Szoboszlai megmozdulása után összezártak a bírók, rossz hírt kaptak az irániak és a magyarok

„Csak szétrombolja az egyensúlyt” – a PL-legenda gondolkodás nélkül Szoboszlait választaná Wirtz helyett
Kemény szavak egy kemény embertől.
A Liverpool magyar sztárja ezen a héten is főszerepet játszott klubcsapatában. Szoboszlai Dominik vitatott szabálytalansága, Steven Gerrard, de még a csalódott iráni, magyarországi és barcelonai drukkerek is odafértek heti legolvasottabb sportcikkeink közé.
A Manchester United egykori gólvágóját, Wayne Rooney-t nehezen lehetne bárminemű elfogultsággal vádolni a nagy rivális Liverpoollal kapcsolatban, éppen ezért hitelesen tud véleményt nyilvánítani a Vörösökről. Még ha ezt szokásához híven roppant szókimondóan teszi is. A hét elején kellően nagy visszhangot is vertek a BBC podcastjében elhangzott mondatai, amelyben kíméletlen kritikával illette a Premer League-címvédő nyári sztárigazolását, Florian Wirtzet. A hatalmas összegért, 125 millió euróért igazolt német középpályás egyelőre látványosan nem találja a helyét új csapatában, Rooney pedig még tetézte kicsit a szenvedését azzal, hogy közölte, csillagászati transzferdíj ide vagy oda, Wirtz szerinte egész egyszerűen nem illik bele Arne Slot játékrendszerébe. A kegyelemdöfést pedig azzal adta meg, hogy kerek-perec kijelentette, ha kettejük közül kellene választania, nem is kérdés, hogy Szoboszlai Dominikot választaná...
Ezt is ajánljuk a témában
Kemény szavak egy kemény embertől.
Noha Szoboszlai Dominik idei bombaformáját látva egyre többen hasonlítják a magyar középpályást a Liverpool korábbi ikonikus csapatkapitányához, Steven Gerrardhoz, az Anfield Watch portál most egy másik lehetséges utódot is kiszúrt magának. Az alapvetően liverpooli nevelésű, de a Vörösöknél az elmúlt években csupán két tétmeccsen lehetőséghez jutó Tyler Morton a nyáron hétmillió euró ellenében szerződött az Olympique Lyonhoz, és azóta a patinás francia csapat motorja a középpályán, oroszlánrészt vállalva abból, hogy a lyoniak pontegyenlőséggel állnak a Ligue 1-éllovas PSG-vel. Azt azért szerényen megjegyeznénk, a francia élvonal nagyon nem egy kávéház a Premier League-gel, mindenesetre érdemes lesz fél szemmel a 22 éves játékost is figyelemmel követni.
Ezt is ajánljuk a témában
Az egyik legnagyobb liverpooli portál szerint Tyler Morton lehet Steven Gerrard méltó örököse.
Az RTL-nek „hála” ezen a héten sem láthattuk a televízióban, ahogy a Bajnokok Ligája magyaros rangadóján a Sallai Rolandot csereként bevető Galatasaray meglepetésre 1–0-ra legyőzi a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot végig soraiban tudó Liverpoolt. Így aztán azt sem, hogy a mérkőzést eldöntő tizenegyest utóbbi klasszisunk hozta össze az isztambuliak javára: az ismét jobbhátvédként szereplő Szoboszlai lendülő karja a tizenhatoson belül arcon találta Baris Yilmazt, aki annak rendje s módja szerint el is terült a gyepen, a megítélt büntetőből pedig Victor Osimhen megnyerte a meccset a törököknek. A büntetőt megelőző jelenetek természetesen rengeteg témát szolgáltattak az utókor számára. A már visszavonult, de korábban a világ egyik legjobb bírójaként számon tartott angol Mark Clattenburg mindenesetre (nagy meglepetésre...) bevédte kollégáját, a francia Clément Turpint, mondván, Szoboszlai miközben belement a párharcba, a kezével eltalálta az ellenfél fejét.
Úgy gondolom, ez egy jó döntés volt az esetre jól rálátó játékvezetőtől.”
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar játékos reakciójáról is írnak.
A jövő évi, amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű futball-világbajnokság lesz az első olyan FIFA-vb, amelyen már 48 csapat vesz részt. Noha 2026 nyaráig még rengeteg idő van hátra, már eddig is számos aggály vetődött fel a világeseménnyel kapcsolatban. Ezek csak fokozódtak ezen a héten. Az Egyesült Államok kormányzata például nem adott beutazási vízumot az iráni delegáció több tagjának a vb december 5-i, washingtoni csoportsorsolására, a tervezett meccsidőpontok miatt pedig rengeteg európai szurkoló szívhatja a fogát – köztük sajnos a magyarok is. A BBC beszámolója szerint ugyanis
a FIFA az európai válogatottak mérkőzéseit magyar idő szerint késő este és éjjel rendezné meg, így elkerülve a klubvilágbajnokságon tapasztalt, hőség okozta problémákat...
Ezt is ajánljuk a témában
Fontos tudnivalók a világbajnokságról.
Ezt is ajánljuk a témában
A világszervezet vezetőjének már van egy mesterterve.
Néhány pofonegyszerűnek tűnő kérdéssel egyszerre hozta hálás és hálátlan helyzetbe Szoboszlai Dominikot az egyik népszerű focival foglalkozó közösségi oldal. A Liverpool magyar sztárját arra kérték, klasszis középpályások adott párosításaiból válassza ki az általa jobbnak tartott játékost – ezzel a móka mellett az is borítékolható volt, hogy néhány érzékenyebb lelkületű szurkoló megsértődik majd a választásain. Ez természetesen így is lett, a Barcelona-drukkerek például különösen a szívükre vették, hogy válogatottunk csapatkapitánya rendre inkább egy-egy volt vagy jelenlegi Real Madrid-kiválóságot favorizált a katalán „jelölttel” szemben. A legtöbb szavazatot egyébként
kapta Szoboszlaitól, aki a végén nevetve saját magát is a horvát aranylabdás mellé tette.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem lett népszerű a válaszaival.
(Fotó: MTI/EPA/Erdem Sahin)