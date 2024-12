A krioablációtól a bakteriofágokon át a súri rendelőig – az egészségügy 2024-ben, ahogy a liberális média eddig nem engedte látni

Közben Debrecen és Pécs egy-egy új gyermeksürgősségi központot is kapott idén, „európai élvonalnak megfelelő” infrastrukturális környezettel és játszószobával – attól még, hogy nem ment oda a miniszterelnök az átadásukra, hogy két tucat fotóval hirdethesse Facebook-oldalán önnön nagyszerűségét, az új osztályok rendben elkészültek, és a nap 24 órájában fogadják a kis pácienseket.

A gyógynövényekkel beültetett átriumos közösségi térrel ellátott új, barátságos etyeki egészségháztól valószínűleg a legmegátalkodottabb mindenszarista is el lenne ájulva, ha Burgenlandban bukkanna rá;

de a Ferencvárosban tavasszal átadott, több mint 3000 négyzetméteres rendelőépületet is csak az tekintse meg, aki nem fél a kormányzati forrásokból megvalósult legkorszerűbb létesítményektől –

a többi idei fővárosi rendelőfelújítás és eszközbeszerzés felsorolásától helyhiány miatt el is tekintenék.

Az uniós forrásokból, egy lajosmizsei építőipari kft. kivitelezésében megvalósult 80 férőhelyes, 60 lakásos új kecskeméti nővérszállóba is beköltözhettek az első lakók – ezzel le is zárul az a projekt, amelynek keretében 2018 óta 15 kórház mellett 1500 férőhelynyi nővérszállót újítottak fel vagy építettek. Írjon be magának egy nagy pluszpontot, aki erről is hallott.