Lerántották a leplet Kapitány István korábbi munkahelyéről

Ugyan a kommunizmus szembenállt a szabadkereskedelemmel, a keleti blokk országainak mégis kereskedniük kellett a kapitalistákkal, mert sok terméket képtelen volt előállítani a kommunista világ, ahogy arra is szükségük volt, hogy a hazai termékeket megvegyék nyugaton. De

nem kereskedhetett a külföldiekkel akárki, csakis az impexek és az impexesek, „akiknek ez busásan megérte”

– magyarázta Mező.

Mint rámutatott, az impexes vezetők jóval magasabb színvonalon éltek, mint az átlag magyar, külföldi nyaralásokra jártak, panel helyett drága ingatlanokban laktak és nyugati autókkal furikáztak.

Az impexek vezetésébe jogászok, bankárok, politikusok, vezető külkeresek és hírszerző tisztek tartoztak – őket, módszereiket látva, Mező szerint nyugodtan nevezhetünk „külkeres maffiának” is.