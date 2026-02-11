Ft
Kimondták a magyarok: kockázatos választás lenne Magyar Péter

2026. február 11. 19:18

A megkérdezettek több mint fele szerint Orbán Viktor miniszterelnök alkalmasabb arra, hogy megakadályozza Magyarország háborúba sodródását és megőrizze a békét.

2026. február 11. 19:18
null

A válaszadók többsége, vagyis 52 százaléka szerint Orbán Viktor miniszterelnök alkalmasabb arra, hogy megakadályozza Magyarország háborúba sodródását és megőrizze a békét, miközben Magyar Péterről a Tisza Párt elnökéről csak a válaszadók 36 százaléka feltételezi ezt – derül ki a Századvég februári kutatásából, amelynek eredményét szerdán juttaták el az MTI-hez.

Arra a kérdésre, hogy a miniszterelnök és kihívója közül melyik politikust tartják a magyarok kockázatos választásnak, és kinél nem tudják, hogy mi történne, ha ő vezetné az országot, szintén egyértelmű válasz érkezett. 

A magyarok 54 százaléka Magyar Pétert kockázatos választásnak tartja és nem tudják, milyen irányba vezetné az országot. 

Orbán Viktornál csak 39 százalék látja kockázatosnak a politikai irányt – közölte az intézet.

A Századvég azt a következtetést vonta le az eredményből, hogy a magyarok által látott magas kockázat jól tükrözi a Tisza Párt ambivalens viszonyát a brüsszeli elvárásokhoz, azoknak akár a magyar emberek és a magyar nemzetgazdaság érdekeivel szembemenő, feltételezett kiszolgálását.

Jó példa erre, hogy miközben a Tisza politikusai nyilatkozataikban „nem támogatják Ukrajna gyorsított uniós felvételét”, addig a vezető brüsszeli politikusok már 2027-es csatlakozási dátumról beszélnek – tették hozzá.

A biztos választás jelszavával kampányoló Fidesz elnökének esetében csak 39 százalék válaszolt úgy, hogy nem tudja, milyen irányba vezetné az országot. A számok alapján Orbán Viktor politikáját Magyar Péteréhez képest a magyarok jóval kiszámíthatóbbnak és kevéssé kockázatosnak tartják – értékeltek.

(MTI)

Nyitókép: Deutsch Tamás Facebook-oldala

 

 

