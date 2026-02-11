Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
kaja kallas európai unió európai parlament ukrajna oroszország

Kaja Kallas egészen elképesztő magyarázatot adott arra, hogy Oroszország miért nem nyerhet a háborúban

2026. február 11. 18:36

Gyönyörűen épül az Európai Unió párhuzamos valósága.

2026. február 11. 18:36
null

Oroszország nem nyeri meg az ukrajnai háborút, mert veszteségei nőnek, gazdasága pedig egyre rosszabbul teljesít – jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerdán Brüsszelben.

Az EU-tagországok védelmi minisztereinek tanácskozására érkezve Kaja Kallas kiemelte, hogy az ülésen arról kell beszélni, milyen segítséget nyújthat még az Európai Unió Ukrajnának.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

Szavai szerint egyebek mellett fel kell gyorsítani a védelmi innovációt, beruházásokkal kell erősíteni a védelmi ipart, és mielőbb növelni kell a védelmi kiadásokat. Az ukrajnai béke szavatolásához a minisztereknek meg kell vitatniuk az EU hozzájárulásának lehetőségeit a biztonsági garanciákhoz, és eszmecserét kell folytatniuk az ukrán katonák külföldi tisztek részvételével végzett kiképzéséről Ukrajna területén.

Kallas köszönetét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az Európai Parlament szerdán sürgősségi eljárás keretében elfogadta azt a jogszabálycsomagot, amely 90 milliárd euró összegű uniós hitel biztosítását teszi lehetővé Ukrajna számára a 2026-2027-es időszakra. Fontosnak nevezte Ukrajna pénzügyi igényeinek kielégítését, valamint a rugalmasság biztosítását a források felhasználásában.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dodek4b
•••
2026. február 11. 18:56 Szerkesztve
Kaja , még a neve is vicces , amit beszél az meg : " az ész hibádzik , a fejecske kong " mondotta anno . . . Közép isk. 2. évf. -ban hangzott el / remélem nálatok is /, most itt lehet találgatni ! / ne a NET-ről csak úgy fejből /
Válasz erre
0
0
polárüveg
2026. február 11. 18:49
Kallasa kis huncut. Ezt mondta: "Oroszország nem nyeri meg az ukrajnai háborút, mert veszteségei nőnek, gazdasága pedig egyre rosszabbul teljesít." Modosítsunk egy kicsit: "Az EU nem nyeri meg az ukrajnai háborút, mert veszteségei nőnek, gazdasága pedig egyre rosszabbul teljesít." Na melyik felel meg a valóságnak? Csak nem az utóbbi? Akkor mi is volt az "ukrajnai háború" projekt célja?? Európa, nem Oroszország?
Válasz erre
2
0
haxima
2026. február 11. 18:47
Ja, most szopón vannak a ruszkik, tegnap olvastam, hogy a külkereskedelmi többlet csökkent 8% ot.. a többlet
Válasz erre
1
0
magichorze
2026. február 11. 18:41
A portfolio szokott olyanokat írni, hogy zuhanórepülésben az orosz gazdaság és összeomlott a költségvetés. Majd a cikk végén írja, hogy amúgy 1% a növekedés és 2.4% a hiány.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!