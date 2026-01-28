Ft
01. 28.
szerda
mező gábor hamis gulyás deák bill gyula erdős péter

Erdős szerint nem volt színpadképes, de mi együtt üvöltöttünk vele – Deák Bill Gyula története (VIDEÓ) 

2026. január 28. 16:15

A mostani Hamis Gulyás nem akar semmi mást, csak Deák Bill Gyula előtt tisztelegni. Az egyik lábát elveszítette, de nem roppant össze, hanem Magyarország egyik legjobb énekesévé vált. Sokan nem hittek benne, Erdős Péter szerint nem volt színpadképes, de generációk számára legendává vált... Részletek a Hamis Gulyásban!

2026. január 28. 16:15
null
Mandiner
Mandiner

Deák Bill Gyula egész életében az utca népéről énekelt: az elesettekről, a piásokról, a „senkikről” – idézi fel Bill kapitány küldetését a Hamis Gulyás friss részében Mező Gábor. Arról is beszél, hogy 

Deák Bill sohasem változott meg, mindig az maradt, aki volt

 – egyik lábát elveszítve, mankóján állva az ország egyik legnagyobb énekesévé vált, és az is maradt. 

Kőbányai srác, kőbányai férfi, kőbányai legenda. Az elesettek hangja. 

Hogy Deák Bill Gyula hány embernek adott reményt, hányan üvöltötték ki vele együtt a saját fájdalmukat, keserűségüket; hogy milyen méltatlanul bánt vele a hírhedt Erdős Péter, az kiderül Mező Gábor népszerű sorozatának legújabb részéből, a Hamis Gulyáson.

Nyitókép: Mandiner

 

5m007h 0p3ra70r
2026. január 28. 18:05
Egy igazi legenda.
Szamóca bácsi
2026. január 28. 17:39
az igazi kapitány!
Obsitos Technikus
2026. január 28. 17:00
Jaj szeretnék róla egy két órás műsort, Gábor!
