FIFA Donald Trump Irán

Tovább duzzad a világraszóló botrány – kellemetlen üzenetet küldtek Donald Trumpnak

2025. október 06. 20:24

Az Egyesült Államok felelősségét hangsúlyozzák a jövő évi labdarúgó-világbajnokság előtt.

2025. október 06. 20:24
null

Mint arról beszámoltunk, az Egyesült Államok kormányzata nem adott beutazási vízumot az iráni delegáció több tagjának a jövő évi labdarúgó-világbajnokság december 5-i, washingtoni csoportsorsolására. Az elutasítottak között van Mehdi Taj, az Iráni Labdarúgó-szövetség elnöke – aki egyben az ázsiai szövetség alelnöke –, valamint Amir Galenoei szövetségi kapitány is.

A vízum megtagadásáról Taj értesítette Gianni Infantinót, a nemzetközi szövetség (FIFA) elnökét is, aki közbenjárhat az amerikai kormányzatnál, hogy változtassák meg a döntést.

Infantino még szeptember elején arról biztosította a kijutást kiharcoló iráni válogatott tagjait, hogy a FIFA mindent megtesz az amerikai beutazási vízummal kapcsolatos problémák megoldására.

A történtek után az iráni kormány hangsúlyozta, attól tart, hogy Donald Trump amerikai elnök politikai célokra használhatja fel a 2026-os világbajnokságot.

„Bízunk benne, hogy az Egyesült Államok kormánya tartózkodik a sport politikai célokra való felhasználásától. Házigazdaként az amerikai kormánynak egyértelmű és konkrét felelőssége van minden ország sportdelegációjával szemben” fogalmazott Ismail Baghaei, az iráni külügyminisztérium szóvivője még nyáron, aki azt is hozzátette, kifejezetten aggódnak amiatt, hogy a házigazda politikai visszaélésekre készül az iráni sportolókkal szemben.

Mint ismert, a 2026-os lesz az első vb, amelyet 48 ország részvételével rendeznek. A házigazda az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó lesz június 11. és július 19. között.

Fotó: Brendan Smialowski/AFP

