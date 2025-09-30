Kiderült, mi okozta a liverpooli edző tragikus halálát

Szeptember 20-án, mindössze 47 évesen elhunyt a Liverpool női labdarúgócsapatának korábbi vezetőedzője, Matt Beard. A halottkém hétfőn a bíróságon ismertette: az angol szakembert halála előtt otthonában felakasztva találták meg – számolt be róla a Blikk.

A Liverpool női csapatának korábbi vezetőedzője, Matt Beard emlékére egyperces néma csenddel adóztak a játékosok a kezdés előtt a Ligakupa harmadik fordulójában rendezett Liverpool–Southampton mérkőzésen (Fotó: Paul ELLIS / AFP)

A Daily Mail tudósítása szerint John Griffiths halottkém a meghallgatáson közölte, hogy a mentőszolgálatot Beard deeside-i otthonába – a walesi–angol határ térségébe – riasztották. Az edzőt kórházba szállították, ám szeptember 20-án, 21 óra 15 perckor a Countess of Chester kórházban életét vesztette.

Beard közel két évtizeden át szolgálta a női labdarúgást. A Liverpool csapatát kétszer is irányította, 2013-ban és 2014-ben bajnoki címet ünnepelhetett a vörösökkel. Legutóbb a Burnley kispadján ült, ám a klubnál mindössze két hónap után, júniusban lemondott a vezetőedzői posztról.