Világraszóló botrány van készülőben: nem kapott vízumot a szövetségi kapitány a labdarúgó-vb-re – éjszakázhatnak a magyarok

Amennyiben kijut a vébére, nemzeti csapatunk jó eséllyel késő este vagy éjjel játszhat. Időközben ismertek lettek a jegyárak, amelyek nem a magyarok pénztárcájához lettek igazítva, míg az iráni delegációt érintő döntés miatt botrány van kialakulóban.
Az Egyesült Államok kormányzata nem adott beutazási vízumot az iráni delegáció több tagjának a jövő évi labdarúgó-világbajnokság december 5-i, washingtoni csoportsorsolására – számolt be a Magyar Távirati Iroda. A BBC mindeközben arról tájékoztatott, hogy az európai élcsapatok meccseit, így a magyarokét is magyar idő szerint késő este vagy éjjel rendezhetik.
Az elutasítottak között van Mehdi Taj, az Iráni Labdarúgó-szövetség elnöke – aki egyben az ázsiai szövetség alelnöke –, valamint Amir Galenoei szövetségi kapitány is.
A vízum megtagadásáról Taj értesítette Gianni Infantinót, a nemzetközi szövetség (FIFA) elnökét is, aki közbenjárhat az amerikai kormányzatnál, hogy változtassák meg a döntést.
Infantino még szeptember elején arról biztosította a kijutást kiharcoló iráni válogatott tagjait, hogy a FIFA mindent megtesz az amerikai beutazási vízummal kapcsolatos problémák megoldására.
A 2026-os lesz az első vb, amelyet 48 ország részvételével rendeznek. A házigazda az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó lesz június 11. és július 19. között.
Mindeközben a Nemzeti Sport arról tájékoztatott: a BBC beszámolója szerint a FIFA arra készül, hogy a vb-n szereplő európai élcsapatok magyar idő szerint késő este és éjjel lépnének pályára, így elkerülve a klubvilágbajnokságon tapasztalt, hőség okozta problémákat.
„Ha valaki a csoportmeccseket viszonylag jó helyről szeretné végignézni, 310 dollárt (100 ezer forintot) kell kicsengetnie, és az még messze nem a legdrágább tikett. A döntőre a legolcsóbb jegy csekély 2030 dollárt (680 ezer forint) kóstál, de egy Los Angeles-i negyeddöntő is belekerül 410 dollárba (137 ezer forint). Ha a magyar válogatott történetesen kijut a tornára, a drukkereknek alaposan a zsebükbe kell nyúlniuk – hát még, ha a házigazda is csoportellenfél lesz” – írja a Blikk a The Athletic cikkére hivatkozva.
Jegyárak a csoportmeccsekre
Az általános jegyárak nem vonatkoznak a házigazda Egyesült Államok mérkőzéseire, valamint az országonkénti nyitómeccsekre – azokért bizony még mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk a szurkolóknak. A kieséses szakaszra pedig tovább emelkednek az árak, a döntőre például a legolcsóbb belépő 680 ezer forintba kerül, míg az első kategóriás kétmillió 254 ezer forint.
