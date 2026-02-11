Zelenszkij újabb feltételt szabott a Putyinnal való találkozásnak

Volodimir Zelenszkij kész tárgyalóasztalhoz ülni Vlagyimir Putyinnal, de egy feltétele van: erre nem kerülhet sor Oroszország területén – számolt be a Kárpáthír. Az ukrán elnök egy friss nyilatkozatában világossá tette, hogy nyitott a személyes egyeztetésre, ám a helyszín kérdésében határozott álláspontot képvisel.

Zelenszkij szerint a béketárgyalásokhoz vezető út nem zárható ki, ugyanakkor Ukrajna számára elfogadhatatlan lenne, hogy egy esetleges csúcstalálkozót Oroszországban tartsanak meg. Mint fogalmazott: bárhol máshol hajlandó lenne találkozni az orosz elnökkel.