Zelenszkij újabb feltételt szabott a Putyinnal való találkozásnak

Ismét szembejött a valóság a baloldallal.
Az ukrán elnök a helyszín kérdésében határozott álláspontot képvisel.
Volodimir Zelenszkij kész tárgyalóasztalhoz ülni Vlagyimir Putyinnal, de egy feltétele van: erre nem kerülhet sor Oroszország területén – számolt be a Kárpáthír. Az ukrán elnök egy friss nyilatkozatában világossá tette, hogy nyitott a személyes egyeztetésre, ám a helyszín kérdésében határozott álláspontot képvisel.
Zelenszkij szerint a béketárgyalásokhoz vezető út nem zárható ki, ugyanakkor Ukrajna számára elfogadhatatlan lenne, hogy egy esetleges csúcstalálkozót Oroszországban tartsanak meg. Mint fogalmazott: bárhol máshol hajlandó lenne találkozni az orosz elnökkel.
Az ukrán elnök kijelentése egyszerre tekinthető nyitásnak és politikai üzenetnek. A személyes találkozó lehetőségének fenntartása a tárgyalási készséget demonstrálja a nemzetközi közösség felé, miközben a helyszínre vonatkozó feltétel egyértelműen jelzi: Kijev nem kívánja legitimálni az orosz narratívát vagy erőpozíciót.
A háború harmadik évébe lépve egyre több nemzetközi szereplő sürgeti a diplomáciai megoldás keresését, ám a felek álláspontja továbbra is távol áll egymástól. Moszkva korábban többször jelezte, hogy kész tárgyalni, de saját feltételeihez ragaszkodik, míg Ukrajna a területi integritás helyreállítását tekinti alapelvnek.
Nyitókép forrása: Tetiana DZHAFAROVA / AFP