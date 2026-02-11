Sosem fogja kitalálni, melyik híres politikus tanította meg nyakkendőt kötni Orbán Viktort – a miniszterelnök most mindenkit beavat a titokba (VIDEÓ)

Orbán Viktor új kisvideóval jelentkezett Facebook-oldalán, amelyben Bihari Ádám stílusszakértővel váltottak néhány szót. A videóból többek között kiderül, hogy bár a miniszterelnök nem tudott róla, nem először találkoznak, ugyanis évekkel ezelőtt már összecsaptak a futballpályán egy Budafok-Felcsút mérkőzésen.

Bihari Ádám megdícsérte a kormányfő nyakkendőkötését, aki egy kisebb anekdota keretében abba is beavatta, hogy melyik politikustól tanulta még pályája elején. Ha kíváncsi arra, hogy ki volt ez a politikus, az alábbi videóból kiderül: