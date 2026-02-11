Kimondták a magyarok: kockázatos választás lenne Magyar Péter

A válaszadók többsége, vagyis 52 százaléka szerint Orbán Viktor miniszterelnök alkalmasabb arra, hogy megakadályozza Magyarország háborúba sodródását és megőrizze a békét, miközben Magyar Péterről a Tisza Párt elnökéről csak a válaszadók 36 százaléka feltételezi ezt – derül ki a Századvég februári kutatásából, amelynek eredményét szerdán juttaták el az MTI-hez.

Arra a kérdésre, hogy a miniszterelnök és kihívója közül melyik politikust tartják a magyarok kockázatos választásnak, és kinél nem tudják, hogy mi történne, ha ő vezetné az országot, szintén egyértelmű válasz érkezett.