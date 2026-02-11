Kaja Kallas egészen elképesztő magyarázatot adott arra, hogy Oroszország miért nem nyerhet a háborúban

Oroszország nem nyeri meg az ukrajnai háborút, mert veszteségei nőnek, gazdasága pedig egyre rosszabbul teljesít – jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerdán Brüsszelben.

Az EU-tagországok védelmi minisztereinek tanácskozására érkezve Kaja Kallas kiemelte, hogy az ülésen arról kell beszélni, milyen segítséget nyújthat még az Európai Unió Ukrajnának.