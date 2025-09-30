Az új Gerrardról írnak Angliában – nem Szoboszlairól

Morton az idény elején szinte berobbant a francia élvonalba: a középpályát uralva vezére lett a Lyonnak, amely hat forduló után a PSG-vel azonos pontszámmal áll. A szurkolók hamar a kedvencükké fogadták, legutóbb pedig egy Gerrardot idéző, pazar fejesgóllal döntötte el a Lille elleni rangadót.

A Liverpool számára kiemelten fontos, hogy minél több akadémiai nevelésű, helyi játékos kapjon szerepet a felnőttcsapatban.

Alexander-Arnold és Quansah távozása után Curtis Jones maradt az egyetlen scouser a keretben, így Morton jövője különösen nagy figyelmet kap a klubnál. Bár a Lyonhoz történt átigazolásakor nem került visszavásárlási opció a szerződésbe, az eladási részesedés révén a Liverpoolnak továbbra is megmaradt a lehetősége arra, hogy profitáljon a játékos karrierjéből – és adott esetben visszahozza őt az Anfieldre.