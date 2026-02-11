Hová repült a bálna? A legendás Republic menedzserének nyomába eredt Mező Gábor (VIDEÓ)

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Ismét szembejött a valóság a baloldallal.
A Republic a kilencvenes évek egyik legnépszerűbb, legtöbbet játszott bandája volt. Több nagy slágerrel, egy karizmatikus énekessel. Csak később derült ki, hogy a menedzserük, Abella Miklós szigorúan titkos tiszt volt korábban. Az ő története is megerősíti, hogy nálunk semmiféle valódi rendszerváltás nem volt. Kifőtt a friss Hamis Gulyás!
Jóval a kétezres évek után derült ki, hogy Abella Miklóst, a Republic menedzserét szigorúan titkos tisztként vették állományba, igaz, elég rövid időre. Amikor a sajtó szembesítette a múltjával, ő csak annyit felelt:
Öreg ember vagyok (...) nem akarok politikával foglalkozni.”
Ez a hárítás ismerős lehet a Medgyessy-korszakból – hívta fel a figyelmet a Hamis Gulyásban Mező Gábor. A népszerű podcast-sorozat új epizódjából kiderül,
ki volt Abella Miklós, és az is: ki volt Rajnák László – amúgy „élet-halál ura”...
