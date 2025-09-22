Ft
Southampton Liverpool FC Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Dörzsölik a tenyerüket Liverpoolban: megtalálták a következő Szoboszlait

2025. szeptember 22. 08:10

A magyar középpályáshoz mérik a Vörösöknél felbukkanó tehetségeket. Trey Nyoniról egyenesen azt írják, ő a következő Szoboszlai Dominik, mert rengeteget fut, visszaszerzi a labdákat, diktálja a játék ritmusát és több poszton is bevethető.

2025. szeptember 22. 08:10
null

Érdekes cikk jelent meg az Anfield Watch nevű szurkolói oldalon, melyben a magyar származású sportújságíró, Bocsák Bence arról ír, hogy a Liverpool FC egyik legjobb formában lévő labdarúgója, a 24 éves Szoboszlai Dominik, aki Arne Slot vezetőedző rendszerében kulcsszerepet játszik. Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság címvédőjénél kiemelik az energiáját, a futómennyiségét és sokoldalúságát, ami miatt már most a klubikon Steven Gerrardhoz hasonlítják, sőt szerintük a jövő generációját is inkább hozzá fogják mérni.

Szoboszlai, Liverpool
Szoboszlai Dominik értékmérő lett Liverpoolban / Fotó: Oli Scarff / AFP

Merthogy a Vörösök akadémiáján 

már feltűnt »a következő Szoboszlai«, egy bizonyos Trey Nyoni, aki középpályásként az ifjúsági bajnokságban, a Youth League-ben és az angol U19-es válogatottban is rendre kiemelkedő teljesítményt nyújt.

Szerintük a magyar klasszishoz hasonlóan képes a középpálya uralására, és 

  • rengeteget fut, 
  • visszaszerzi a labdákat, 
  • diktálja a játék ritmusát, valamint
  • több poszton is bevethető (6-os, 8-as, 10-es, sőt még védőként is).

Megjegyzik: Slot nagyra tartja a 18 esztendős Nyonit, aki már kapott lehetőséget a felnőttek között is, ezért csak idő kérdése, hogy rendszeresen tagja legyen a Liverpool első csapatának.

Mint ismert, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta az Everton elleni derbit szombaton. A 2–1-es győzelem után mindkét magyart dicsérték, Kerkezzel kapcsolatban pedig kiemelték, esetében különösen fontos volt az önbizalomnövelő teljesítmény a legutóbbi blamája után, amikor már a 38. percben le kellett cserélni a Premier League-ben. 

Valószínű ugyanakkor, hogy Szoboszlai kihagyja a keddi, Southampton elleni Ligakupa-mérkőzést, amely végre tökéletes alkalom lesz arra, hogy a Liverpool pihentesse csúcsra járatott kulcsembereit.  

Nyitókép: Darren Staples / AFP

csak-noris
2025. szeptember 22. 08:57
Nem sokàra 11 Szoboszlai lesz a lezdőben,sőt 8 a kispadon. a gyúró az edző,kapusedző mind mind Szoboszlai,söt a nézőtéren 5o ezer ember.
