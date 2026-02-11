Ft
vlagyimir putyin volodimir zelenszkij

Zelenszkij újabb feltételt szabott a Putyinnal való találkozásnak

2026. február 11. 21:48

Az ukrán elnök a helyszín kérdésében határozott álláspontot képvisel.

2026. február 11. 21:48
null

Volodimir Zelenszkij kész tárgyalóasztalhoz ülni Vlagyimir Putyinnal, de egy feltétele van: erre nem kerülhet sor Oroszország területén – számolt be a Kárpáthír. Az ukrán elnök egy friss nyilatkozatában világossá tette, hogy nyitott a személyes egyeztetésre, ám a helyszín kérdésében határozott álláspontot képvisel.

Zelenszkij szerint a béketárgyalásokhoz vezető út nem zárható ki, ugyanakkor Ukrajna számára elfogadhatatlan lenne, hogy egy esetleges csúcstalálkozót Oroszországban tartsanak meg. Mint fogalmazott: bárhol máshol hajlandó lenne találkozni az orosz elnökkel.

Diplomáciai üzenet Moszkvának

Az ukrán elnök kijelentése egyszerre tekinthető nyitásnak és politikai üzenetnek. A személyes találkozó lehetőségének fenntartása a tárgyalási készséget demonstrálja a nemzetközi közösség felé, miközben a helyszínre vonatkozó feltétel egyértelműen jelzi: Kijev nem kívánja legitimálni az orosz narratívát vagy erőpozíciót.

A háború harmadik évébe lépve egyre több nemzetközi szereplő sürgeti a diplomáciai megoldás keresését, ám a felek álláspontja továbbra is távol áll egymástól. Moszkva korábban többször jelezte, hogy kész tárgyalni, de saját feltételeihez ragaszkodik, míg Ukrajna a területi integritás helyreállítását tekinti alapelvnek.

Nyitókép forrása: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

Nasi12
2026. február 11. 22:42
Mariupol?
tapir32
2026. február 11. 22:41 Szerkesztve
Zselenszkij és csürhéje terrorista! "A terrorizmus az erőszak alkalmazásának, vagy az azzal való fenyegetésnek olyan stratégiája, mely félelemkeltés révén meghatározott politikai, ideológiai vagy vallási célokat szándékozik kikényszeríteni." Wiki. A terrorizmus minden formájában üldözendő és elítélendő és semmilyen indokkal nem elfogadható! Magyar Péter és tsi. terroristákat támogatnának a magyar emberek pénzéből.
szamoca-2
2026. február 11. 22:19 Szerkesztve
Ha Kijevben szeretne inkább tárgyalni, még egy kicsit várnia kell. De már nem sokat.
alenka
2026. február 11. 22:15
Ez azt gondolja, hogy az oroszok is szopni fogják jobbra- balra és térdepelni előtte, mint Európa szarabbik fele?
