Drámai fordulatot vett a keleti fronthelyzet Liman térségében, ahol az orosz erők intenzív harcokat folytatnak az ukrán hídfőállások visszafoglalásáért és bekerítéséért – olvasható a Kárpáthír cikkében. Az ukrán katonai elemzők által „pokolinak” jellemzett körülmények közepette a harcászati kommunikáció is súlyos zavart szenved – nem utolsósorban a bevezetett technológiai korlátozások miatt.

Kommunikációs krízis – Telegram és Starlink nélkül

Az orosz csapatok több jelentése szerint a harctéri kommunikációt most nemcsak a hagyományos műveleti nehézségek, hanem technológiai korlátok is súlyosan akadályozzák. A Telegram üzenetküldő alkalmazás lassítása – amely Oroszországban több mint 60 millió felhasználó számára alapvető kommunikációs eszköz – valamint az ukránokkal kapcsolatban álló, nem regisztrált Starlink-terminálok lekapcsolása miatt