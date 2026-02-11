Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Ismét szembejött a valóság a baloldallal.
Jelentősen romlott az információáramlás az orosz egységek között.
Drámai fordulatot vett a keleti fronthelyzet Liman térségében, ahol az orosz erők intenzív harcokat folytatnak az ukrán hídfőállások visszafoglalásáért és bekerítéséért – olvasható a Kárpáthír cikkében. Az ukrán katonai elemzők által „pokolinak” jellemzett körülmények közepette a harcászati kommunikáció is súlyos zavart szenved – nem utolsósorban a bevezetett technológiai korlátozások miatt.
Az orosz csapatok több jelentése szerint a harctéri kommunikációt most nemcsak a hagyományos műveleti nehézségek, hanem technológiai korlátok is súlyosan akadályozzák. A Telegram üzenetküldő alkalmazás lassítása – amely Oroszországban több mint 60 millió felhasználó számára alapvető kommunikációs eszköz – valamint az ukránokkal kapcsolatban álló, nem regisztrált Starlink-terminálok lekapcsolása miatt
jelentősen romlott az információáramlás az orosz egységek között.
A Telegram különösen a harcászati koordinációban és a gyors információmegosztásban játszik kulcsszerepet mind a katonák, mind a haditudósítók szerint.
A harctéri zavarok nemcsak kommunikációs, hanem emberi áldozatokkal járó incidensekhez is vezettek: Szumi oblastban orosz katonák egy csővezetéken keresztül próbáltak észrevétlenül behatolni ukrán állások mögé, ám a kudarc tragédiába torkollott – a 22 fős egységből 21-en életüket vesztették.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP