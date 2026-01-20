Lerántották a leplet Kapitány István korábbi munkahelyéről

Impexes világból érkezett Magyar Péter új barátja
Kapitány István útja az impexektől vezetett a Shellig. Tavaly tavaszi kiugrása után nem is annyira meglepő, hogy a Tisza-vezér mellett tűnt fel.
Magyar Péter legújabb főtanácsadója a szocialista időszakban olyan vállalatnál dolgozott, amely a szocialista időszak legnagyobb bűneihez kötődik.
Ahogy arról korábban írtunk, Magyar Péter új főtanácsadójának, Kapitány Istvánnak az életútja az impexektől vezetett a Shellig. Hogy mi az az impex, arról Mező Gábor újságíró csinált videót korábban az Axióma YouTube-csatornáján.
Mező szerint a
szocialista időszak impexeinek tevékenysége következtében hiányzik 242 milliárd dollár az Magyarországról, amely durván 77 ezermilliárd forint, ami majdnem kétszer annyi, mint hazánk mai államadóssága.
A külkereskedelmi monopolvállalatok, azaz az impexek többségét még 1948-49-ben alapították, a Rákosi-diktatúra idején, szovjet mintára – derül ki a videóból.
Ugyan a kommunizmus szembenállt a szabadkereskedelemmel, a keleti blokk országainak mégis kereskedniük kellett a kapitalistákkal, mert sok terméket képtelen volt előállítani a kommunista világ, ahogy arra is szükségük volt, hogy a hazai termékeket megvegyék nyugaton. De
nem kereskedhetett a külföldiekkel akárki, csakis az impexek és az impexesek, „akiknek ez busásan megérte”
– magyarázta Mező.
Mint rámutatott, az impexes vezetők jóval magasabb színvonalon éltek, mint az átlag magyar, külföldi nyaralásokra jártak, panel helyett drága ingatlanokban laktak és nyugati autókkal furikáztak.
Az impexek vezetésébe jogászok, bankárok, politikusok, vezető külkeresek és hírszerző tisztek tartoztak – őket, módszereiket látva, Mező szerint nyugodtan nevezhetünk „külkeres maffiának” is.
Kádár János és Aczél György találta ki azt a hazugságot, hogy a magyar társadalom többet fogyasztott, mint amennyit megtermelt,
és ezzel az eladósodás felelősségét a magyar dolgozó rétegre hárította, pedig ők (a külkeres maffia – a szerk.) voltak azok, akik gyakorlatilag kifosztották ezt a nemzetet” – mondja a videóban Borvendég Zsuzsanna.
A történész arra is magyarázatot ad, miért működtek olyan veszteségesen az impexek.
„A magyar külkereskedelem jelentős részét közvetítő kereskedelem tette ki, ennek az volt a lényege, hogy az eladó és a vevő közé beékelődött egy közvetítő cég vagy egy közvetítő kereskedő, és az volt a jellemző ezekre az üzletkötésekre, hogy
a magyar külkereskedelmi vállalat drágábban vásárolta meg az eladótól a terméket, mint amennyiért a vevőnek továbbadta.
Az ebből keletkező hiány viszont a magyar gazdaság terhére volt írva. Ugyanakkor
a vevőnél jelentkező extra profitból pedig jutalékokat, vagyis korrupciós pénzeket visszajuttattak annak a külkereskedőnek,
aki létrehozta, elősegítette ezt az üzletkötést” – fejtette ki.
Borvendég Zsuzsanna szerint dollár százmilliók is elfolyhattak így a magyar költségvetés kasszájából korabeli értéken számolva.
Mező Gábor a videóban rámutatott,
Apró Antalnak, Rákosi és később Kádár egyik fő bizalmi emberének lánya, Apró Piroska külkeres politikus lett, aki egy bolgár impexeshez, Petár Dobrevhez ment feleségül. Ők Dobrev Klára szülei.
„Ennek a maffiaszerűen működő érdekcsoportnak a jellegzetessége volt, hogy nem egyszerűen csak állam voltak az államban, hanem az államhatáron átívelő kapcsolatrendszereik miatt tulajdonképpen felette álltak. Olyan mértékben tudták befolyásolni – gazdasági területeken elsősorban – a folyamatokat, hogy a rendszerváltoztatás manipulálásával tulajdonképpen átmentették saját hatalmukat az új politikai berendezkedésbe. Készültek a rendszer összeomlására és nagyon sok energiát és pénzt fordítottak arra, hogy kineveljenek egy alternatív politikai elitet Magyarországon” – magyarázta Borvendég Zsuzsanna.
A történész úgy értékelt:
a kommunizmus bűnei közé sorolhatjuk ezt az országrablást, amelynek a teljes magyar társadalom az áldozatává vált, sőt a rendszerváltoztatás után született generációknak is viselniük kell ennek következményeit”.
A teljes videót itt tekintheti meg:
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala