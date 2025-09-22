Dörzsölik a tenyerüket Liverpoolban: megtalálták a következő Szoboszlait

Szerintük a magyar klasszishoz hasonlóan képes a középpálya uralására, és

rengeteget fut,

visszaszerzi a labdákat,

diktálja a játék ritmusát, valamint

több poszton is bevethető (6-os, 8-as, 10-es, sőt még védőként is).

Megjegyzik: Slot nagyra tartja a 18 esztendős Nyonit, aki már kapott lehetőséget a felnőttek között is, ezért csak idő kérdése, hogy rendszeresen tagja legyen a Liverpool első csapatának.

Mint ismert, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta az Everton elleni derbit szombaton. A 2–1-es győzelem után mindkét magyart dicsérték, Kerkezzel kapcsolatban pedig kiemelték, esetében különösen fontos volt az önbizalomnövelő teljesítmény a legutóbbi blamája után, amikor már a 38. percben le kellett cserélni a Premier League-ben.

Valószínű ugyanakkor, hogy Szoboszlai kihagyja a keddi, Southampton elleni Ligakupa-mérkőzést, amely végre tökéletes alkalom lesz arra, hogy a Liverpool pihentesse csúcsra járatott kulcsembereit.