Szoboszlai megmozdulása után összezártak a bírók, rossz hírt kaptak az irániak és a magyarok

2025. október 04. 06:10

A Liverpool magyar sztárja ezen a héten is főszerepet játszott klubcsapatában. Szoboszlai Dominik vitatott szabálytalansága, Steven Gerrard, de még a csalódott iráni, magyarországi és barcelonai drukkerek is odafértek heti legolvasottabb sportcikkeink közé.

2025. október 04. 06:10
A Manchester United egykori gólvágóját, Wayne Rooney-t nehezen lehetne bárminemű elfogultsággal vádolni a nagy rivális Liverpoollal kapcsolatban, éppen ezért hitelesen tud véleményt nyilvánítani a Vörösökről. Még ha ezt szokásához híven roppant szókimondóan teszi is. A hét elején kellően nagy visszhangot is vertek a BBC podcastjében elhangzott mondatai, amelyben kíméletlen kritikával illette a Premer League-címvédő nyári sztárigazolását, Florian Wirtzet. A hatalmas összegért, 125 millió euróért igazolt német középpályás egyelőre látványosan nem találja a helyét új csapatában, Rooney pedig még tetézte kicsit a szenvedését azzal, hogy közölte, csillagászati transzferdíj ide vagy oda, Wirtz szerinte egész egyszerűen nem illik bele Arne Slot játékrendszerébe. A kegyelemdöfést pedig azzal adta meg, hogy kerek-perec kijelentette, ha kettejük közül kellene választania, nem is kérdés, hogy Szoboszlai Dominikot választaná...

Rooney Szoboszlait választaná
Wayne Rooney kérdés nélkül Szoboszlai Dominikot választaná Florian Wirtz helyett

Nem csak Szoboszlai tör Steven Gerrard babérjaira...

Noha Szoboszlai Dominik idei bombaformáját látva egyre többen hasonlítják a magyar középpályást a Liverpool korábbi ikonikus csapatkapitányához, Steven Gerrardhoz, az Anfield Watch portál most egy másik lehetséges utódot is kiszúrt magának. Az alapvetően liverpooli nevelésű, de a Vörösöknél az elmúlt években csupán két tétmeccsen lehetőséghez jutó Tyler Morton a nyáron hétmillió euró ellenében szerződött az Olympique Lyonhoz, és azóta a patinás francia csapat motorja a középpályán, oroszlánrészt vállalva abból, hogy a lyoniak pontegyenlőséggel állnak a Ligue 1-éllovas PSG-vel. Azt azért szerényen megjegyeznénk, a francia élvonal nagyon nem egy kávéház a Premier League-gel, mindenesetre érdemes lesz fél szemmel a 22 éves játékost is figyelemmel követni. 

Nincs új a nap alatt: a bírók mindig összezárnak

Az RTL-nek „hála” ezen a héten sem láthattuk a televízióban, ahogy a Bajnokok Ligája magyaros rangadóján a Sallai Rolandot csereként bevető Galatasaray meglepetésre 1–0-ra legyőzi a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot végig soraiban tudó Liverpoolt. Így aztán azt sem, hogy a mérkőzést eldöntő tizenegyest utóbbi klasszisunk hozta össze az isztambuliak javára: az ismét jobbhátvédként szereplő Szoboszlai lendülő karja a tizenhatoson belül arcon találta Baris Yilmazt, aki annak rendje s módja szerint el is terült a gyepen, a megítélt büntetőből pedig Victor Osimhen megnyerte a meccset a törököknek. A büntetőt megelőző jelenetek természetesen rengeteg témát szolgáltattak az utókor számára. A már visszavonult, de korábban a világ egyik legjobb bírójaként számon tartott angol Mark Clattenburg mindenesetre (nagy meglepetésre...) bevédte kollégáját, a francia Clément Turpint, mondván, Szoboszlai miközben belement a párharcba, a kezével eltalálta az ellenfél fejét. 

Úgy gondolom, ez egy jó döntés volt az esetre jól rálátó játékvezetőtől.”

SZOBOSZLAI Dominik; OSIMHEN, Victor
Szoboszlai Dominik olykor túl magasra emelte a kezét a Galatasaray elleni BL-meccsen / Fotó: MTI/EPA/Erdem Sahin

Az irániak és a magyarok is rossz híreket kaptak

A jövő évi, amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű futball-világbajnokság lesz az első olyan FIFA-vb, amelyen már 48 csapat vesz részt. Noha 2026 nyaráig még rengeteg idő van hátra, már eddig is számos aggály vetődött fel a világeseménnyel kapcsolatban. Ezek csak fokozódtak ezen a héten. Az Egyesült Államok kormányzata például nem adott beutazási vízumot az iráni delegáció több tagjának a vb december 5-i, washingtoni csoportsorsolására, a tervezett meccsidőpontok miatt pedig rengeteg európai szurkoló szívhatja a fogát – köztük sajnos a magyarok is. A BBC beszámolója szerint ugyanis 

a FIFA az európai válogatottak mérkőzéseit magyar idő szerint késő este és éjjel rendezné meg, így elkerülve a klubvilágbajnokságon tapasztalt, hőség okozta problémákat...

Betámadták Szoboszlait az érzékeny lelkű Barca-drukkerek

Néhány pofonegyszerűnek tűnő kérdéssel egyszerre hozta hálás és hálátlan helyzetbe Szoboszlai Dominikot az egyik népszerű focival foglalkozó közösségi oldal. A Liverpool magyar sztárját arra kérték, klasszis középpályások adott párosításaiból válassza ki az általa jobbnak tartott játékost – ezzel a móka mellett az is borítékolható volt, hogy néhány érzékenyebb lelkületű szurkoló megsértődik majd a választásain. Ez természetesen így is lett, a Barcelona-drukkerek például különösen a szívükre vették, hogy válogatottunk csapatkapitánya rendre inkább egy-egy volt vagy jelenlegi Real Madrid-kiválóságot favorizált a katalán „jelölttel” szemben. A legtöbb szavazatot egyébként

  • Alejandro Valverde és 
  • Luka Modric 

kapta Szoboszlaitól, aki a végén nevetve saját magát is a horvát aranylabdás mellé tette.

(Fotó: MTI/EPA/Erdem Sahin)

