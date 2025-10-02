Ft
10. 02.
csütörtök
magyar válogatott világbajnokság FIFA Irán jegy Egyesült Államok

Világraszóló botrány van készülőben: nem kapott vízumot a szövetségi kapitány a labdarúgó-vb-re – éjszakázhatnak a magyarok

2025. október 02. 17:34

Amennyiben kijut a vébére, nemzeti csapatunk jó eséllyel késő este vagy éjjel játszhat. Időközben ismertek lettek a jegyárak, amelyek nem a magyarok pénztárcájához lettek igazítva, míg az iráni delegációt érintő döntés miatt botrány van kialakulóban.

2025. október 02. 17:34
null

Az Egyesült Államok kormányzata nem adott beutazási vízumot az iráni delegáció több tagjának a jövő évi labdarúgó-világbajnokság december 5-i, washingtoni csoportsorsolására – számolt be a Magyar Távirati Iroda. A BBC mindeközben arról tájékoztatott, hogy az európai élcsapatok meccseit, így a magyarokét is magyar idő szerint késő este vagy éjjel rendezhetik.

Irán szövetségi kapitánya nem kapott vízumot – a magyaroknak nincs ilyen gondjuk
Irán szövetségi kapitánya nem kapott vízumot – a magyaroknak nincs ilyen gondjuk (Fotó: Atta Kenare/AFP)

Az elutasítottak között van Mehdi Taj, az Iráni Labdarúgó-szövetség elnöke – aki egyben az ázsiai szövetség alelnöke –, valamint Amir Galenoei szövetségi kapitány is.

A vízum megtagadásáról Taj értesítette Gianni Infantinót, a nemzetközi szövetség (FIFA) elnökét is, aki közbenjárhat az amerikai kormányzatnál, hogy változtassák meg a döntést.

Infantino még szeptember elején arról biztosította a kijutást kiharcoló iráni válogatott tagjait, hogy a FIFA mindent megtesz az amerikai beutazási vízummal kapcsolatos problémák megoldására.

A 2026-os lesz az első vb, amelyet 48 ország részvételével rendeznek. A házigazda az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó lesz június 11. és július 19. között.

Éjszakázhatnak a magyarok

Mindeközben a Nemzeti Sport arról tájékoztatott: a BBC beszámolója szerint a FIFA arra készül, hogy a vb-n szereplő európai élcsapatok magyar idő szerint késő este és éjjel lépnének pályára, így elkerülve a klubvilágbajnokságon tapasztalt, hőség okozta problémákat.

Jegyárak

„Ha valaki a csoportmeccseket viszonylag jó helyről szeretné végignézni, 310 dollárt (100 ezer forintot) kell kicsengetnie, és az még messze nem a legdrágább tikett. A döntőre a legolcsóbb jegy csekély 2030 dollárt (680 ezer forint) kóstál, de egy Los Angeles-i negyeddöntő is belekerül 410 dollárba (137 ezer forint). Ha a magyar válogatott történetesen kijut a tornára, a drukkereknek alaposan a zsebükbe kell nyúlniuk – hát még, ha a házigazda is csoportellenfél lesz” – írja a Blikk a The Athletic cikkére hivatkozva.

Jegyárak a csoportmeccsekre

  • 1. kategória: 410–620 dollár (137 ezer–207 ezer Ft)
  • 2. kategória: 310–465 dollár (104 ezer–155 ezer Ft)
  • 3. kategória: 140–215 dollár (47 ezer–72 ezer Ft)
  • 4. kategória: 60–105 dollár (20 ezer–35 ezer Ft)

Az általános jegyárak nem vonatkoznak a házigazda Egyesült Államok mérkőzéseire, valamint az országonkénti nyitómeccsekre – azokért bizony még mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk a szurkolóknak. A kieséses szakaszra pedig tovább emelkednek az árak, a döntőre például a legolcsóbb belépő 680 ezer forintba kerül, míg az első kategóriás kétmillió 254 ezer forint.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
billysparks
2025. október 02. 18:55
Szerencsére ez engem már nem érdekel. A 86- is VB volt az utolsó, amit végignéztem. A 90- esbe bele- belekukkantottam, a többi már nem érdekelt.
nekateal
2025. október 02. 17:40
Nem volt olyan feltétele a FIFA-nak, hogy aki rendező ország, annak kötelessége a kijutott válogatott tagjainak és azok meghatározott környezetének kiadni a vízumot?
rugbista
2025. október 02. 17:38
Még meg se vettük a disznót, már azon vitatkozunk, hogy ki eszi meg a zsíros húst!
