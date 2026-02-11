Ft
lengyelország iszlamista terrortámadás támadás iszlám állam

Már Lengyelország sincs biztonságban: iszlamista terrortámadásra készült egy 18 éves fiatal

2026. február 11. 17:24

Közel volt a katasztrófa, de a hatóságok időben léptek.

2026. február 11. 17:24
null

Vádat emeltek Lengyelországban egy 18 éves férfi ellen, aki a hatóságok szerint iskolai támadás előkészítésén dolgozott, és az Iszlám Állam terrorszervezet iránti támogatása motiválta – közölte szerdán Jacek Dobrzynski, a lengyel különleges szolgálatok szóvivője a Reuters cikke szerint.

A varsói ügyészség tájékoztatása szerint a fiatal férfit azzal vádolják, hogy az interneten keresztül nemzeti és vallási alapon erőszakra és gyűlöletre uszított, valamint 2024 és 2025 fordulóján konkrét előkészületeket tett egy támadás végrehajtására. Dobrzynski az X közösségi oldalon azt írta: a nyomozás feltárta, hogy a gyanúsított fegyverekről, robbanóanyagokról, gyújtó- és mérgező anyagokról, bombatervekről, valamint robbanószerkezetek elkészítésének és működtetésének módszereiről gyűjtött információkat.

A hatóságok szerint a fiatal jegyzetei egyértelműen arra utalnak, hogy egy délkelet-lengyelországi, Podkarpackie vajdaságban található iskola ellen tervezett támadást. Amennyiben bűnösnek találják, akár 18 év szabadságvesztésre is ítélhetik. Arról egyelőre nem közöltek információt, hogy a vádlott miként reagált a vádakra.

Fotó: X

 

 

canadian-deplorable
2026. február 11. 18:31
Az iszlám soha nem lesz kompatibilis a nyugati civilizációval, illetve semmilyen más civilizációval sem. Az iszlám mindig is egy 7-ik században rekedt tömeggyilkos kultusz marad. Igazából egy muszlimot sem szabadna beengedni sehova, mert egy muszlim családból is idővel muszlim többség lesz, és soha nem akarnak beilleszkedni. Az iszlámot be kellene zárni a Közel-Keletre és Afrikába, és elfelejteni. Éljenek ahogy akarnak, de minket hagyjanak békén.
gullwing
2026. február 11. 17:35
Kinek mit intézett a kormánya....
gabor87
2026. február 11. 17:32
Kelet és közép Európában azelőtt lép a hatóság, mielőtt a terroristák akcióba lendülnének, ellentétben a nyugatiakkal, akik inkább utána.
