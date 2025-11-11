Ft
11. 11.
kedd
Fejvesztve menekülnek Magyar Péter emberei: úgy néz ki, nem merik megmérettetni magukat (VIDEÓ)

2025. november 11. 12:51

Ettől függetlenül mégis tett egy próbát Takács Péter.

2025. november 11. 12:51
null

Szintlépés zajlik a képalkotó diagnosztikában, Magyarország kormánya két lépcsőben, negyvenmilliárd forint forrást biztosít CT- és MR-gépek beszerzésére és telepítésére – mondta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikáján.

Később Takács Péter arról is beszámolt a Facebook-oldalán, hogy a Mandiner biztosítana lehetőséget neki, valamint Hegedűs Zsoltnak, a Tisza Párt szakértőjének egy vitára.

Egy szakpolitikai vitának adna teret a Mandiner, ahol ütköztethetnénk a szakpolitikai elképzeléseinket”

– fogalmazott Takács Péter. Tény, hogy tudna mit kérdezni az államtitkár Magyar Péter emberétől. Többek között azt, hogy hol zárna be kórházakat a Tisza Párt. Takács Péter azt is szeretné szóba hozni, hogy a liberális párt mit gondol a vizitdíjról.

undefined

Lentulai Krisztián

Facebook

Idézőjel

Magyar Péter! Te pitiáner, gyáva gazember!

Példát vehetnél erről a nőről!

A felvételt itt tudja megtekinteni:

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: AFP/Szentgallay Bálint

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. november 11. 13:41
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
csulak
2025. november 11. 13:41
nem erdekelnek a poloskak
Válasz erre
0
0
XTRO
2025. november 11. 13:29
Pedig a fos sajtó mindent megpróbál … a 444 megszólaltatott egy nagyon hiteles volt lófaszhuszár szakértőt , aki levezette, hogy az a hibás aki bemutatta az elképesztő adatvesztést. A szektások meg boldogok mert ugye nem is a messiás … pedig DE !
Válasz erre
6
1
nyugalom
2025. november 11. 13:23
Hogy örülnek azok, akiknek minden fontos adata a csalók kezeben vannak! Mar akadnak szep szammal, akiknek valtozott a számlája!
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!