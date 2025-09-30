Az új Gerrardról írnak Angliában – nem Szoboszlairól

Dörzsölik a tenyerüket Liverpoolban: megtalálták a következő Szoboszlait
Csak idő kérdése, hogy stabil tagja legyen a Vörösök első csapatának.
Az egyik legnagyobb liverpooli portál szerint Tyler Morton lehet Steven Gerrard méltó örököse.
Tyler Morton neve egyre gyakrabban kerül elő az angol sajtóban, és nem véletlenül. A 22 éves angol középpályás a Lyonban villámgyorsan kulcsjátékossá vált, teljesítményével pedig már most sokan Steven Gerrard méltó örökösét látják benne – hívja fel a figyelmet az egyik legnagyobb liverpooli portál, az anfieldwatch.co.uk.
Morton az idény elején szinte berobbant a francia élvonalba: a középpályát uralva vezére lett a Lyonnak, amely hat forduló után a PSG-vel azonos pontszámmal áll. A szurkolók hamar a kedvencükké fogadták, legutóbb pedig egy Gerrardot idéző, pazar fejesgóllal döntötte el a Lille elleni rangadót.
A Liverpool számára kiemelten fontos, hogy minél több akadémiai nevelésű, helyi játékos kapjon szerepet a felnőttcsapatban.
Alexander-Arnold és Quansah távozása után Curtis Jones maradt az egyetlen scouser a keretben, így Morton jövője különösen nagy figyelmet kap a klubnál. Bár a Lyonhoz történt átigazolásakor nem került visszavásárlási opció a szerződésbe, az eladási részesedés révén a Liverpoolnak továbbra is megmaradt a lehetősége arra, hogy profitáljon a játékos karrierjéből – és adott esetben visszahozza őt az Anfieldre.
Az anfieldwatch.co.uk szerint Morton lehet az első középpályás, aki valóban képes betölteni a Gerrard távozása óta tátongó űrt. A portál szerint egyértelmű: Mortonnak helye van a Liverpoolban, és a visszatérés csupán idő kérdése.
Nyitókép: Sameer Al-DOUMY / AFP