beszámoltunk, az Egyesült Államok kormányzata nem adott beutazási vízumot az iráni delegáció több tagjának a jövő évi labdarúgó-világbajnokság december 5-i, washingtoni csoportsorsolására. Az elutasítottak között van Mehdi Taj, az Iráni Labdarúgó-szövetség elnöke – aki egyben az ázsiai szövetség alelnöke –, valamint Amir Galenoei szövetségi kapitány is.
A vízum megtagadásáról Taj értesítette Gianni Infantinót, a nemzetközi szövetség (FIFA) elnökét is, aki közbenjárhat az amerikai kormányzatnál, hogy változtassák meg a döntést.
Infantino még szeptember elején arról biztosította a kijutást kiharcoló iráni válogatott tagjait, hogy a FIFA mindent megtesz az amerikai beutazási vízummal kapcsolatos problémák megoldására.
A történtek után az iráni kormány hangsúlyozta, attól tart, hogy Donald Trump amerikai elnök politikai célokra használhatja fel a 2026-os világbajnokságot.
„Bízunk benne, hogy az Egyesült Államok kormánya tartózkodik a sport politikai célokra való felhasználásától. Házigazdaként az amerikai kormánynak egyértelmű és konkrét felelőssége van minden ország sportdelegációjával szemben” – fogalmazott Ismail Baghaei, az iráni külügyminisztérium szóvivője még nyáron, aki azt is hozzátette, kifejezetten aggódnak amiatt, hogy a házigazda politikai visszaélésekre készül az iráni sportolókkal szemben.
Mint ismert, a 2026-os lesz az első vb, amelyet 48 ország részvételével rendeznek. A házigazda az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó lesz június 11. és július 19. között.
Fotó: Brendan Smialowski/AFP