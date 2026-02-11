Kimondták a magyarok: kockázatos választás lenne Magyar Péter

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Ismét szembejött a valóság a baloldallal.
A megkérdezettek több mint fele szerint Orbán Viktor miniszterelnök alkalmasabb arra, hogy megakadályozza Magyarország háborúba sodródását és megőrizze a békét.
A válaszadók többsége, vagyis 52 százaléka szerint Orbán Viktor miniszterelnök alkalmasabb arra, hogy megakadályozza Magyarország háborúba sodródását és megőrizze a békét, miközben Magyar Péterről a Tisza Párt elnökéről csak a válaszadók 36 százaléka feltételezi ezt – derül ki a Századvég februári kutatásából, amelynek eredményét szerdán juttaták el az MTI-hez.
Arra a kérdésre, hogy a miniszterelnök és kihívója közül melyik politikust tartják a magyarok kockázatos választásnak, és kinél nem tudják, hogy mi történne, ha ő vezetné az országot, szintén egyértelmű válasz érkezett.
A magyarok 54 százaléka Magyar Pétert kockázatos választásnak tartja és nem tudják, milyen irányba vezetné az országot.
Orbán Viktornál csak 39 százalék látja kockázatosnak a politikai irányt – közölte az intézet.
A Századvég azt a következtetést vonta le az eredményből, hogy a magyarok által látott magas kockázat jól tükrözi a Tisza Párt ambivalens viszonyát a brüsszeli elvárásokhoz, azoknak akár a magyar emberek és a magyar nemzetgazdaság érdekeivel szembemenő, feltételezett kiszolgálását.
Jó példa erre, hogy miközben a Tisza politikusai nyilatkozataikban „nem támogatják Ukrajna gyorsított uniós felvételét”, addig a vezető brüsszeli politikusok már 2027-es csatlakozási dátumról beszélnek – tették hozzá.
A biztos választás jelszavával kampányoló Fidesz elnökének esetében csak 39 százalék válaszolt úgy, hogy nem tudja, milyen irányba vezetné az országot. A számok alapján Orbán Viktor politikáját Magyar Péteréhez képest a magyarok jóval kiszámíthatóbbnak és kevéssé kockázatosnak tartják – értékeltek.
(MTI)
