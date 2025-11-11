Fejvesztve menekülnek Magyar Péter emberei: úgy néz ki, nem merik megmérettetni magukat (VIDEÓ)

Szintlépés zajlik a képalkotó diagnosztikában, Magyarország kormánya két lépcsőben, negyvenmilliárd forint forrást biztosít CT- és MR-gépek beszerzésére és telepítésére – mondta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikáján.

Később Takács Péter arról is beszámolt a Facebook-oldalán, hogy a Mandiner biztosítana lehetőséget neki, valamint Hegedűs Zsoltnak, a Tisza Párt szakértőjének egy vitára.

Egy szakpolitikai vitának adna teret a Mandiner, ahol ütköztethetnénk a szakpolitikai elképzeléseinket”

– fogalmazott Takács Péter. Tény, hogy tudna mit kérdezni az államtitkár Magyar Péter emberétől. Többek között azt, hogy hol zárna be kórházakat a Tisza Párt. Takács Péter azt is szeretné szóba hozni, hogy a liberális párt mit gondol a vizitdíjról.