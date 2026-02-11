A grönlandi ritkaföldfémek nem hoznak gyors megváltást

Az elektromos autók, a szélturbinák, az akkumulátorok és a hálózati eszközök rengeteg kritikus ásványra támaszkodnak. A gond azonban ott kezdődik, hogy ezek kitermelése föld- és energiaigényes, szennyező, ezáltal több helyi konfliktussal jár – például a „zöld” címke a bányákra – finoman szólva – nem alkalmazható. Miközben a klímacélok gyorsaságot követelnek, az ellátási láncok ehhez csak lassan alkalmazkodnak. A lítium, a kobalt, a nikkel és a ritkaföldfémek iránti kereslet meredeken nő, a kitermelésük és a feldolgozásuk viszont néhány országban – elsősorban Kínában – koncentrálódik. Az új bányaengedélyek évekig húzódnak, az infrastruktúra drága, a skálázás lassú, ez pedig szembemegy azzal a tempóval, amit a dekarbonizáció megkövetelne.

Gazdag sziget kényes helyzetben

Grönland geológiailag kincsesbánya, hiszen megtaláhatók ott ritkaföldfémek, grafit, cink. Csakhogy az arktikus ökoszisztéma sérülékeny, a logisztika költséges, a politika pedig óvatos. 2021-ben a grönlandi kormány megtiltotta a 100 ppm feletti urántartalmú lelőhelyek bányászatát – amivel megakasztotta a Kvanefjeld projektet, ami a világ egyik legnagyobb ritkaföldfém-lelőhelyének számított. Ez azt mutatja, hogy a környezeti és társadalmi prioritások felülírhatják a bányászat lendületét, még akkor is, ha mindennek a geopolitikai tétje óriási.