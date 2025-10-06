Tovább duzzad a világraszóló botrány – kellemetlen üzenetet küldtek Donald Trumpnak

Mint arról beszámoltunk, az Egyesült Államok kormányzata nem adott beutazási vízumot az iráni delegáció több tagjának a jövő évi labdarúgó-világbajnokság december 5-i, washingtoni csoportsorsolására. Az elutasítottak között van Mehdi Taj, az Iráni Labdarúgó-szövetség elnöke – aki egyben az ázsiai szövetség alelnöke –, valamint Amir Galenoei szövetségi kapitány is.

A vízum megtagadásáról Taj értesítette Gianni Infantinót, a nemzetközi szövetség (FIFA) elnökét is, aki közbenjárhat az amerikai kormányzatnál, hogy változtassák meg a döntést.

Infantino még szeptember elején arról biztosította a kijutást kiharcoló iráni válogatott tagjait, hogy a FIFA mindent megtesz az amerikai beutazási vízummal kapcsolatos problémák megoldására.