02. 11.
szerda
mező gábor hamis gulyás republic abella miklós rajnák lászló

Hová repült a bálna? A legendás Republic menedzserének nyomába eredt Mező Gábor (VIDEÓ)

2026. február 11. 18:10

A Republic a kilencvenes évek egyik legnépszerűbb, legtöbbet játszott bandája volt. Több nagy slágerrel, egy karizmatikus énekessel. Csak később derült ki, hogy a menedzserük, Abella Miklós szigorúan titkos tiszt volt korábban. Az ő története is megerősíti, hogy nálunk semmiféle valódi rendszerváltás nem volt. Kifőtt a friss Hamis Gulyás!

2026. február 11. 18:10
null

Jóval a kétezres évek után derült ki, hogy Abella Miklóst, a Republic menedzserét szigorúan titkos tisztként vették állományba, igaz, elég rövid időre. Amikor a sajtó szembesítette a múltjával, ő csak annyit felelt: 

Öreg ember vagyok (...) nem akarok politikával foglalkozni.” 

Ez a hárítás ismerős lehet a Medgyessy-korszakból – hívta fel a figyelmet a Hamis Gulyásban Mező Gábor. A népszerű podcast-sorozat új epizódjából kiderül, 

ki volt Abella Miklós, és az is: ki volt Rajnák László – amúgy „élet-halál ura”...

A Hamis Gulyás legújabb része a műsor csatornáján megtekinthető.

Nyitókép: Mandiner/Hamis Gulyás

 

frankie-bunn
2026. február 11. 18:25
Mező for Prezi !!
1
0
