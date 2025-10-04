Szoboszlai megmozdulása után összezártak a bírók, rossz hírt kaptak az irániak és a magyarok

Betámadták Szoboszlait az érzékeny lelkű Barca-drukkerek

Néhány pofonegyszerűnek tűnő kérdéssel egyszerre hozta hálás és hálátlan helyzetbe Szoboszlai Dominikot az egyik népszerű focival foglalkozó közösségi oldal. A Liverpool magyar sztárját arra kérték, klasszis középpályások adott párosításaiból válassza ki az általa jobbnak tartott játékost – ezzel a móka mellett az is borítékolható volt, hogy néhány érzékenyebb lelkületű szurkoló megsértődik majd a választásain. Ez természetesen így is lett, a Barcelona-drukkerek például különösen a szívükre vették, hogy válogatottunk csapatkapitánya rendre inkább egy-egy volt vagy jelenlegi Real Madrid-kiválóságot favorizált a katalán „jelölttel” szemben. A legtöbb szavazatot egyébként

Alejandro Valverde és

és Luka Modric

kapta Szoboszlaitól, aki a végén nevetve saját magát is a horvát aranylabdás mellé tette.