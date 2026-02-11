Már Lengyelország sincs biztonságban: iszlamista terrortámadásra készült egy 18 éves fiatal

Vádat emeltek Lengyelországban egy 18 éves férfi ellen, aki a hatóságok szerint iskolai támadás előkészítésén dolgozott, és az Iszlám Állam terrorszervezet iránti támogatása motiválta – közölte szerdán Jacek Dobrzynski, a lengyel különleges szolgálatok szóvivője a Reuters cikke szerint.

A varsói ügyészség tájékoztatása szerint a fiatal férfit azzal vádolják, hogy az interneten keresztül nemzeti és vallási alapon erőszakra és gyűlöletre uszított, valamint 2024 és 2025 fordulóján konkrét előkészületeket tett egy támadás végrehajtására. Dobrzynski az X közösségi oldalon azt írta: a nyomozás feltárta, hogy a gyanúsított fegyverekről, robbanóanyagokról, gyújtó- és mérgező anyagokról, bombatervekről, valamint robbanószerkezetek elkészítésének és működtetésének módszereiről gyűjtött információkat.