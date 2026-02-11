Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
bihari ádám miniszterelnök orbán viktor

Sosem fogja kitalálni, melyik híres politikus tanította meg nyakkendőt kötni Orbán Viktort – a miniszterelnök most mindenkit beavat a titokba (VIDEÓ)

2026. február 11. 17:52

A stílusszakértő szerint tökéletes a kormányfő technikája.

2026. február 11. 17:52
null

Orbán Viktor új kisvideóval jelentkezett Facebook-oldalán, amelyben Bihari Ádám stílusszakértővel váltottak néhány szót. A videóból többek között kiderül, hogy bár a miniszterelnök nem tudott róla, nem először találkoznak, ugyanis évekkel ezelőtt már összecsaptak a futballpályán egy Budafok-Felcsút mérkőzésen.

Bihari Ádám megdícsérte a kormányfő nyakkendőkötését, aki egy kisebb anekdota keretében abba is beavatta, hogy melyik politikustól tanulta még pályája elején. Ha kíváncsi arra, hogy ki volt ez a politikus, az alábbi videóból kiderül:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Földházi Árpád

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ernest01
2026. február 11. 18:14
Viktor úriemberként viselkedik, és öltözködik.
Válasz erre
2
1
jump-ing
•••
2026. február 11. 18:04 Szerkesztve
Szerintem talán Bogár Rihárd hóhér egyik utódja lehetett.... (csak nem volt ideje a munkát befejezni)
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!