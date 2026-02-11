Már Lengyelország sincs biztonságban: iszlamista terrortámadásra készült egy 18 éves fiatal

Az ISIS eltűnt, de pusztító öröksége máig velünk él és mérgez
Közel volt a katasztrófa, de a hatóságok időben léptek.
Vádat emeltek Lengyelországban egy 18 éves férfi ellen, aki a hatóságok szerint iskolai támadás előkészítésén dolgozott, és az Iszlám Állam terrorszervezet iránti támogatása motiválta – közölte szerdán Jacek Dobrzynski, a lengyel különleges szolgálatok szóvivője a Reuters cikke szerint.
A varsói ügyészség tájékoztatása szerint a fiatal férfit azzal vádolják, hogy az interneten keresztül nemzeti és vallási alapon erőszakra és gyűlöletre uszított, valamint 2024 és 2025 fordulóján konkrét előkészületeket tett egy támadás végrehajtására. Dobrzynski az X közösségi oldalon azt írta: a nyomozás feltárta, hogy a gyanúsított fegyverekről, robbanóanyagokról, gyújtó- és mérgező anyagokról, bombatervekről, valamint robbanószerkezetek elkészítésének és működtetésének módszereiről gyűjtött információkat.
Bár az Iszlám Állam területi uralma évekkel ezelőtt összeomlott, a terrorszervezet ideológiája és online hálózata továbbra is halálos támadásokra inspirál világszerte.
A hatóságok szerint a fiatal jegyzetei egyértelműen arra utalnak, hogy egy délkelet-lengyelországi, Podkarpackie vajdaságban található iskola ellen tervezett támadást. Amennyiben bűnösnek találják, akár 18 év szabadságvesztésre is ítélhetik. Arról egyelőre nem közöltek információt, hogy a vádlott miként reagált a vádakra.
